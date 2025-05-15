Как выглядят самые модные окрашивания лета 2025 года — бюджетные варианты, которые смотрятся дорого

Летом в моде останется естественность, но однотонные окрашивания уступят место сложным техникам. Они дольше сохраняют свежий вид, а блики и переливы придают волосам эффект, будто после дорогостоящих бьюти-процедур. Профессиональный колорист Ксения Рудик поделилась секретами экономичных методов, которые позволят вам выглядеть стильно и современно в новом сезоне без лишних затрат.
Контуринг
Вариант для тех, кто хочет освежить прическу, но при этом не готов радикально перекрашивать волосы. Он подойдет женщинам с любым оттенком, но особенно хорош для русых и брюнеток. Высветленные пряди у лица создадут эффектный и яркий акцент.
— Основа такого окрашивания — высветленные зоны у лица, что максимально освежает образ, придает объема волосам и выглядит стильно. Подойдет любому типу внешности, можно сделать с челкой и без, на усмотрение, идеально для тех, кто любит волнистую текстуру, — рассказала опытный колорист и владелица салона красоты Ксения Рудик.
После окрашивания, как и с любым блондом, волосам потребуется дополнительный уход: фиолетовый шампунь для сохранения цвета, термозащита при сушке и укладке волос.
Балаяж
Одна из самых безопасных техник осветления волос. С ней можно сохранить качество и при этом стать светлее до пяти тонов благодаря мягкой растушевке. Мастера высвечивают лишь часть прядей, за счет чего в прическе появляется дополнительный объем.
Балаяж подойдет тем, кто хочет натуральный, будто выгоревший на солнце, цвет волос. Этот метод особенно популярен среди звезд Голливуда. Им пользуются Дженнифер Энистон, Билли Айлиш и Кэти Перри вот уже не один год. Даже в сериале «Секс в большом городе» (18+) у главной героини, Кэрри Брэдшоу, был балаяж.
Длина плавно отрастает и не требует коррекции. Идеально повторять такое окрашивание раз в год.
Бразильский шатуш
Для брюнеток и шатенок профессиональный колорист рекомендуют технику бразильский шатуш. Во время окрашивания специалист осветляет несколько крупных прядей, а затем тонирует их. Благодаря игре оттенков, на волосах появляются красивые блики, которые эффектно смотрятся на солнце — самое то для летнего сезона.
— Окрашивание добавит свежести цвету волос, а также замаскирует первую седину. Поддерживать такой оттенок оптимально раз в 4 месяца, — поделилась Ксения.
Натуральный блонд
Тотал-блонд остается в тренде летом 2025 года, но, в отличие от прошлых лет, теперь мастера всё больше думают о здоровье волос. В моде осветление без порошка. В результате цвета получаются более натуральные, но при этом не страдает структура волоса, так что не придется, кроме ухода, постоянно переживать за блеск и напитанность.
Колорист также добавляет, что такое окрашивание будет плавно отрастать, за счет чего дорогой и ухоженный вид сохранится не один месяц.
Вариант для светлых девушек, кто любит теплые оттенки и кто за здоровье и качество волос. Окрашивание нужно обновлять раз в 3 месяца
Растяжка цвета
Бережное окрашивание, при котором не травмируются корни волос. Подходит для модниц, которые не хотят постоянно обновлять цвет или в целом планируют отращивать свои волосы, но при этом выглядеть стильно.
Стоит учитывать, что после окрашивания в образе будет продолжать преобладать натуральный цвет волос, а светлые пряди на концах лишь добавят объем волосам и выразительность.
— Когда мы осветляем только часть волос по длине, это означает, что нет необходимости повторять такое окрашивание часто. Делаем снова, только когда отрастет, это экономит бюджет и выглядит актуально всегда, — уверяет Ксения.