«Из одной холодрыги попала в другую»: мнение ярославны, спустившей больше 100 тысяч в отпуске на Черном море

Чем примечателен отдых на русском юге этим летом Источник: Алина Шибаева / 76.RU

Вопрос отпуска этим летом для многих стал настоящей проблемой. После катастрофы с разливом мазута многие решили отказаться от поездок не только в Анапу, где запрещено купаться из-за загрязнений, но и на Черное море в целом. Другие решили потратить чуть больше, и уехать отдыхать за рубеж.

Но есть и те, кто не отказался от поездки на Черное море летом 2025 года. Журналистка Алина Шибаева одна из таких. В авторской колонке она честно рассказала о ценах, впечатлениях от отдыха и развлечениях, которыми может порадовать русский юг. Дальше — от первого лица.

Идея отпуска на Черном море пришла внезапно. Мы с молодым человеком праздновали свадьбу в июне. Сначала думали поехать на отдых спустя пару месяцев после события, но незадолго до путешествия решили, что нужно использовать отпуск по полной программе.

У меня не было времени оформлять загранпаспорт и искать путевки. А потому, стали думать, куда съездить. Ориентировались в первую очередь на рекомендации Роспотребнадзора и искали местечко подальше от Анапы. Туапсинский район оказался идеальным вариантом, а пару лет назад подруга делилась впечатлениями от поездки в Джубгу. Обоих устроил этот вариант.

20 тысяч на дорогу

Ехать решили на машине. Вариант казался идеальным — не стеснены сроками, можно заглянуть куда-то по пути и делать остановки, когда самим будет нужно.

Предстояло чуть больше 1700 километров или 20 часов пути. Первое, к чему стоит быть готовыми в плане трат перед отпуском на автомобиле — полностью подготовить его к долгой дороге. Замена масла, проверка возможных дефектов. Здесь сумму называть не буду, потому что каждый случай индивидуален.

Следующее — платные дороги. У нас все четыре дня пути (в обе стороны) по трассе М-4 выпали на будние дни, когда поездки дешевле. К тому же, у мужа есть транспондер — специальное устройство, которое позволяет оплачивать проезд, не останавливаясь на пунктах взимания. Оно дает скидку в 15%. Поэтому поездка в обе стороны обошлась чуть меньше 8 тысяч рублей. На 95-ый бензин в обе стороны с расходом в 7,4 литра на 100 километров ушло около 12 тысяч рублей. Суммарно — 20 тысяч.

С транспондером путешествие вышло более экономным Источник: Алина Шибаева / 76.RU

Также решили, что будем делать перерывы, чтобы доехать с комфортом. На пути и туда, и обратно дважды ночевали в гостиницах. Они обошлись в 4,5 тысячи рублей на двоих.

На завтраки, перекусы и обеды в пути потратили тысяч в пять в одну сторону. Примерно столько же — в обратную. Итог — 10 тысяч на еду.

Гостиница на берегу моря за 3500

Цены на жилье в Джубге адекватные. Мы снимали номер на двоих в гостинице за 3,5 тысячи рублей за сутки. В отель решили не заселяться по двум причинам — они все находились территориально дальше от моря, и не хотелось переплачивать, поскольку в номер мы приходили только ночевать. Оплатили на месте полные четыре дня с расчетом на то, что если захочется, и погода позволит — останемся еще на пару дней. Итог: 14 тысяч рублей. Из приятных бонусов — балкон с видом на пляж.

Еще один факт — мест в гостиницах и отелях было предостаточно, бронировать номера заранее необходимости нет. Можно приехать, посмотреть на жилье, а уже после оплатить его.

Вид с балкона гостиницы Источник: Алина Шибаева / 76.RU

Мы приехали в Джубгу ночью 19 июня. Было холодно. Успокоили себя, что утром потеплеет. Однако когда проснулись, увидели пустой пляж и неспокойное море. Температура на улице не превышала 20 градусов, я успела расстроиться и подумать: «Ну вот, из одной холодрыги попала в другую».

Солнце не выглядывало, но это не мешало туристам купаться Источник: Алина Шибаева / 76.RU

До самого обеда солнце не выглядывало из-за облаков. Но людей на пляже это не останавливало: дети купались, взрослые периодически ныряли, но быстро выходили на берег. Температура воды была 20 градусов — по ощущениям, как в местных ярославских реках.

Приехавших на отдых людей не смущала погода Источник: Алина Шибаева / 76.RU

Местные вокруг говорили, что этим летом холодно и туристов мало. Один мужчина признался, что они с домочадцами до сих пор спят ночью под пледами, а обычно в июне им и от простыни жарко.

Однако на следующий день распогодилось. Солнце пекло с самого утра, море было спокойным, а пляж ожил. Температура дошла до отметки в 25 градусов.

Хорошая погода на море — время развлечений Источник: Алина Шибаева / 76.RU

Дайвинг в черном море и горные экскурсии

Просто валяться на пляже не хотелось, из активного отдыха начали с дайвинга. Стоимость — 4,5 тысячи рублей с человека. При желании можно приобрести подводные фото — еще тысяча с каждого.

