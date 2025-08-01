Лунный календарь стрижек на август 2025 года: когда идти к парикмахеру, а когда лучше повременить

Когда даже Луна говорит, что пора сходить в парикмахерскую, игнорировать уже не стоит Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU

Август — не только последний месяц лета, но и самое время обновить прическу, освежить цвет или просто подстричь кончики. Однако результат таких процедур во многом зависит не только от профессионализма мастера, но и от выбранного дня. Подсказки может дать лунный календарь стрижек, считает астропсихолог Александра Курникова. Она рассказала, когда в августе 2025 года стоит отправляться в салон, а когда лучше воздержаться от любых манипуляций с волосами.

Фазы Луны в августе

Фазы Луны напрямую влияют на состояние волос, это заметили люди еще в древности. Если подстричься на растущую луну, то волосы станут длиннее, гуще и крепче. Стрижка в полнолуние может дать неожиданный эффект — как суперблеск и укрепление, так и обострение проблем с волосами, если они есть. Лучше делать уходовые процедуры, а не кардинально менять образ.

Во время убывающей луны волосы растут медленнее, но зато станут плотнее, здоровее, а секущиеся кончики исчезнут надолго. Стрижка в этот период подходит для поддержания формы и лечения волос. А в новолуние стричься нежелательно: волосы могут стать ломкими, поэтому лучше отложить поход в салон на пару дней.

Лунный цикл в августе:

растущая луна — 1–9 и 24–31 августа;

полнолуние — 9 августа;

убывающая луна — 10–23 августа;

новолуние — 23 августа.

— Избегать стоит полнолуния, новолуния и дней с нестабильным фоном. Тогда обновление внешности принесет и радость, и видимый результат, — предупреждает Александра Курникова.

Благоприятные дни для стрижек

Для похода к парикмахеру в августе 2025 года особенно удачны даты: 3, 6–7, 13–14, 17–19 и 25–28 августа. В эти дни волосы легко принимают форму, растут быстрее, становятся сильнее.

3 августа (воскресенье) — благоприятный день для тех, кто хочет усилить рост волос. Можно смело записываться на стрижку, особенно если планируете смену формы.

6 и 7 августа (вторник и среда) — один из самых сильных периодов месяца. Волосы после стрижки будут выглядеть плотнее, структура станет крепче. Подходит и для классических, и для смелых образов.

13 и 14 августа (вторник и среда) — убывающая луна в стабильном знаке. Хорошее время для срезания сухих концов и восстановления структуры волос. Можно делать питательные процедуры.

17–19 августа (суббота — понедельник) — мягкий период с гармоничным фоном. Подходит для стрижки, окрашивания и ухода. Волосы легко укладываются, дольше сохраняют форму.

25–28 августа (воскресенье — среда) — после новолуния наступает благоприятная растущая луна. Хороший момент для обновления образа. Волосы будут расти быстрее, цвет ляжет ровно.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Неблагоприятные дни для стрижек

9 августа (пятница) — полнолуние. Энергетически нестабильный день, возможны колебания настроения. Результат стрижки может оказаться неожиданным. Также лучше отложить визит к парикмахеру и 10 августа.

15 и 16 августа (четверг и пятница) — Луна в подвижном знаке. Волосы могут стать слабее, стрижка не даст желаемого эффекта. Нежелательны окрашивание и завивка.

21 августа (среда) — фон в небесной канцелярии напряженный. Лучше избегать любых вмешательств в образ: возможны недовольство результатом или быстрое утомление волос.

23 августа (пятница) — новолуние. Этот день не подходит для процедур с волосами. Лучше использовать его для отдыха и восстановления, а не для внешних перемен.

30 августа (пятница) не рекомендуется для серьезных изменений образа. Стрижка может не держать форму, окрашивание — быстро смыться.

Нейтральные дни

В последнем месяце лета есть дни, которые считаются нейтральными в лунном календаре. Это 1, 2, 4–5, 8, 11–12, 20, 22, 24, 29, 31 августа.