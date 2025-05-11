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Весна Ярославцев предупредили об опасном природном явлении

Ярославцев предупредили об опасном природном явлении

В Росгидрометцентре ввели желтый уровень

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Ярославцев предупредили о непогоде 11 мая | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUЯрославцев предупредили о непогоде 11 мая | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Ярославцев предупредили о непогоде 11 мая

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

11 мая в Ярославской области будет бушевать сильный ветер. Об этом предупредили в областном управлении МЧС и Министерстве региональной безопасности.

«В период с 00:00 до 18:00 11 мая местами по Ярославской области ожидается усиление ветра западной четверти (северо-западный, западный, юго-западный) порывами 12-17 метров в секунду», — указано в сообщении.

В Росгидрометцентре объявили желтый уровень опасности, то есть потенциально опасную погоду.

В Росгидрометцентре объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра в Ярославской области | Источник: meteoinfo.ruВ Росгидрометцентре объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра в Ярославской области | Источник: meteoinfo.ru

В Росгидрометцентре объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра в Ярославской области

Источник:

meteoinfo.ru

В МЧС предупреждают, в регионе повышаются риски обрывов ЛЭП и линий связи, могут возникать нарушения в работе коммунальных систем.

«Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных <…> с обрушением широкопролётных и аварийных крыш зданий, широкоформатных рекламных конструкций, башенных кранов и деревьев», — указали спасатели.

Согласно прогнозу «Фобоса», 11 мая в регионе выпадет снег.

«Днем ожидается переменная облачность, сильный снег, сильный туман, +1…+3 °C, ветер юго-западный, умеренный. Давление немного ниже нормы. Вечером — сильный снег, сильный туман. Ближайшей ночью переменная облачность, сильный снег, сильный туман, температура +1…+3 °C. Атмосферное давление в пределах нормы», — указали синоптики.

Подробный прогноз погоды по дням можно найти на сервисе «Погода 76.RU».

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Прогноз погоды Фобос Росгидрометцентр МЧС Усиление ветра
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