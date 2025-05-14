«Эти люди портят имидж курорта»: туристы рассказали, за что ругают Сочи

За что хвалят и не любят Сочи — реальные отзывы туристов Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Майские выходные позади. Наши коллеги из SOCHI1.RU подводят итоги длинных выходных. В самый теплый день прогулялись по набережной Сириуса, где туристы успели раздеться и даже сгореть, и попросили их поделиться впечатлением от короткого отпуска.

«Не стройте иллюзий, и вам всё понравится»

С погодой в этом году не очень повезло. Практически все майские выходные было дождливо и прохладно. Как только устанавливалась более-менее солнечная погода, отдыхающие устремлялись на пляжи, чтобы привезти с собой хоть немного загара. Таким днем стал 10 мая. Температура воздуха прогрелась до +25 градусов.

Сидеть, смотреть на море и слушать музыку Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Турист из Москвы Юрий Бондаренко считает, что Сочи для жителей столицы — идеальное направление для короткого отпуска. Самолеты летают часто (коллапс, который произошел в России, не в счет — это форс-мажор). Можно купить билеты со скидкой, что он и сделал. Прилетел в Сочи не перед праздниками, когда цены зашкаливали, а 2 мая. Дорога туда-обратно ему обошлась в 12 тысяч рублей.

В холодное море туристы лезть не решались Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











— У меня совет для всех, кто летит в Сочи и ждет сервис как за границей. Не стройте иллюзий, и не будет разочарования от отдыха. Вы знаете, куда летите, столько отзывов везде написано, поэтому нечего жаловаться. Не нравится в Сочи, просто выбирайте другое направление. Мне нравится. Очень красиво, много есть интересного. Да, дорого. А где сейчас дешево? Покажите мне это место, — говорит Юрий.

В последние годы в Сочи и в Сириусе открылось много стильных заведений Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Он выбрал один из отелей Сириуса. Искал по отзывам, его всё устраивает. Чисто, персонал делает всё, чтобы гостю было комфортно. А цены на проживание в два раза дешевле, чем летом.

— Я не был в Сочи, Сириусе пару лет, за это время открылось много стильных заведений. Кухня — изумительная. Даже нам — «зажравшимся москвичам», как нас называют соотечественники, вкусно. Цены столичные, иногда и дешевле. Но это курорт, — говорит Юрий.

Поймать немного солнца всё же удалось Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Единственное, что его раздражает в Сочи, — и с этим нужно что-то делать, — это навязчивый сервис таксистов. Они буквально хватают за руки туристов у аэропорта.

— Аэропорт — ворота в Сочи. И когда ты буквально прорываешься сквозь толпу таксистов, которые навязывают тебе свой сервис, — это очень неприятно. Отказываешь, тебе в ответ хамят. Ведь их же можно разогнать раз и навсегда. Я всегда заранее заказываю трансфер. Или в крайнем случае такси в приложении. Эти люди портят имидж курорта, из-за них его и называют колхозным, — заключил Юрий.

Прогулки вдоль моря были доступны не каждый день из-за дождей Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











«Погулять я и дома могу»

Нина Матвеева из Челябинска разочарована погодой в Сочи. На субтропический курорт она ездит часто, но раньше выбирала летние месяцы. В этом году решила вывезти на отдых всю семью, у мужа отпуск выпал на майские праздники, и пожалела.

— Холодно и сыро. Противно, я бы даже сказала. В номере отопления нет, только кондиционер. Им кое-как грелись, но постели, да и вещи всё время были влажные. Хотелось к морю. Удалось позагорать всего пару дней, — жалуется женщина. Она планировала погреться, но в результате погода в Сочи была хуже, чем в Челябинске.

— Так как мы часто бываем в Сочи, мы давно все развлечения посетили, на все экскурсии съездили, ничего нового нет. А погулять я и дома могу. Ну, день ты по набережной прогуляешься, ну два. Тоскливо. Не советую выбирать Сочи для майского отдыха. Вот летом — другое дело. Я всей семье поставила вакцины от ротавируса, еще ни разу не болели. Всем рекомендую, — говорит Нина.

Опытные туристы советуют прививаться от ротавируса Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











«Нехватка персонала ощущается»

Туристка из Санкт-Петербурга Алина Богданова утверждает, что отлично отдохнула с друзьями в майские праздники. Они были насыщенными. Жили в Сириусе, ходили в парк аттракционов, ездили в центр Сочи, обошли все парки, прыгали с самого высокого моста в «Скайпарке», поднимались на вершину горы в Красной Поляне, посетили озеро Рица и заброшенный город Акармару в Абхазии.

Для молодежи в Сочи много занятий Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











— Мне кажется, для любителей активного отдыха в Сочи настоящий рай. Столько интересных мест. А тропы Красной Поляны — это вообще отдельный повод приехать. Мы не знали, что там множество природных маршрутов в горах, живописных, классных. Нам погода вообще не помешала, — говорит Алина.

Позитивной девушке понравился Сочи. Она отметила единственный неприятный момент. Номер в четырехзвездочном отеле за 10 дней проживания убрали всего один раз. И то пришлось просить несколько раз. Естественно, не выносили мусор. Ребята делали это сами.

Каждый сам решает, где ему отдыхать Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











— Пришла горничная, долго извинялась. Говорила, что работают на износ, потому что нет персонала. Никто не хочет ехать в Сочи, потому что нужно снимать жилье и отдавать за него всю зарплату. А предоставляют только комнаты на несколько человек, где невозможно отдохнуть. Нехватка персонала ощущается, — считает девушка.