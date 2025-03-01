Лунный календарь стрижек на март 2025 года: удачные и неблагоприятные дни

Считается, что иногда прическа может не только преобразить вас, но и сделать чуточку счастливее Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU











Говорят, что правильно выбранный день для стрижки может не только освежить образ, но и принести удачу, зарядить энергией и даже помочь в достижении новых целей. Почему бы не воспользоваться этим? Чтобы вам не пришлось гадать, когда лучше записаться к парикмахеру, мы обратились к эзотерику и психологу Мирославе Буш, и она составила лунный календарь стрижек на март 2025 года.

Благоприятные дни для стрижек в марте 2025 года

Тем, кто хочет не просто обновить прическу, но и привлечь в свою жизнь положительные перемены, в марте стоит обратить внимание на особые дни. Стрижка в эти даты поспособствует укреплению волос, придаст им силы и блеска, а заодно зарядит вас энергией удачи и успеха.

Благоприятными днями для визита к парикмахеру станут 3–4, 6, 9, 11–12, 17, 20, 26–27 марта — выбирайте подходящий момент и привлекайте гармонию и благополучие!

Стрижка, сделанная 3–4 марта , способствует приобретениям и богатству, а также оздоровлению организма и избавлению от негатива.⠀

Если привести в порядок волосы 6 марта — приобретете здоровье и долголетие. А заодно и будете блистать красотой перед главным женским праздником.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Стрижка 9 марта усилит остроту ума и интуицию. А если вы запишетесь и на окрашивание, это может принести вам прибыль.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Поход в парикмахерскую 11–12 марта привлечет счастье и, несомненно, улучшит ваш внешний вид.

А 17 марта стрижка и вовсе продлит жизнь, поэтому постарайтесь найти свободное время в своем расписании и графике своего мастера.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

20 марта стрижка подарит красоту и благополучие, а затем поспособствует полезным и приятным приобретениям.

Если вы пойдете в салон красоты 26–27 марта , то в результате обретете душевное тепло. А радикальная смена оттенка волос принесет вам здоровье и прибыль — не бойтесь экспериментировать, особенно если вам давно этого хотелось.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа











Неблагоприятные дни для стрижек в марте 2025-го

В марте 2025 года есть дни, когда лучше воздержаться от стрижки, чтобы не привлечь неприятности и не ослабить свою энергию. Манипуляции с волосами в этот период могут негативно сказаться на общем самочувствии, вызвать усталость или даже притянуть нежелательные события.

Обходите стороной салоны красоты и отмените запись 1, 2, 8, 18, 21, 28, 29 марта . Мирослава Буш советует: чтобы сохранить баланс и позитивную энергию, лучше перенести визит к парикмахеру на более благоприятные дни.