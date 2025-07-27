«Думала, останусь лысой»: туристка показала пугающие последствия афрокос, заплетенных на юге

Стоит ли плести себе афрокосы Источник: Алина Сардекова / 76.RU

Лето — пора отпусков и жарких дней. В такую погоду девушкам часто приходится придумывать себе прически, чтобы распущенные волосы не добавляли дискомфорта на солнцепеке.

Один из самых распространенных видов летней прически — афрокосы. Модницы вплетают в волосы канеколоны и на несколько недель забывают о проблемах с укладкой.

Журналистка из Ярославля Алина Сардекова сделала такую прическу в отпуске. О том, к чему стоит быть готовой, если вы решились на афрокосы, она честно рассказала в авторской колонке.

— Афрокосы мне заплели во время отпуска на море. Тут сыграло девичье: «Ой, как красиво смотрится у других девушек, тоже хочу!». Судя по ощущениям, там каждая вторая туристка делает себе подобную прическу.

Косы мне плели не в салонных условиях, а на пляже. Но техника практически ничем не отличалась — смазали волосы вазелином, дали выбрать цвет канеколона и начали работу.

Само плетение заняло около полутора часов с учетом средней густоты и длины моих волос. За работу отдала 3 тысячи рублей. В некоторых местах просили около 8-10 тысяч за тот же объем, но я знала, что уровень качества будет не отличим, а потому, посчитала что это приемлемая цена и переплачивать смысла нет. В Ярославле, кстати, подобную прическу можно сделать за 5-7 тысяч рублей.

С учетом длины волос до плеч, канеколоны решили оставить на уровне пояса Источник: Алина Сардекова / 76.RU

Плюсы и минусы афрокос

Меня предупредили, что носить их можно около трех недель. И первые дни я чувствовала себя самой счастливой — по утрам ты забываешь о рутинной укладке, на ветру распущенные волосы не лезут в глаза. Сказка!

Первые сомнения в правильности принятого решения возникли во время мытья головы. Кожу головы и корни нужно промывать деликатно, лучше всего с помощью губки. Ни в коем случае нельзя использовать бальзам. Сушка — отдельное мучение. Фен лучше не использовать, нужно промакивать волосы полотенцем. Делать это лучше утром, потому что если лечь спать с сырыми косичками, есть вероятность образования плесени в волосах.

Мыть волосы с такой прической рекомендуется не чаще одного раза в неделю. Иначе косички начнут пушиться.

Что будет после расплетения

К третьей неделе носки прическа стала выглядеть уже не так свежо, а мне захотелось банально нормально промыть волосы. Поэтому, решено было расплетаться.

Косы я решила расплетать сама Источник: Алина Сардекова / 76.RU

Первым делом я отрезала лишнюю длину канеколонов и сняла резинки. Косы расплетались в четыре руки, и на снятие всего материала ушло около двух часов.

Когда я увидела, а точнее нащупала результат, меня бросило в дрожь. На местах, где косички были перевязаны у корней, образовались колтуны. На каждой из косичек. На волосах оставался вазелин, а я понимала, что расчесывать их до промывки лучше не пытаться.

Лишний материал был срезан Источник: Алина Сардекова / 76.RU

Я промывала голову шампунем четыре раза. Вазелин все никак не хотел смываться. После я промазала бальзамом места с колтунами и потихоньку их распутывала. На это ушло еще около часа.

Когда я смывала шампунь и бальзам, было ощущение, что я останусь без волос. Они лезли клочьями, это выглядело пугающе. После сушки феном я решила не расчесываться и сделала это утром. Результат — на фото ниже.

Результат после первого расчесывания. Во время мыться головы я потеряла примерно столько же волос Источник: Алина Сардекова / 76.RU

Судя по состоянию волос, восстанавливать мне их придется еще долго. К тому же, после первого мыться вазелин не смылся целиком несмотря на все мои старания. Теперь в помощь — восстановительные маски и бальзамы.

Так что, если решились на афрокосы, будьте готовы, что последствия вас, скорее всего, испугают. Но если очень хочется, то почему бы и не попробовать. Я на эту авантюру второй раз вряд ли решусь.