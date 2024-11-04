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Стиль и красота Модные советы обзор Доставайте свитер деда: 10 главных трендов сезона от стилиста Александра Рогова

Доставайте свитер деда: 10 главных трендов сезона от стилиста Александра Рогова

Вы не простите себе, если пропустите это

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В этом сезоне вам могут пригодиться давно забытые вещи

Если, открывая гардероб, вы каждый раз не находите в нем то, что хочется надеть, значит, самое время его обновить. Но и забивать его какими попало обновками тоже не лучшая идея — там ведь, кроме повседневных, должны быть вещи, приносящие радость и удовольствие. И стилист Александр Рогов рассказал, какие именно. Один из главных модников страны перечислил 10 трендов сезона, в которых вы будете выглядеть не только свежо, но и невероятно актуально. Спойлер: в этом сезоне может пригодиться давно забытая одежда, ведь мода, как известно, циклична.

Юбка А-силуэта

Главное достоинство юбок А-силуэта, напоминающих нам о моде 1950-х, в том, что они подходят практически всем девушкам и женщинам. Если у вас узкие бедра и широкие плечи, то она визуально уравновесит пропорции вашей фигуры, а широкие бедра сделает визуально стройнее.

— Это юбка достаточно длинная, ниже колена, обязательно с акцентной талией. Либо это платье с отрезной талией и достаточно широкой расклешенной юбкой, — объясняет Александр Рогов.

В юбке А-силуэта вы вернете этому миру женственность

Длину такой юбки стоит выбирать исходя из формы ваших ног. Но обратите внимание на то, что при невысоком росте лучше избегать чрезмерной длины — она не должна быть чересчур ниже колена. Еще один нюанс, к которому стоит присмотреться, — ткань. В тренде, по словам стилиста, мятые ткани.

— Чем эта юбка хороша? Вот так ее скомкали. Да, безжалостно. Вот так. Положили в чемодан, если куда-то едете, достали, развернули и сразу надели, — восторгается Рогов. —  Я на самом деле очень рад, что силуэт таких юбок вернулся в моду, потому что мне очень нравятся 50-е. Мне очень нравится женственность, — говорит стилист.

Вещи цвета бордо

Абсолютный мастхэв этого сезона — вещи в цвете бордо или винном. Александр Рогов уверяет, что моднее всего составлять полноценный винный образ, когда каждая вещь от верха до обуви исполнена в этом цвете (и даже аксессуары).

— Это и винного цвета обувь, и винные колготки, и винная юбка, и винный трикотаж, и винный верхний слой, еще винного цвета аксессуары, — перечисляет стилист. — Но важно подобрать их по цвету, чтобы они были в одной цветовой гамме и в одной гамме температурности. А если вы хотите эти вещи носить в реальной жизни и не выглядеть слишком уж модно, то, конечно, одной или двух позиций винного цвета будет достаточно.

Для создания винного образа выбирайте вещи в одной цветовой и температурной гамме

Если же вам захочется разбавить тотальной винный образ другими цветами и оттенками, помните, что лучше всего бордо смотрится с серым, бежевым и цветом киви. Такой образ займет достойное место в вашем гардеробе, ведь это не просто сезонное поветрие, а абсолютный тренд на все времена.

Клоги

Возможно, клоги так бы и остались обувью нидерландских работяг, если бы в 1970-х их не прославила группа АВВА. После того как музыканты вышли в них на сцену, клоги появились на обувницах всех модников мира и стали прочно ассоциироваться со стилем хиппи. Позже их популярность спала, но в 2000-х весь мир захватили «кроксы», ставшие этакой современной интерпретацией клогов.

Сегодня клоги делают многие бренды, и на полках магазинов можно найти самые разные вариации этой обуви. Но есть один нюанс.

— Идеальные клоги в идеальном модном мире — это деревянная подошва, кожаная перемычка и закрепление этой кожаной перемычки при помощи гвоздиков, — говорит Александр Рогов. — И ходить в них очень сложно, потому что это негнущаяся деревянная подошва. Как в деревянных клогах ходят люди, я не понимаю. Но они прикольные. Главные клоги в этом сезоне — это клоги от бренда Chloe, но я уверен, что и бренды массмаркет-сегмента не отстанут. В общем, найдете, если захотите.

Модная обувь не всегда бывает удобной, и клоги — яркое тому доказательство. Однако ж они в тренде

Если вас пугает деревянная подошва и вы не хотите жертвовать ногами ради красоты, помните, что в магазинах можно найти и удобные клоги. Кроме того, стилист делится простым советом, который облегчит ваши модные муки: берите клоги на пару размеров больше. Еще один совет от Рогова: лучше сначала нормальные ботинки купите.

