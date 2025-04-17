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Весна эксперт Протесты в Турции распугали туристов? Турагенты рассказали, в какие города лучше ехать на отдых

Протесты в Турции распугали туристов? Турагенты рассказали, в какие города лучше ехать на отдых

Публикуем топ-5 популярных направлений

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15 комментариев
Говорят, что в Стамбуле сейчас не добраться до главных достопримечательностей | Источник: Максим Бутусов / E1.RUГоворят, что в Стамбуле сейчас не добраться до главных достопримечательностей | Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Говорят, что в Стамбуле сейчас не добраться до главных достопримечательностей

Источник:
Максим Бутусов / E1.RU

Жестокие разгоны оппозиционных акций в Анталье обрушили мартовский турпоток в эту провинцию. По данным Управления культуры и туризма Антальи, в марте в главную курортную провинцию Турции прибыло на 28% меньше иностранных туристов, чем за аналогичный период прошлого года (378 против 506 тысяч).

Среди иностранных туристов, без учета граждан Турции, проживающих за границей, падение составило почти 30%. Это значительное снижение затронуло все топ-3 курортов страны, которые традиционно поставляют наибольшее количество туристов в Анталью: немцев приехало на 46% меньше, британцев — на 15% меньше, а россиян — на 11% меньше.

Как видно, россияне оказались самыми бесстрашными на фоне массовых протестов, охвативших Анталью. Они начались после 19 марта, когда был арестован мэр Стамбула Экрем Имамоглу — один из лидеров оппозиции, который считается главным политическим оппонентом президента Реджепа Эрдогана.

Точное количество задержанных на акциях протеста МВД Турции уже давно не раскрывает. Последние цифры — 2 тысячи задержанных (об этом сообщалось еще 30 марта). Но сейчас их наверняка больше, ведь протесты не утихают четыре недели подряд, охватив все крупнейшие города страны (столица одноименной провинции Анталья — четвертый по размеру мегаполис Турции). Любопытно, что мэр самой Антальи и большинства курортных городов провинции — однопартийцы арестованного Имамоглу. То есть политические оппоненты Эрдогана. Это придает турецким протестам в курортной зоне особый колорит.

— Снижение турпотока в Турцию связано не только с внутренними протестами, но и с тем, что сейчас у российских туристов всё больше альтернатив. Возобновляются и появляются новые прямые рейсы в разные страны, и это сильно влияет на выбор направления, — объясняет MSK1.RU Мария Шавнева, руководитель отдела продаж в турагентстве Voyage boutique. — Если европейцы спокойно отдыхают у подогреваемого бассейна, то для наших туристов в приоритете настоящее теплое море. В мае его гарантируют Египет, Эмираты, Хайнань и Таиланд, и именно туда сейчас идет основной поток бронирований в нашем агентстве.

Впрочем, в мае количество россиян, желающих отдохнуть в Турции, меньше точно не станет.

И если щепетильные европейцы не поедут в революционную Анталью на майские праздники, то их места охотно займут россияне. Руководитель PR туристической группы «Слетать.ру» Анжелика Михновец говорит, что уровень спроса на туры в Анталью с заездами на майские праздники более чем на 40% превышает аналогичные показатели прошлого года.

— Сейчас Анталья занимает 5-е место среди самых популярных направлений в рамках путешествий по Турции в майские праздники с долей 3% от общего объема продаж по направлению. Год назад Анталья занимала 7-е место, — говорит Михновец.

Похожую статистику привел MSK1.RU туроператор «Русский Экспресс». По его данным, топ-5 среди всех турецких курортных направлений выглядит так: Анталья (почти 20%), Белек (19%), Аланья (почти 8%), Кемер (6%) и Сиде (5%).

— На летний сезон Турция занимает первое место (с небольшим отрывом от ОАЭ) в структуре наших продаж. Мы не фиксируем снижения спроса на отдых в Турции на фоне политико-экономической обстановки в стране, — говорит PR-аналитик «Русского Экспресса» Елизавета Тимошенко.

Впрочем, даже по данным турецких властей, от протестов серьезнее всего страдает туризм не в пляжных провинциях (там еще холодно), а в Стамбуле. В городе, принимающем наибольшее количество туристов в Турции, уже отменены тысячи бронирований из-за рубежа. Люди боятся просто не увидеть достопримечательности, подходы к которым закрыты полицейскими кордонами (особенно в историческом районе Сарачхане, который стал национальным эпицентром протестов оппозиции), пишет влиятельная турецкая газета Siyasal Yasam («Политическая жизнь»).

Шавнева объясняет, что турецкая туристическая отрасль уже потенциально готовится к возможной «корректировке» спроса летом. Для этого отельеры уже снизили цены в среднем на 10–20%.

— Но не за счет своей прибыли, а за счет корректировки сервиса. Например, дорогие отели в этом сезоне будут привозить персонал для уборки номеров с Филиппин. А в бюджетных отелях теперь планируется уборка раз в три дня, — говорит эксперт. — Причем если турист заранее скажет, что согласен и на более редкую уборку, при выезде ему вручат комплимент от отеля, например бутылку вина. Турки умеют находить баланс между экономией и гостеприимством.

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Дмитрий Капустин
Цены на отдых в Турции Протесты в Турции Туры на майские праздники
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Комментарии
15
Гость
13 апреля, 09:59
Немцы, англичане на спокойные Канары вместо Турции поедут.
Гость
13 апреля, 12:53
Дворец Топкапы на фото напомнил красоту Стамбула спасибо!!!
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