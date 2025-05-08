Самые модные стрижки лета 2025 года: покажите эти классные идеи своему парикмахеру

Лето — время избавляться от всего ненужного, особенно от лишних волос Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU











Хотите перемен? Действуйте. Каждый сезон бьюти-мир удивляет новыми стилями стрижек на любую длину волос: от дерзких до романтичных. Чтобы не потеряться в этом разнообразии, стилист Карина Чинарян специально для вас выбрала самые модные варианты и раскрыла секрет успешного образа: оказывается, всё дело не в форме лица.

Каскад — для любительниц классики

Любимая стрижка звезд, которая визуально добавляет объем и густоту волос, даже когда их, казалось бы, нет. Вспомните сериалы «Друзья» (18+), «Милые обманщицы» (18+), «Сплетница» (18+) — везде главные героини выбирали каскад для завершения своего образа и выглядели безупречно.

Секрет идеальных волос кроется в многослойности. Мастер аккуратно укорачивает пряди, начиная от лица, создавая несколько слоев, которые мягко ложатся друг на друга.

Источник: karinachinaryan__ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Карина Чинарян отмечает, что каскад особенно подойдет любительницам классики. Если у вас однотонное окрашивание, мелирование или аиртач — стрижка будет смотреться более выигрышно и за счет переливов цвета.

С каскадом суперженственно смотрятся объемные крупные локоны. И, кстати, после стрижки мастера можно посещать раз в полгода, проблем с укладкой точно не будет. Карина Чинарян профессиональный стилист по волосам

Прямой срез — для ультраблондинок

Если освежить образ хочется, но на кардинальные перемены вы пока идти не готовы, вспомните о ровном срезе или, как в народе его называют, «подровнять кончики». С ним любая прическа выглядит ухоженной, и даже хвост будет казаться более пышным и объемным.

Основной недостаток такой стрижки — ее нельзя просто оставить и забыть на несколько месяцев. Чем дольше растут волосы, тем заметнее становится разница между длиной прядей. Ровный срез может превратиться в неаккуратные лохмы.

Источник: karinachinaryan__ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Стилист рекомендует присмотреться к такому варианту стрижки «снежным королевам».

— Ультраблондинкам в основном идут прямые срезы и четкие линии. С ними образ получается сочным и насыщенным. Но стоит отметить, что идеальная картинка требует дисциплины, времени и средств, — предупреждает мастер.

Карина Чинарян — парикмахер-стилист. Она занимается сложными окрашиваниями, подбором стрижек, укладок и ухода за волосами под индивидуальные потребности каждого. Стаж более 8 лет.

Шегги — для обладательниц природных оттенков

Лето — время свадеб, пикников на природе, кемпинга и других мероприятий, когда важно выглядеть на все сто до поздней ночи. В таких ситуациях стрижка шегги становится настоящим спасением благодаря своей практичности. Эта прическа не требует укладки, поэтому, проснувшись утром в лесу, вы будете выглядеть так, будто только что вышли из салона.

Обратите внимание на Тейлор Свифт: она уже давно предпочитает стрижку шегги. Независимо от того, находится ли она дома или выступает перед многотысячной аудиторией, ее прическа одинаково великолепна.

Источник: karinachinaryan__ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Стрижка естественной формы идеальна для женщин с русыми, каштановыми и другими натуральными волосами. Она не требует сложной укладки, но в сочетании с холодными или яркими цветами может создать эффект парика.

Стрижка подходит для обладательниц от природы пышных или волнистых волос. Легкие растрепанные пряди придадут нежности и легкости образу. Карина Чинарян профессиональный стилист по волосам

Боб — для тех, кого поцеловало солнце

Что-то новое, что-то выходит из моды, а что-то вечное, как стрижка боб. Ее можно носить в форме шлема: с челкой и плотным срезом или отдать предпочтение легким волнам, которые добавят небрежности.

Эта стрижка идеально подходит тем, кто окрасил волосы в технике балаяж. При этом методе цвет плавно переходит от темного у корней к светлому на кончиках. Такой градиент создает эффект выгоревших на солнце волос, словно они провели много дней под палящим солнцем на пляже.

Источник: karinachinaryan__ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Летом в моде сочетание боба с челкой. Не отказывайте себе в этом стильном решении из-за страха, что придется тратить уйму часов на укладку, у стилиста есть предложение.

— Летом в моде всевозможные вариации челки. В основном мои клиентки уже просят шторку. Она удобная в носке и ее очень легко отрастить, — рассказала Карина Чинарян.

Градуированное каре — для теплых оттенков

Мода на градуированное каре пришла рука об руку с трендом на теплые оттенки. Прошла эпоха, когда нужно было выжигать волосы до цвета январского снега. Позвольте себе расслабиться и насладиться натуральными пшеничными, медовыми, карамельными, медными оттенками волос.

Источник: karinachinaryan__ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Лучше всего каре смотрится на прямых волосах, если у вас кудрявые или пушистые — будьте готовы проводить от 30 минут до часа около зеркала, орудуя утюжком и брашингом.