— Кроссовки белые, ботинки, не знаю, чопперы, если хотите, сапожки в стиле 70-х, потом уже по клогам можно вдарить, — советует Рогов.

Натуральная замша

Замша всегда была популярным материалом для создания одежды, обуви и сумок. Натуральная замша, конечно, удовольствие не из дешевых, но оно того стоит, утверждает Рогов.

— Ощущение от материала искусственная замша не передает. Она выглядит как натуральная, но на ощупь совсем другая. Поэтому натуральная замша песочных или природных оттенков, — советует стилист.

Естественно, в одной замше ходить не будешь, поэтому нужно суметь правильно сочетать ее с другими элементами гардероба. Например, к коричневому замшевому жакету стилист рекомендует купить серый нейтральный джемпер и юбку А-силуэта, о которой мы уже рассказывали.

Замша — это не просто материал, это — стиль

— Она может быть темно-синей, оранжевой, или белой, или с абстрактным цветочным узором, — говорит Рогов. — [Добавьте к этому] грубые ботинки, и вы самая модная девушка этой осени. И сумку-буханку, конечно же. Замшевую или из натуральной кожи.

Стильный образ Александр Рогов рекомендует дополнить сумкой-буханкой

Естественно, к замше есть много вопросов. Прежде всего, из-за того, что это не самый практичный материал. Она будет затираться и состариваться, но не стоит этого бояться.

— Это нормально. И именно это круто. Чем сильнее засалятся и состарятся джинсы замшевые или замшевый жакет, тем будет круче. Пожалуйста, не бойтесь состаренного эффекта. В этом же, на самом деле, вся соль. Вещь вместе с вами живет, взрослеет. И это ваша вещь. Она поэтому вашей персональной и становится, — говорит стилист.

Вещи из мишуры

У следующего тренда сезона нет какого-то конкретного названия, поэтому ее можно называть предельно просто — вещь, созданная как будто бы из дождика или из новогодних украшений. Согласитесь, перед Новым годом суперактуально.

— Это очень круто. И вам может показаться, что я показываю просто какую-то карнавальную вещицу, и, возможно, в какой-то степени она и карнавальная. Но это правда тренд сезона, — говорит Рогов.

В таком пиджаке вы будете королевой как минимум на новогоднем корпоративе

Само собой, возникает вопрос, с чем носить такую ослепительную красоту? И здесь есть два варианта.

— Сюда либо что-то очень простое и понятное — деним, футболка, какая-то понятная спортивная обувь. Либо играем в абсурд. То есть здесь могут быть пижамные брюки из хлопка, топ или футболка с надписью или со стразами, какая-то чудная юбка, какая-то смешная обувь. Выбираете вы сами: вы хотите дурить и собирать сложные и непонятные всем комплекты либо вы берете сложную вещь и ее упрощаете базовыми, понятными, элегантными, лаконичными вещами, — советует Рогов.

Треники

Треники стали набирать популярность еще в начале этого года и до сих пор не теряют своей актуальности. Поэтому, если у вас остались такие брюки со времен 90-х, смело доставайте их с полок гардероба. Или вы можете отправиться на шопинг и приобрести их по рекомендациям Рогова. И обратите внимание: треники с лампасами — самое то! И их разновидностей сегодня так много, что вы точно найдете те, в которых будете неотразимы: ластичные зеленые, квадратные и укороченные, с расклешением и отрезанной нижней частью.

Пусть вас не смущает, что такие треники выглядят немного неопрятно — надев их, вам не захочется с ними расставаться

— Они супердлинные, они расклешенные, накидываются на обувь, и для того, чтобы задняя часть не попадала под каблук, здесь есть полукруглый вырез. Представляете, какие затейники? Если у вас тоже есть удлиненные треники, которые валандаются по полу, сделайте то же самое — вырежьте вот такой полукруг. Будет выглядеть отлично, — говорит стилист.

Еще один секрет от стилиста — выберите треники на размер поменьше и оцените, как они будут на вас смотреться

Гигантские украшения

Тренд на оверсайз настиг не только повседневную одежду, но и украшения. И это тот случай, когда размер имеет значение. Модницы, держитесь! Перед вам — ожерелье в виде гигантского помолвочного кольца.

