В 49 лет носит мини: многодетную мать из Ярославской области переодели на шоу «Модный приговор»

Многодетную маму из Рыбинска Светлану Хитрову преобразили в программе на Первом канале Источник: Первый канал, передача «Модный приговор», выпуск от 24.09.2024











Мать четверых дочерей и управляющая продуктовым магазином из Рыбинска Светлана Хитрова стала участницей программы «Модный приговор» (6+) на «Первом канале». Выпуск с ее участием вышел 24 сентября.

В студии федерального канала Светлана появилась в дерзком мини-комбинезоне цвета хаки с шортами, джинсовой куртке и черной косынке-бандане на голове.

— Мне 49 лет, я мама четверых детей. Младшей 10 лет. Остальным 19, 21 и 26 лет. В последний год я работаю управляющей в продуктовом магазине. На протяжении последних 10 лет я была управляющим — продавала книги, канцелярию, одежду. Мне кажется, я в этой жизни всё уже продавала. В свободное от работы время — а его не так много — занимаюсь дачей и ребенком. В принципе, из этого состоит моя жизнь, — представилась героиня.

Светлана пришла на шоу в платочке-бандане Источник: Первый канал, передача «Модный приговор», выпуск от 24.09.2024











Вместе с женщиной в программе участвовали ее дочери и подруга — Мария Мохорт.

— Мне не нравится, что она носит мини. Мини-платья в 49 лет, я считаю, немножко вульгарно. Был выпускной у наших детей. Светлана на этот выпускной пришла в очень коротком платье-пиджаке. Оно скорее подошло бы девочкам-выпускницам, чем маме, — поделилась мнением Мария.

Так выглядела Светлана в начале шоу Источник: Первый канал, передача «Модный приговор», выпуск от 24.09.2024











Также близкие высказали Светлане претензию в том, что она не красится и не делает укладки.

— Прически нет — она обычно спрятана под бандану или кепку. За 20 лет нашей дружбы я ее только один раз видела с красивой укладкой, — поделилась подруга.

Героиню заставили снять головной убор Источник: Первый канал, передача «Модный приговор», выпуск от 24.09.2024











Светлана объяснила это тем, что любит одеваться быстро.

— Обычно я ношу шорты, лосины. Считаю, что это уместно. На работе у меня тоже форменная одежда, которая предусматривает кепку, — рассказала героиня.

Она также призналась, что на походы в магазины одежды и салоны красоты ей просто жаль тратить время. Зато Светлана обожает дачу.

— Чем больше я работаю с людьми, тем больше мне хочется побыть одной. Есть у меня час, два, три — я стараюсь убежать из города к себе на дачу. Там у меня цветочки, помидорчики, перчики, зеленушка растет. Там я отдыхаю, наполняюсь, — объяснила героиня.

По словам женщины, прийти на программу заставило желание что-то добавить в свою жизнь.

— Хотелось бы почаще куда-то выезжать. Меня девочки позвали в Плес, в Питер. Я хочу выглядеть там не как дачница, а как приличная женщина, — сказала Светлана.

Стилисты программы поработали с героиней. И она предстала перед зрителями в совершенно новом образе. Судя по всему, обновление пришлось ярославне по душе.

— Я, конечно, знала, что я красавица. Но сейчас в зеркале я увидела просто богиню, — прокомментировала Светлана.

Кстати, Светлана Хитрова стала не первой участницей программы «Модный приговор» из Ярославской области. До нее на шоу съездил почтальон из Пошехонского района Сергей Кондаков.