Желающим поплавать под водой выдают полную экипировку Источник: Алина Шибаева / 76.RU

Мы ныряли со снаряжением в первый раз. Благодаря инструкторам чувствовали себя в безопасности, но вода была мутная, так что впечатлений от подземной фауны было маловато. Мимо проплыла пара рыб, организаторы развлечения украсили дно антуражем. Думаю, дайвинг гораздо интереснее в местах с прозрачной водой и наличием рифов.

Но возможность поплавать в открытом море — классный бонус. Там оно гораздо чище и теплее, чем у берега в Джубге. Нырять туристов возят в соседнее село Лермонтово.

В Джубге активно рекламируют конные прогулки Источник: Алина Шибаева / 76.RU

Затем настала очередь конной прогулки. Нас увезли в горное село Тенгинка. Цена вопроса — 2 тысячи рублей с человека за час прогулки. Для тех, кто любит подобные развлечения и хочет полюбоваться горными видами в необычной обстановке — отличный вариант.

Туристов сопровождает опытный инструктор Источник: Алина Шибаева / 76.RU

На ферме, где проводят конные прогулки, живут еноты Источник: Алина Шибаева / 76.RU

Самые яркие впечатления оставила, наверное, трехчасовая морская прогулка. На катере нас увезли на немноголюдный пляж «Голубая бухта» в пяти километрах от Джубги. Береговая линия усыпана мелкой галькой, море чистое и теплое. Местная достопримечательность — купальня с голубой глиной, которую используют для грязелечения. Находчивые туристы приезжают с пятилитровыми бутылками, чтобы набрать чудотворной жижи с собой.

В купальне с голубой глиной плескались и взрослые и дети Источник: Алина Шибаева / 76.RU

Первым делом туристы идут к купальне с глиной Источник: Алина Шибаева / 76.RU

После оздоровления — прогулка на катере и купание в открытом море. Эта часть экскурсии стала самой приятной. Вид скал и голубой воды вокруг умиротворяли. К тому же, гостей угощали домашним вином. Мелочь, а приятно.

Во время морских прогулок можно увидеть действительно живописные виды Источник: Алина Шибаева / 76.RU

Сделать красивые фотографии Источник: Алина Шибаева / 76.RU

И полюбоваться скалами Источник: Алина Шибаева / 76.RU

В целом, развлечения в Джубге есть на любой вкус. Вопрос кошелька и предпочтений. Найти себе занятие по душе можно даже со скромным бюджетом.

Еда и рестораны

Наслушавшись историй про отравления, ротавирусы и другие отпускные «радости», дали себе обещание есть только в проверенных местах. При желании можно отыскать кафе, средний ценник в котором не будет отличаться от ярославского. Позавтракать вдвоем можно на 600-700 рублей, если не экономить — на пару тысяч.

Туристам предлагают разнообразные варианты блюд Источник: Алина Шибаева / 76.RU

В заведениях можно найти морепродукты на любой вкус Источник: Алина Шибаева / 76.RU

Обед обойдется дороже — минимальный средний чек на двоих у нас выходил в 2,5-2,8 тысячи рублей. А ужин, если будете пить алкоголь в местных заведениях, может выйти на все 10 тысяч рублей.

Кстати, говоря о питейных местах — после 23:00 в Джубге они закрываются. Если ждете ночных пляжных вечеринок и море алкоголя — здесь этого точно не будет. После закрытия кафе и ресторанов люди, чаще всего, берут бутылочку горячительного и продолжают вечер в номере отеля или на пляже.

Одно из заведений расположено прямо на берегу реки Джубга. Минус — запах канализации. Местные жалуются, что водоем просят очистить не один год, но результата пока нет Источник: Алина Шибаева / 76.RU

На пятый день погода испортилась, начинался шторм, поэтому мы решили уехать. Суммарно с учетом проживания, еды, сувениров и развлечений оставили в Джубге около 80 тысяч рублей. При желании, можно потратить вдвое меньше.

После Джубги не сразу поехали домой, а заглянули в Горячий Ключ и на ферму альпак. То преимущество путешествия на машине, о котором я говорила в начале — можно завернуть еще в пару интересных местечек. Причина, по которой точно стоит заглянуть в Горячий ключ — Дантево ущелье. На мой взгляд, место невероятно красивое.

Горячий Ключ славится чистой минеральной водой Источник: Алина Шибаева / 76.RU

Ущелье сравнивают с входом в ад, описанным в «Божественной комедии» (16+) писателя Данте Алигьери Источник: Алина Шибаева / 76.RU

По камням стекают небольшие ручейки Источник: Алина Шибаева / 76.RU

На дорогу обратно, с учетом дополнительных поездок и остановок, у нас ушло больше 24 часов. Единственный минус от путешествия на машине — устает и водитель и пассажир. Так что, если решитесь, будьте готовы, что понадобится дополнительное время передохнуть.