Если ждете от любимого помолвочного кольца, заказывайте сразу побольше

— За этим ожерельем все гоняются. Это идея, лежащая на поверхности. Просто возьми помолвочное кольцо, увеличь его раз в 20, и у тебя получится вот такое мемное ожерелье, за которым все будут гоняться, — говорит стилист.

Такое ожерелье может быть главным акцентом в вашем образе, либо вы можете добавить к нему обвесы, бусы или другие ожерелья — в любом случае выглядеть это будет впечатляюще. А вот массивные серьги лучше оставить в одиночестве. Но какая одежда такому ожерелью подойдет?

— Опять-таки либо делаем акцент на нем, простое элегантное платье добавляем и вечернюю сумочку, либо интегрируем такое ожерелье в повседневный образ — с трикотажем, с пижамными штанами, с расхлябанными джинсами, с кроссовками — выглядеть будет отлично, — уверен Рогов.

Свитер деда

Еще одна модная покупка этого сезона — свитер деда: разноцветный, уютный и фактурный трикотаж объемного кроя, в который приятно закутаться в зимнюю пору до самой весны.

— А если свитер деда еще и как будто бы поела моль, это вообще топчик, — говорит Александр.

Запомните: чем больше дырок на свитере — тем круче

На смену свитеру деда можно прикупить еще и кардиган деда. Опять же — «поеденный молью». Со временем дырок и зацепок на нем будет становиться всё больше, но это ему только на пользу.

— Здесь даже на бирке указано: пожалуйста, обратите внимание, что вещь будет состариваться, дырок будет больше, ничего страшного, — говорит Рогов.

Леопардовая шуба

Леопардовые шубы второй сезон не сходят с подиумов, и, если вы до сих пор такой не обзавелись, мы не понимаем, чего вы ждете.

— Леопардовая шуба, конечно же, это не просто покупка сезона — это вневременной тренд, — говорит стилист. — Вспомните только Кейт Мосс, которая обожает леопардовые шубы. И в ее случае это не гигантская шуба-халат, а компактная маленькая подстреленная шуба из экомеха или из меха, крашенного под леопарда, — приводит пример Александр Рогов.

Такого леопарда среди осеннего монохрома будет видно издалека

На модных показах леопардовые шубы часто сочетают с другими леопардовыми вещицами, но в повседневной жизни за модными домами лучше не повторять. Вместо этого стилист советует отдать предпочтение джинсам, водолазке или свитеру — такой вариант будет смотреться очень стильно и эффектно.

Мемная обувь

Последний, но самый интересный лот — мемная обувь. И здесь модельеры оторвались на славу. Сегодня вы без труда найдете не только тапки-собаки, но также зеленые (впрочем, не только зеленые) ботильоны с ногами Халка от бренда I wanna Bangkok, меховые тапки от Bravest Studios, напоминающие лапу медведя, массивные кроссовки Balenciaga 10XL, ботинки-сумки Loewe, гамаши с экстремально длинным мысом и «дутые» туфли Минни Маус Loewe — классические лодочки, которые как будто бы разбухли.

Зеленые ботильоны, которые в народе прозвали обувью Халка

Квадроберам такие меховушки точно придутся по душе

Кроссовки Balenciaga 10XL точно для нашей зимы, чтобы не потеряться в сугробах

Покупаете сумку, а вместо дна у нее подошва. Так и получается 2 в 1 — экономно

Постепенно мысы начнут загибаться и искажаться, но так и задумано

Остается только надеяться, что в таких дутых туфлях ноги опухать точно не будут

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Зеленые ботильоны, которые в народе прозвали обувью Халка

С чем носить такую обувь? Здесь, по словам стилиста, всё достаточно просто. Сопровождайте сложную обувь совершенно простой и понятной одеждой и не гиперболизируйте образ, ведь в нем должна быть одна акцентная вещь.

— Вы спросите, куда в этом ходить? А я отвечу: да куда хотите в этом и ходите.

Ну что, идем шопиться? Что из этого вам приглянулось больше всего?

Дайте всё!
Юбка А-силуэта
Вещи цвета бордо
Клоги
Натуральная замша
Вещи из мишуры
Треники
Гигантские украшения
Свитер деда
Леопардовая шуба
Мемная обувь
Ничего
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Александр Рогов Стиль Мода Сезон Одежда Обувь Стилист Рекомендации Осень Зима
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Комментарии
2
Гость
1 час
главный тренд стабильной россии донашивать что осталось , нужно ещё ввести утильсбор на одежду и обувь 😡 Прикрыть стыд мании величия уже сейчас можно робой и камуфляжем
Гость
1 минута
Какой то он странный
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