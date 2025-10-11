Очень горячая девятка: как выглядят победительницы конкурса «Мисс Россия» за последние 10 лет

Красота и хейт неразделимы, как считаете? Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Победительницу «Мисс Россия — 2025» не обсуждал разве только ленивый — победа Анастасии Вензы на национальном конкурсе красоты получила невиданный общественный резонанс. Девушку критикуют со всех сторон и обсуждают каждую черту ее внешности. На фоне этих жарких споров мы решили оглянуться назад и вспомнить победительниц «Мисс Россия» прошлых десяти лет. Полюбуйтесь, как выглядят эти титулованные красотки.

Мисс Россия — 2015: Софья Никитчук, Екатеринбург

Первые шаги по конкурсному подиуму уралочка сделала в 2014 году. Тогда она завоевала титул «Мисс Екатеринбург», который открыл для нее прямую дорогу на национальный конкурс красоты.

В 2015 году Никитчук отправилась покорять Москву, где ее природное обаяние, артистизм и уверенность принесли ей титул «Мисс Россия». Софья получила корону из белого золота, автомобиль и 3 миллиона рублей плюс право представлять страну на «Мисс мира» и «Мисс Вселенная». На международном конкурсе Софья Никитчук успешно прошла все этапы — от показа в национальном костюме до защиты благотворительного проекта и получила престижный титул «Вице-мисс мира».

Мисс Россия — 2016: Яна Добровольская, Тюмень

Родители Яны не скрывали, что их дочь всегда была красавицей. Поэтому девушка стала пробовать свои силы на региональных конкурсах и на «Мисс Волга» Яна получила награду как красотка-интеллектуалка.

В 2016 году Яна попробовала свои силы на «Мисс Россия» в Москве. Правда изначально для участия в конкурсе ей недоставало целых 2 сантиметров роста. Однако судьба оказалась благосклонна к целеустремленной девушке: за месяцы подготовки к соревнованиям ее организм совершил невозможное — она выросла именно на те заветные сантиметры, которые отделяли ее от мечты. В итоге Добровольская опередила 50 девушек и получила корону главной красавицы России, а вместе с ней — дорогу на телевидение.

Мисс Россия — 2017: Полина Попова, Екатеринбург

В 15 лет Полина начала модельную карьеру, однако, несмотря на профессиональный опыт на подиуме, до «Мисс Россия — 2017» она никогда не участвовала в конкурсах красоты. Перед тем как подать заявку на участие в региональных бьюти-соревнованиях, девушка собрала семейный совет для обсуждения этого важного шага.

После победы в конкурсе красоты в Екатеринбурге Полина удостоилась короны «Мисс Россия», которую ей вручила предыдущая победительница. В числе наград были автомобиль и денежный приз в три миллиона рублей. Правда на международном конкурсе «Мисс мира» Полина не смогла повторить свой российский успех.

Мисс Россия — 2018: Юлия Полячихина, Чебоксары

Еще в школьные годы Юлия активно занималась фитнес-аэробикой, параллельно лелея мечту о модельном подиуме. Свой шанс она испытала в 2016 году на «Мисс Чувашия» и «Вице-мисс туризм России», а затем участвовала в модных показах японских и французских дизайнеров.

Путь к успеху у красотки был последовательным: сначала попадание в десятку лучших на «Мисс Глобал», а в 2018 году — долгожданная победа в конкурсе «Мисс Россия» с практически идеальными параметрами 80-58-85. Особенно трогательным стал ее жест с выигранным автомобилем, который Юлия подарила матери.

Мисс Россия — 2019: Алина Санько, Азов

Модельная биография Алины Санько началась лишь в начале 2019 года, когда она заключила контракт с интернет-магазином Lamoda. Уже после первых успешных съемок для каталога девушка решила реализовать давнюю мечту и подала заявку на участие в конкурсе «Мисс Россия».

Алина в одночасье стала популярной после того, как завоевала титул «Мисс Россия — 2019». А затем она столкнулась с неожиданным препятствием — из-за проблем с получением визы в США ей пришлось отказаться от борьбы за корону «Мисс Вселенная». На международном конкурсе «Мисс мира» российская представительница показала прекрасный результат, войдя в число 12 финалисток, а жюри высоко оценило ее природную красоту и сценическое обаяние.

Мисс Россия — 2022: Анна Линникова, Оренбург

Анна Линникова начала модельную карьеру в 16 лет, хотя до этого всерьез увлекалась вокалом. Случай решил ее судьбу — после уличной фотосессии талантливую девушку самостоятельно нашли агенты. В 17 лет Анна столкнулась с булимией, но проявила невероятную силу воли и поборола болезнь за несколько месяцев.

Ее карьера стремительно развивалась: съемки для международных глянцевых журналов, работа с известными косметическими брендами и опыт выступлений в Индонезии и Малайзии. В 2022 году студентка петербургского вуза достигла вершины, завоевав титул «Мисс Россия». Год спустя она прошла в финал конкурса «Мисс Вселенная», где вызвала восхищение зрителей, хотя некоторые скептики задавались вопросами о естественности ее красоты. Теперь же Линникова сама раскритиковала «Мисс Россия — 2025».

Мисс Россия — 2023: Маргарита Голубева, Санкт-Петербург

В юности уроженка Ленинградской области не считала себя красивой и испытывала комплексы по поводу внешности. Во время учебы в таможенной академии Маргарита стала регулярно выходить на сцену с музыкальными номерами и участвовала в фотосессиях.

Переломным моментом стал 2021 год, когда Маргарита подала заявку на конкурс «Мисс и Мистер студенчество». Девушка не только завоевала главный титул, но и получила специальную награду «Мисс Грация». Этот успех вдохновил ее на участие в национальном конкурсе «Мисс Россия — 2023», где Голубева добилась короны победительницы.

Мисс Россия — 2024: Валентина Алексеева, Чебоксары

До шестнадцати лет Валентина Алексеева даже не помышляла о карьере в модельном бизнесе. Всё изменилось весной 2023 года, когда случайно увиденное в соцсетях объявление о кастинге от агентства Volga Models перевернуло ее жизнь. Всего за месяц интенсивных занятий десятиклассница освоила азы модельного мастерства.

Ее дебют на конкурсе «Мисс Чувашия» оказался триумфальным: сначала она завоевала титул «Мисс Спорт», а затем уверенно прошла все этапы — от интеллектуальной битвы до дефиле в купальниках. В 2024 году Валентина получила титул «Мисс Россия», а в придачу к нему миллион рублей (его студентка Пироговского медвуза решила потратить на ординатуру) и право представить страну на «Мисс Вселенная».

Мисс Россия — 2025: Анастасия Венза, Московская область

Подиумная карьера Анастасии стартовала в 13 лет, а вскоре ее заметил кутюрье Вячеслав Зайцев, который пригласил девушку в свое агентство. Этот шаг стал трамплином: вскоре Венза, пройдя жесткий кастинг, отправилась покорять мир японской моды.

Посмотрите небольшое видео о «Мисс Россия — 2025»

Победа на «Мисс Россия — 2025» сделала Анастасию не просто моделью, а узнаваемой персоной общенационального масштаба. После конкурса девушка поймала не только восхищенные взгляды, а еще и нападки хейтеров.