Гонял веслом медведя и читал «Робинзона Крузо». Школьный физрук обогнул весь Байкал на байдарке

Источник: предоставлено героем публикации











Иван Поротников — школьный учитель физкультуры из Томской области. Он обогнул весь Байкал один на байдарке. Путешествие длилось полтора месяца. За 45 дней путник преодолел более 1,5 тысячи километров. Стартовал в Порту «Байкал», у истока реки Ангары, а приплыл в Иркутск. О том, как проходила экспедиция, Иван рассказал IRCITY.RU

Источник: предоставлено героем публикации











— В прошлом году я путешествовал по Крыму, также на байдарке. Но там прошел всего 250 километров из-за неспокойной обстановки в стране. Не решился идти под Крымский мост и далее. Собрал вещи, поехал домой. И уже чуть позже подумал, что по Байкалу-то я могу беспрепятственно путешествовать, так я и решил обогнуть все озеро, — рассказывает Иван.

Источник: предоставлено героем публикации











Источник: предоставлено героем публикации











Путешественник впервые попал на Байкал 11 лет назад. Сел на велосипед в родном Северске Томской области и помчал на Ольхон. Озеро поразило Ивана красотой.

Источник: предоставлено героем публикации











— Во второй раз приезжал автостопом. Прошел пешком всю Кругобайкальскую железную дорогу, Большую Байкальскую тропу, от Листвянки до Большого Голоустного, весь Ольхон. После этого было еще несколько встреч, плюс вторую зиму приезжаю сюда, чтобы отдохнуть на Мамае (горе, которую любят горнолыжники и сноубордисты. — Прим. ред.). Хочешь не хочешь, а с Байкалом довольно тесно общаюсь.

Источник: предоставлено героем публикации











Источник: предоставлено героем публикации











Нынешнее путешествие произвело на Ивана сильное впечатление. Путь был сложным, иногда настолько, что хотелось повернуть назад. Но физрук все-таки достиг запланированной конечной точки.

Источник: предоставлено героем публикации











Источник: предоставлено героем публикации











— Я попал в два шторма. В первый раз пришла большая волна, и, признаюсь честно, было страшновато. Второй шторм случился, когда налетел северо-западный ветер и начал относить меня в открытое море. Я там горя хапнул. Но тяжелее всего давалось одиночество, потому что общаться было совершенно не с кем. А еще стычки с медведями, но они не стали проблемой.

Источник: предоставлено героем публикации











Первого мишку Иван встретил в Баргузинском заповеднике.

Источник: предоставлено героем публикации











— Я плыву на байдарке, вижу — по берегу идет собака. А потом понимаю, что никакой собаки тут быть не может, да и я же метрах в 300 от берега. Запустил квадрокоптер, смотрю, а это медведь. Я его поснимал со всех сторон. Вторая стычка была, когда он просто прошел рядом с моей палаткой. А третий медведь, с которым столкнулся, был в Байкало-Ленском заповеднике. Там я ночевал на метеостанции и в половине первого ночи услышал, что лает собака. Я вышел из палатки, начал светить фонариком влево-вправо и увидел силуэт в 20 метрах от меня. Побежал на него с фонариком, взял алюминиевое весло и стучал им по камням. Медведь развернулся и убежал.

Источник: предоставлено героем публикации











У Ивана была, как он выражается, «мощная дуделка», которая звучит как КАМАЗ. Кроме того, на случай встречи с медведем он всегда носил с собой еще и нож.

Источник: предоставлено героем публикации











Источник: предоставлено героем публикации











В списке обязательных вещей, кроме палатки, спальника и байдарки, были и герметичные мешки для того, чтобы вся запасная одежда всегда была сухой, собственно, сменный комплект одежды, флисовые кофта и штаны, шапка, которая спасала холодными ночами.

Источник: предоставлено героем публикации











Источник: предоставлено героем публикации











Источник: предоставлено героем публикации











— Еще была с собой ветровка, она же дождевик, которую мне сшили на заказ. Очень меня выручала в шторма. Взял с собой несколько power-банков, чтобы заряжать телефон и камеру, квадрокоптер. Были фонарик, батарейки, горелка и набор для полевой кухни. Запасной спасжилет и весло.

Источник: предоставлено героем публикации











Источник: предоставлено героем публикации











— По питанию шибко себя не баловал. У меня есть проверенный провиант, который я уже не одно путешествие использую и нормально живу.

Источник: предоставлено героем публикации











Все 45 дней экспедиции Иван питался скромно, но сытно. Варил гречку, рис и макароны, а вместо мяса ел сырокопченую колбасу. Еще в его рационе были сыр, сухари — их он сушил на те отрезки пути, когда нет возможности купить свежий хлеб. Захватил и солидный запас печенья, фруктово-ореховых смесей и цукатов. Привалы устраивал в населенных пунктах, и там покупал лимоны для того, чтобы пить с ними чай.

Источник: предоставлено героем публикации











От одиночества спасался чтением и вел путевой дневник.

Источник: предоставлено героем публикации











— В бортовой журнал записывал, как провел день, чем занимался, что видел. Иногда бывали дни, когда вставал на ночлег, готовил еду, ужинал, писал дневник и сразу засыпал от усталости. Еще у меня была с собой книга «Робинзон Крузо», я ее читал, когда было скучно.

Источник: предоставлено героем публикации











Еще Иван вырезал кораблики в подарок друзьям и знакомым.

Источник: предоставлено героем публикации











Байкал Иван полюбил за его многогранность и разнообразие пейзажей. Высокие скалы чередуются со степями, пихтовыми лесами и выжженными солнцем равнинами. И никогда не знаешь, что ждет тебя «за поворотом».

Источник: предоставлено героем публикации











— Красоты меняются постоянно. Заходишь за мыс и видишь пихтовые леса, мхи, лишайники. В другом месте — почти безжизненная земля, сухая трава и всё прочее. С одной стороны видишь песчаные пляжи, с другой — каменистые берега. Где-то лежит маленькая галька, а где-то — каменные булыжники. Я не хочу выделять что-то одно, иначе это будет значить, что забыл про другой Байкал. Он весь прекрасен.

Источник: предоставлено героем публикации









