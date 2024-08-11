Гонял веслом медведя и читал «Робинзона Крузо». Школьный физрук обогнул весь Байкал на байдарке

Иван Поротников — школьный учитель физкультуры из Томской области. Он обогнул весь Байкал один на байдарке. Путешествие длилось полтора месяца. За 45 дней путник преодолел более 1,5 тысячи километров. Стартовал в Порту «Байкал», у истока реки Ангары, а приплыл в Иркутск. О том, как проходила экспедиция, Иван рассказал IRCITY.RU
— В прошлом году я путешествовал по Крыму, также на байдарке. Но там прошел всего 250 километров из-за неспокойной обстановки в стране. Не решился идти под Крымский мост и далее. Собрал вещи, поехал домой. И уже чуть позже подумал, что по Байкалу-то я могу беспрепятственно путешествовать, так я и решил обогнуть все озеро, — рассказывает Иван.
Путешественник впервые попал на Байкал 11 лет назад. Сел на велосипед в родном Северске Томской области и помчал на Ольхон. Озеро поразило Ивана красотой.
— Во второй раз приезжал автостопом. Прошел пешком всю Кругобайкальскую железную дорогу, Большую Байкальскую тропу, от Листвянки до Большого Голоустного, весь Ольхон. После этого было еще несколько встреч, плюс вторую зиму приезжаю сюда, чтобы отдохнуть на Мамае (горе, которую любят горнолыжники и сноубордисты. — Прим. ред.). Хочешь не хочешь, а с Байкалом довольно тесно общаюсь.
Нынешнее путешествие произвело на Ивана сильное впечатление. Путь был сложным, иногда настолько, что хотелось повернуть назад. Но физрук все-таки достиг запланированной конечной точки.
— Я попал в два шторма. В первый раз пришла большая волна, и, признаюсь честно, было страшновато. Второй шторм случился, когда налетел северо-западный ветер и начал относить меня в открытое море. Я там горя хапнул. Но тяжелее всего давалось одиночество, потому что общаться было совершенно не с кем. А еще стычки с медведями, но они не стали проблемой.
Первого мишку Иван встретил в Баргузинском заповеднике.
— Я плыву на байдарке, вижу — по берегу идет собака. А потом понимаю, что никакой собаки тут быть не может, да и я же метрах в 300 от берега. Запустил квадрокоптер, смотрю, а это медведь. Я его поснимал со всех сторон. Вторая стычка была, когда он просто прошел рядом с моей палаткой. А третий медведь, с которым столкнулся, был в Байкало-Ленском заповеднике. Там я ночевал на метеостанции и в половине первого ночи услышал, что лает собака. Я вышел из палатки, начал светить фонариком влево-вправо и увидел силуэт в 20 метрах от меня. Побежал на него с фонариком, взял алюминиевое весло и стучал им по камням. Медведь развернулся и убежал.
У Ивана была, как он выражается, «мощная дуделка», которая звучит как КАМАЗ. Кроме того, на случай встречи с медведем он всегда носил с собой еще и нож.
В списке обязательных вещей, кроме палатки, спальника и байдарки, были и герметичные мешки для того, чтобы вся запасная одежда всегда была сухой, собственно, сменный комплект одежды, флисовые кофта и штаны, шапка, которая спасала холодными ночами.
— Еще была с собой ветровка, она же дождевик, которую мне сшили на заказ. Очень меня выручала в шторма. Взял с собой несколько power-банков, чтобы заряжать телефон и камеру, квадрокоптер. Были фонарик, батарейки, горелка и набор для полевой кухни. Запасной спасжилет и весло.
— По питанию шибко себя не баловал. У меня есть проверенный провиант, который я уже не одно путешествие использую и нормально живу.
Все 45 дней экспедиции Иван питался скромно, но сытно. Варил гречку, рис и макароны, а вместо мяса ел сырокопченую колбасу. Еще в его рационе были сыр, сухари — их он сушил на те отрезки пути, когда нет возможности купить свежий хлеб. Захватил и солидный запас печенья, фруктово-ореховых смесей и цукатов. Привалы устраивал в населенных пунктах, и там покупал лимоны для того, чтобы пить с ними чай.
От одиночества спасался чтением и вел путевой дневник.
— В бортовой журнал записывал, как провел день, чем занимался, что видел. Иногда бывали дни, когда вставал на ночлег, готовил еду, ужинал, писал дневник и сразу засыпал от усталости. Еще у меня была с собой книга «Робинзон Крузо», я ее читал, когда было скучно.
Еще Иван вырезал кораблики в подарок друзьям и знакомым.
Байкал Иван полюбил за его многогранность и разнообразие пейзажей. Высокие скалы чередуются со степями, пихтовыми лесами и выжженными солнцем равнинами. И никогда не знаешь, что ждет тебя «за поворотом».
— Красоты меняются постоянно. Заходишь за мыс и видишь пихтовые леса, мхи, лишайники. В другом месте — почти безжизненная земля, сухая трава и всё прочее. С одной стороны видишь песчаные пляжи, с другой — каменистые берега. Где-то лежит маленькая галька, а где-то — каменные булыжники. Я не хочу выделять что-то одно, иначе это будет значить, что забыл про другой Байкал. Он весь прекрасен.
А вы видели Байкал?