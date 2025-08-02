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Стиль и красота Модные советы Обзор Календарь «денежных стрижек» на август — следуйте ему и несказанно разбогатеете

Календарь «денежных стрижек» на август — следуйте ему и несказанно разбогатеете

В этом месяце не так много выгодных дней, так что успевайте записаться к мастеру

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Иногда важно не только правильно выбрать мастера, но и день для стрижки. Всё зависит от ваших целей | Источник: кадр из фильма «Не шутите с Зоханом» (18+), реж. Деннис Дуган, Columbia Pictures, 2008 годИногда важно не только правильно выбрать мастера, но и день для стрижки. Всё зависит от ваших целей | Источник: кадр из фильма «Не шутите с Зоханом» (18+), реж. Деннис Дуган, Columbia Pictures, 2008 год

Иногда важно не только правильно выбрать мастера, но и день для стрижки. Всё зависит от ваших целей

Источник:

кадр из фильма «Не шутите с Зоханом» (18+), реж. Деннис Дуган, Columbia Pictures, 2008 год

Надеемся, вы держите поблизости номер телефона своего парикмахера, потому что, кажется, самое время записаться к нему и выбрать дату, подходящую не только для стрижки, но и для укрепления финансового благополучия. Ведь астролог Ирина Дмитриева вычислила лучшие даты для обновления образа и пополнения кошелька — специалист говорит, что эти дни больше остальных подходят для «денежных стрижек». Жаль, этих дат не так много.

— Напоминаю базу: каждый месяц есть несколько дат, когда стрижка волос стимулирует денежные поступления в ваш широкий карман, — говорит Ирина. — Доподлинно неизвестно, как именно стрижка волос помогает привлечь финансовые бонусы, но факт остается фактом: закономерность есть и она работает.

Даже если вы скептик, попробуйте. В салон вы все равно собирались, так почему бы не проверить эту милую теорию на себе?

Ирина напоминает главные правила:

1. Стричься нужно в указанные даты — в другие дни волосяная магия не сработает.

2. Желательно (но необязательно) посетить парикмахера в светлое время суток.

3. Не стригитесь самостоятельно — до добра это не доведет. Если не хотите записываться в салон, доверьте свою голову близкой подруге или родственнице.

4. Во время стрижки представляйте как вы живете свою лучшую жизнь.

А теперь запоминайте (а лучше запишите) августовские даты для «денежной стрижки»: это 14, 20 и 27 августа.

— Главная звезда месяца — 27 августа. Если хотите максимум удачи, бронируйте кресло у мастера именно на этот день, — настоятельно рекомендует астролог.

А для тех, кто хочет увидеть более подробный прогноз, у нас есть лунный календарь стрижек на август 2025 года — там мы в деталях рассказали, когда идти к парикмахеру, а когда лучше повременить.

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Стрижка Деньги Парикмахер Астролог Финансы Развлечение Стиль и красота
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