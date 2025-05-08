НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

облачно, без осадков

ощущается как +10

1 м/c,

сев.

 749мм 54%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,86
EUR 92,14
Погода в Ярославле
«Бессмертный полк» в Ярославле
Вспыхнула старинная заброшка
Ярославцы — на ТВ
Застрял в аэропорту
Проблемы с Интернетом
Отражена атака БПЛА
Афиша выходных
9 мая в Ярославле
Стиль и красота Модные советы Обзор Самые модные стрижки лета 2025 года: покажите эти классные идеи своему парикмахеру

Самые модные стрижки лета 2025 года: покажите эти классные идеи своему парикмахеру

Но, выбирая, какую из них сделать, учтите один нюанс — сейчас расскажем какой

589
Написать комментарий
Лето&nbsp;— время избавляться от всего ненужного, особенно от лишних волос | Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RUЛето&nbsp;— время избавляться от всего ненужного, особенно от лишних волос | Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU

Лето — время избавляться от всего ненужного, особенно от лишних волос

Источник:
Иван Рейзвих / NGS55.RU

Хотите перемен? Действуйте. Каждый сезон бьюти-мир удивляет новыми стилями стрижек на любую длину волос: от дерзких до романтичных. Чтобы не потеряться в этом разнообразии, стилист Карина Чинарян специально для вас выбрала самые модные варианты и раскрыла секрет успешного образа: оказывается, всё дело не в форме лица.

Каскад — для любительниц классики

Любимая стрижка звезд, которая визуально добавляет объем и густоту волос, даже когда их, казалось бы, нет. Вспомните сериалы «Друзья» (18+), «Милые обманщицы» (18+), «Сплетница» (18+) — везде главные героини выбирали каскад для завершения своего образа и выглядели безупречно.

Секрет идеальных волос кроется в многослойности. Мастер аккуратно укорачивает пряди, начиная от лица, создавая несколько слоев, которые мягко ложатся друг на друга.

Источник: karinachinaryan__ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: karinachinaryan__ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

karinachinaryan__ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Карина Чинарян отмечает, что каскад особенно подойдет любительницам классики. Если у вас однотонное окрашивание, мелирование или аиртач — стрижка будет смотреться более выигрышно и за счет переливов цвета.

<p>Карина Чинарян</p><p>Карина Чинарян</p>

С каскадом суперженственно смотрятся объемные крупные локоны. И, кстати, после стрижки мастера можно посещать раз в полгода, проблем с укладкой точно не будет.

Карина Чинарян

профессиональный стилист по волосам

Прямой срез — для ультраблондинок

Если освежить образ хочется, но на кардинальные перемены вы пока идти не готовы, вспомните о ровном срезе или, как в народе его называют, «подровнять кончики». С ним любая прическа выглядит ухоженной, и даже хвост будет казаться более пышным и объемным.

Основной недостаток такой стрижки — ее нельзя просто оставить и забыть на несколько месяцев. Чем дольше растут волосы, тем заметнее становится разница между длиной прядей. Ровный срез может превратиться в неаккуратные лохмы.

Источник: karinachinaryan__ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: karinachinaryan__ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

karinachinaryan__ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Стилист рекомендует присмотреться к такому варианту стрижки «снежным королевам».

— Ультраблондинкам в основном идут прямые срезы и четкие линии. С ними образ получается сочным и насыщенным. Но стоит отметить, что идеальная картинка требует дисциплины, времени и средств, — предупреждает мастер.

Карина Чинарян — парикмахер-стилист. Она занимается сложными окрашиваниями, подбором стрижек, укладок и ухода за волосами под индивидуальные потребности каждого. Стаж более 8 лет.

Шегги — для обладательниц природных оттенков

Лето — время свадеб, пикников на природе, кемпинга и других мероприятий, когда важно выглядеть на все сто до поздней ночи. В таких ситуациях стрижка шегги становится настоящим спасением благодаря своей практичности. Эта прическа не требует укладки, поэтому, проснувшись утром в лесу, вы будете выглядеть так, будто только что вышли из салона.

Обратите внимание на Тейлор Свифт: она уже давно предпочитает стрижку шегги. Независимо от того, находится ли она дома или выступает перед многотысячной аудиторией, ее прическа одинаково великолепна.

Источник: karinachinaryan__ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: karinachinaryan__ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

karinachinaryan__ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Стрижка естественной формы идеальна для женщин с русыми, каштановыми и другими натуральными волосами. Она не требует сложной укладки, но в сочетании с холодными или яркими цветами может создать эффект парика.

<p>Карина Чинарян</p><p>Карина Чинарян</p>

Стрижка подходит для обладательниц от природы пышных или волнистых волос. Легкие растрепанные пряди придадут нежности и легкости образу.

Карина Чинарян

профессиональный стилист по волосам

Боб — для тех, кого поцеловало солнце

Что-то новое, что-то выходит из моды, а что-то вечное, как стрижка боб. Ее можно носить в форме шлема: с челкой и плотным срезом или отдать предпочтение легким волнам, которые добавят небрежности.

Эта стрижка идеально подходит тем, кто окрасил волосы в технике балаяж. При этом методе цвет плавно переходит от темного у корней к светлому на кончиках. Такой градиент создает эффект выгоревших на солнце волос, словно они провели много дней под палящим солнцем на пляже.

Источник: karinachinaryan__ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: karinachinaryan__ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

karinachinaryan__ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Летом в моде сочетание боба с челкой. Не отказывайте себе в этом стильном решении из-за страха, что придется тратить уйму часов на укладку, у стилиста есть предложение.

— Летом в моде всевозможные вариации челки. В основном мои клиентки уже просят шторку. Она удобная в носке и ее очень легко отрастить, — рассказала Карина Чинарян.

Градуированное каре — для теплых оттенков

Мода на градуированное каре пришла рука об руку с трендом на теплые оттенки. Прошла эпоха, когда нужно было выжигать волосы до цвета январского снега. Позвольте себе расслабиться и насладиться натуральными пшеничными, медовыми, карамельными, медными оттенками волос.

Источник: karinachinaryan__ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: karinachinaryan__ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

karinachinaryan__ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Лучше всего каре смотрится на прямых волосах, если у вас кудрявые или пушистые — будьте готовы проводить от 30 минут до часа около зеркала, орудуя утюжком и брашингом.

А еще помните, что иногда важно даже не мастерство парикмахера, а лунный календарь стрижек, так что загляните в него, прежде чем записаться к стилисту.

ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Стрижки Прически Волосы Мода Стиль Тренд 2025 год Лето
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Вижу любой развод за версту»: эксперт рассказал, как спастись от мошенников, охотящихся за «Госуслугами»
Дмитрий Ларионов
Мнение
«Единственная справка, что мы выдаем, — о смерти»: врач скорой помощи — о ложных вызовах и хитрых пациентах
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Я любила людей, пока не пришла работать в продажи». Сотрудница розничной сети откровенно рассказала о своей работе
Анонимный Автор
Мнение
«Основная наша боль — это зарплата»: откровенный монолог полицейского о рабочих буднях
Анонимный автор
Мнение
Можно ли есть киви натощак? Диетолог из Ярославля развеяла 10 популярных мифов про еду и алкоголь
Евгения Жарикова
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление