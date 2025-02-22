Днем — строитель, вечером — модель. Как в 40 лет покорить мировые подиумы: уникальная история россиянки

Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа

Надежда Lertulo (Зеленова) начала сниматься для брендов одежды в 37 лет и сразу впечатлила дизайнеров. В своих кампаниях ее снимали дома мод по всему миру, а глянцевые журналы ждали на своих обложках. Причина тому — нестандартная внешность и невероятная судьба.

Модель выросла в московском интернате, а после несколько лет не могла найти работу. Приходилось браться за любое дело: таскать мебель, разгружать машины. Свое место она нашла на стройке и полюбила это дело настолько, что даже в столице моды Франции находит время на ремонты. Рассказываем удивительную историю Надежды — в одном видео.

Сейчас Надежда пробует себя в качестве актрисы. На ее счету уже несколько ролей в авторском кино, а на федеральном ТВ крутят сериал, где она сыграла ключевого персонажа. Добиваться успеха ей помогают упорство и позитивный настрой.