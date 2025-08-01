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Стиль и красота Модные советы Обзор Лунный календарь стрижек на август 2025 года: когда идти к парикмахеру, а когда лучше повременить

Лунный календарь стрижек на август 2025 года: когда идти к парикмахеру, а когда лучше повременить

Обязательно загляните в календарь, прежде чем записываться к мастеру

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1 комментарий
Когда даже Луна говорит, что пора сходить в парикмахерскую, игнорировать уже не стоит | Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RUКогда даже Луна говорит, что пора сходить в парикмахерскую, игнорировать уже не стоит | Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU

Когда даже Луна говорит, что пора сходить в парикмахерскую, игнорировать уже не стоит

Источник:
Иван Рейзвих / NGS55.RU

Август — не только последний месяц лета, но и самое время обновить прическу, освежить цвет или просто подстричь кончики. Однако результат таких процедур во многом зависит не только от профессионализма мастера, но и от выбранного дня. Подсказки может дать лунный календарь стрижек, считает астропсихолог Александра Курникова. Она рассказала, когда в августе 2025 года стоит отправляться в салон, а когда лучше воздержаться от любых манипуляций с волосами.

Фазы Луны в августе

Фазы Луны напрямую влияют на состояние волос, это заметили люди еще в древности. Если подстричься на растущую луну, то волосы станут длиннее, гуще и крепче. Стрижка в полнолуние может дать неожиданный эффект — как суперблеск и укрепление, так и обострение проблем с волосами, если они есть. Лучше делать уходовые процедуры, а не кардинально менять образ.

Во время убывающей луны волосы растут медленнее, но зато станут плотнее, здоровее, а секущиеся кончики исчезнут надолго. Стрижка в этот период подходит для поддержания формы и лечения волос. А в новолуние стричься нежелательно: волосы могут стать ломкими, поэтому лучше отложить поход в салон на пару дней.

Лунный цикл в августе:

  • растущая луна — 1–9 и 24–31 августа;

  • полнолуние — 9 августа;

  • убывающая луна — 10–23 августа;

  • новолуние — 23 августа.

— Избегать стоит полнолуния, новолуния и дней с нестабильным фоном. Тогда обновление внешности принесет и радость, и видимый результат, — предупреждает Александра Курникова.

Благоприятные дни для стрижек

Для похода к парикмахеру в августе 2025 года особенно удачны даты: 3, 6–7, 13–14, 17–19 и 25–28 августа. В эти дни волосы легко принимают форму, растут быстрее, становятся сильнее.

3 августа (воскресенье) — благоприятный день для тех, кто хочет усилить рост волос. Можно смело записываться на стрижку, особенно если планируете смену формы.

6 и 7 августа (вторник и среда) — один из самых сильных периодов месяца. Волосы после стрижки будут выглядеть плотнее, структура станет крепче. Подходит и для классических, и для смелых образов.

13 и 14 августа (вторник и среда) — убывающая луна в стабильном знаке. Хорошее время для срезания сухих концов и восстановления структуры волос. Можно делать питательные процедуры.

17–19 августа (суббота — понедельник) — мягкий период с гармоничным фоном. Подходит для стрижки, окрашивания и ухода. Волосы легко укладываются, дольше сохраняют форму.

25–28 августа (воскресенье — среда) — после новолуния наступает благоприятная растущая луна. Хороший момент для обновления образа. Волосы будут расти быстрее, цвет ляжет ровно.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Неблагоприятные дни для стрижек

9 августа (пятница) — полнолуние. Энергетически нестабильный день, возможны колебания настроения. Результат стрижки может оказаться неожиданным. Также лучше отложить визит к парикмахеру и 10 августа.

15 и 16 августа (четверг и пятница) — Луна в подвижном знаке. Волосы могут стать слабее, стрижка не даст желаемого эффекта. Нежелательны окрашивание и завивка.

21 августа (среда) — фон в небесной канцелярии напряженный. Лучше избегать любых вмешательств в образ: возможны недовольство результатом или быстрое утомление волос.

23 августа (пятница) — новолуние. Этот день не подходит для процедур с волосами. Лучше использовать его для отдыха и восстановления, а не для внешних перемен.

30 августа (пятница) не рекомендуется для серьезных изменений образа. Стрижка может не держать форму, окрашивание — быстро смыться.

Нейтральные дни

В последнем месяце лета есть дни, которые считаются нейтральными в лунном календаре. Это 1, 2, 4–5, 8, 11–12, 20, 22, 24, 29, 31 августа.

В это время допустимы легкие процедуры в салоне красоты или дома: подравнивание, уходовые маски, восстановление структуры волоса. Но от кардинальной смены имиджа лучше воздержаться.

ПО ТЕМЕ
Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Стрижка Календарь стрижек Лунный календарь Окрашивание волос Удача Деньги Стиль Парикмахер Женские привычки Август Прическа
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Комментарии
1
Гость
1 час
Вот наконец то от души
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