Ярославцев предупредили об опасном природном явлении

Ярославцев предупредили о непогоде 11 мая Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











11 мая в Ярославской области будет бушевать сильный ветер. Об этом предупредили в областном управлении МЧС и Министерстве региональной безопасности.

«В период с 00:00 до 18:00 11 мая местами по Ярославской области ожидается усиление ветра западной четверти (северо-западный, западный, юго-западный) порывами 12-17 метров в секунду», — указано в сообщении.

В Росгидрометцентре объявили желтый уровень опасности, то есть потенциально опасную погоду.

В Росгидрометцентре объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра в Ярославской области Источник: meteoinfo.ru











В МЧС предупреждают, в регионе повышаются риски обрывов ЛЭП и линий связи, могут возникать нарушения в работе коммунальных систем.

«Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных <…> с обрушением широкопролётных и аварийных крыш зданий, широкоформатных рекламных конструкций, башенных кранов и деревьев», — указали спасатели.

Согласно прогнозу «Фобоса», 11 мая в регионе выпадет снег.

«Днем ожидается переменная облачность, сильный снег, сильный туман, +1…+3 °C, ветер юго-западный, умеренный. Давление немного ниже нормы. Вечером — сильный снег, сильный туман. Ближайшей ночью переменная облачность, сильный снег, сильный туман, температура +1…+3 °C. Атмосферное давление в пределах нормы», — указали синоптики.