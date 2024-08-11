Накроет ливень с грозой: МЧС предупредило ярославцев о погоде

Для жителей Ярославской области в МЧС выпустили предупреждение о погоде. Согласно прогнозу весь день 11 августа в отдельных районах региона будет заливать дождь с грозой.
— С 18 часов 10 августа до 18 часов 11 августа по Ярославской области ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах гроза. При грозе усиление ветра до 15 м/с, — сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.
По данным специалистов центра «Фобос», днем 11 августа в Ярославле ожидается переменная облачность с небольшим дождем. Вечером возможно возникновение грозы. Температура днем — +20... +22 °С, ночью — +11... +13 °С.
Погода в Ярославле по дням:
в понедельник, 12 августа, в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, сильный дождь. Температура ночью — +11... +13 °С, днем — +14... +16 °С, ветер северо-западный, умеренный;
во вторник, 13 августа, ожидается малооблачная погода, небольшой дождь. Температура ночью — +12... +14 °С, днем — +19... +21 °С, ветер северный, умеренный;
в среду, 14 августа, в течение суток ожидается ясная погода. Температура ночью — +11... +13 °С, днем — +19... +21 °С, ветер северо-западный, сильный, порывы до 8 м/с;
в четверг, 15 августа, ожидается ясная погода; ночью — +7... +9 °С, днем — +18... +20 °С, ветер северо-западный, умеренный;
в пятницу, 16 августа, в течение суток ожидается малооблачная погода; ночью — +9... +11 °С, днем — +19... +21 °С, ветер северо-западный, умеренный.