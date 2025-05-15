Как выглядят самые модные окрашивания лета 2025 года — бюджетные варианты, которые смотрятся дорого

Тренд на естественность пробрался и в колористику Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Летом в моде останется естественность, но однотонные окрашивания уступят место сложным техникам. Они дольше сохраняют свежий вид, а блики и переливы придают волосам эффект, будто после дорогостоящих бьюти-процедур. Профессиональный колорист Ксения Рудик поделилась секретами экономичных методов, которые позволят вам выглядеть стильно и современно в новом сезоне без лишних затрат.

Контуринг

Вариант для тех, кто хочет освежить прическу, но при этом не готов радикально перекрашивать волосы. Он подойдет женщинам с любым оттенком, но особенно хорош для русых и брюнеток. Высветленные пряди у лица создадут эффектный и яркий акцент.

Источник: rudik_hair / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Основа такого окрашивания — высветленные зоны у лица, что максимально освежает образ, придает объема волосам и выглядит стильно. Подойдет любому типу внешности, можно сделать с челкой и без, на усмотрение, идеально для тех, кто любит волнистую текстуру, — рассказала опытный колорист и владелица салона красоты Ксения Рудик.

После окрашивания, как и с любым блондом, волосам потребуется дополнительный уход: фиолетовый шампунь для сохранения цвета, термозащита при сушке и укладке волос.

Балаяж

Одна из самых безопасных техник осветления волос. С ней можно сохранить качество и при этом стать светлее до пяти тонов благодаря мягкой растушевке. Мастера высвечивают лишь часть прядей, за счет чего в прическе появляется дополнительный объем.

Источник: rudik_hair / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Балаяж подойдет тем, кто хочет натуральный, будто выгоревший на солнце, цвет волос. Этот метод особенно популярен среди звезд Голливуда. Им пользуются Дженнифер Энистон, Билли Айлиш и Кэти Перри вот уже не один год. Даже в сериале «Секс в большом городе» (18+) у главной героини, Кэрри Брэдшоу, был балаяж.

Длина плавно отрастает и не требует коррекции. Идеально повторять такое окрашивание раз в год. Ксения Рудик колорист

Бразильский шатуш

Для брюнеток и шатенок профессиональный колорист рекомендуют технику бразильский шатуш. Во время окрашивания специалист осветляет несколько крупных прядей, а затем тонирует их. Благодаря игре оттенков, на волосах появляются красивые блики, которые эффектно смотрятся на солнце — самое то для летнего сезона.

Источник: rudik_hair / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Окрашивание добавит свежести цвету волос, а также замаскирует первую седину. Поддерживать такой оттенок оптимально раз в 4 месяца, — поделилась Ксения.

Натуральный блонд

Тотал-блонд остается в тренде летом 2025 года, но, в отличие от прошлых лет, теперь мастера всё больше думают о здоровье волос. В моде осветление без порошка. В результате цвета получаются более натуральные, но при этом не страдает структура волоса, так что не придется, кроме ухода, постоянно переживать за блеск и напитанность.

Источник: rudik_hair / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Колорист также добавляет, что такое окрашивание будет плавно отрастать, за счет чего дорогой и ухоженный вид сохранится не один месяц.

Вариант для светлых девушек, кто любит теплые оттенки и кто за здоровье и качество волос. Окрашивание нужно обновлять раз в 3 месяца Ксения Рудик колорист

Растяжка цвета

Бережное окрашивание, при котором не травмируются корни волос. Подходит для модниц, которые не хотят постоянно обновлять цвет или в целом планируют отращивать свои волосы, но при этом выглядеть стильно.

Источник: rudik_hair / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Стоит учитывать, что после окрашивания в образе будет продолжать преобладать натуральный цвет волос, а светлые пряди на концах лишь добавят объем волосам и выразительность.