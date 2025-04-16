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Весна Кризис-2025 обзор «За проезд и проживание — 440 тысяч»: цены на отдых в Сочи взлетели так, что туристы ищут варианты за границей

«За проезд и проживание — 440 тысяч»: цены на отдых в Сочи взлетели так, что туристы ищут варианты за границей

Отельеры вынуждены снижать стоимость из-за подорожания авиабилетов

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24 комментария
Цены на проживание выросли не так сильно, как на перелет | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RUЦены на проживание выросли не так сильно, как на перелет | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Цены на проживание выросли не так сильно, как на перелет

Источник:

Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Цены на перелет и отдых в Сочи существенно выросли — многим россиянам теперь отпуск на главном курорте страны просто недоступен из-за дороговизны. На майские праздники авиакомпании еще больше задрали цены в надежде на большой спрос. Наши коллеги из SOCHI1.RU узнали, сколько стоит провести майские выходные на главном курорте страны.

Дешевле Таиланд

Жительница Иркутска Ирина Богданова мечтала отметить свой 45-летний юбилей в Сочи, он у нее 2 мая, думала совместить личный праздник с общественным, встретиться с семьей друзей, которые переехали в Сочи из Иркутска. Но когда посчитала, сколько нужно ее семье денег на поездку, передумала.

— Только на дорогу нам на четверых нам нужно почти 210 тысяч рублей, и это без багажа. Перелет туда-обратно на человека прямым рейсом выходит больше 51 тысячи, с багажом — 65 тысяч рублей! Это просто неадекватные цены, — считает Ирина. Еще 229 тысяч рублей за неделю проживания в четырехзвездочном отеле. Речь идет о «Богатыре» в Сириусе. На это время рассматривали и отель в центре Сочи, City Park. За проживание в номере с двумя двуспальными кроватями придется отдать 170 тысяч рублей.

Теплого моря на майские праздники в Сочи не будет | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RUТеплого моря на майские праздники в Сочи не будет | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Теплого моря на майские праздники в Сочи не будет

Источник:

Анна Грицевич / SOCHI1.RU

— Только за проезд и проживание нужно отдать почти 440 тысяч рублей, еще сто тысяч примерно уйдет на питание и развлечения. И при этом теплого моря не будет, фруктов не будет. Я передумала отмечать юбилей в Сочи. Для сибиряков лучше Таиланд. Там и море теплое, и морепродукты свежие. И за эти же деньги будет отель пять звезд и «всё включено». На распродаже умудрились купить билеты в Пхукет за 10 тысяч рублей с человека, — говорит Ирина. Она уверена, что для жителей Сибири и Дальнего Востока отдых в Сочи — дорогое удовольствие.

Очень дорогие перелеты

Жительница Волгограда Надежда Елина только за месяц до майских праздников узнала, что не будет работать в эти дни, и решила запланировать поездку в Сочи на недельку. Но, по всей вероятности, отдыхать придется на Волге.

— Я смотрела билеты туда на 30 апреля, обратно на 7 мая, стоят больше 40 тысяч рублей на человека, это с пересадкой в Москве. Есть прямой, но 5 мая и за 7200 рублей. А мне неудобно: 7 мая должна быть на работе. То есть авиакомпании специально цены задирают к праздникам, — считает Надежда. Она говорит, что судя по сервису «Яндекс Путешествия», в Сочи сейчас можно найти отели не за сумасшедшие деньги. Вполне можно отдохнуть неделю в четырехзвездочном отеле «Лучезарный» на двоих за 54 тысячи рублей, трехзвездочные еще дешевле, например, «Адмирал» в Сириусе предлагает номер на 7 ночей за 44 тысячи, а «Семейный квартал» — за 33 тысячи рублей.

— Основной бюджет уходит на перелет. Билетов на поезд не купить совсем. Таким образом, для меня Сочи оказался недоступным, — говорит Надежда.

Дагомыс скоро станет элитным курортом с такими ценами | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RUДагомыс скоро станет элитным курортом с такими ценами | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Дагомыс скоро станет элитным курортом с такими ценами

Источник:

Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Авиакомпании должны умерить свои аппетиты

Тревел-агент Светлана Заморина утверждает, что ее клиенты стали выбирать для отдыха гостевые дома, даже те, кто раньше предпочитал четырех- и трехзвездочные отели. Таким образом туристы экономят на проживании, чтобы позволить себе перелет на самолете.

— По подсчетам моих клиентов, стоимость перелета в Сочи по сравнению с прошлым годом выросла в два раза. И это остается единственным доступным вариантом добраться на курорт. Сейчас россияне мало планируют на перспективу, прожили день, и ладно. В отпуск многие собираются спонтанно, когда уже нет билетов на поезд, а на самолет стоят как крыло этого самолета. На автомобилях всё меньше туристов хотят ехать в Сочи: дорога изматывающая, платки везде на трассе, а в городе нет стоянок, — рассказывает Светлана.

Она считает, что авиакомпании должны умерить свои аппетиты, иначе в Сочи вообще никто не полетит. Зачастую в Турцию хоть и немного, но дешевле, а сервис совсем другой. Поэтому ее клиенты выбирают для отдыха на майские Анталию, Аланию, Мармарис и другие турецкие города.

Отельеры снижают цены, авиакомпании, наоборот, задирают | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RUОтельеры снижают цены, авиакомпании, наоборот, задирают | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Отельеры снижают цены, авиакомпании, наоборот, задирают

Источник:

Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Уровень цен достиг обрыва покупательского спроса

Заместитель генерального директора туроператора «Росюгкурорт» Валерий Сычев в беседе с корреспондентом SOCHI1.RU отметил, что цены в Сочи выросли с начала года в связи с инфляцией, но не сильно. Наоборот, отельеры отмечают обратный процесс: Сочи испытывает спад продаж по сравнению с прошлым годом на период с января по июнь включительно. Причем существенный, специалисты оценивают его в 20 процентов.

— И никто не понимает, почему это происходит. Хотя мне очевидно, что у нас уровень цен достиг обрыва покупательского спроса, потолка. С учетом инфляции в стране у нас люди стали отменять свои отпуска. Фиксируется спад интереса к Сочи из-за высоких цен и общего настроения у людей. Сейчас Сочи характеризуется скидками именно на майские праздники. Появляются много предложений, на этот период еще полно мест, — рассказал Валерий. По его словам, отельеры пытаются понять, что же происходит, и пытаются отделаться сезонными скидками, а нужно стратегически менять ценовую политику вообще в целом по году, уверен эксперт.

— И в этой ситуации сильно снижать цены никто не хочет, но кого подпирает, выпускают спецпредложения достаточно много и часто. В связи с этим можно даже констатировать, что цены остались на уровне прошлого года, — заключил Валерий Сычев.

Ранее председатель экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов рассказал, с чем связан рост цен на отдых, и не только в Сочи. С начала года серьезно выросли расходы отелей. Если инфляция, по данным Росстата, составила 11 процентов, в целом по стране — от 18 до 23 процентов, то гостиничная инфляция по многим ключевым направлениям составила 35–45 процентов.

— Выросли серьезно налоги, появился туристический налог, НДС. Дело в том, что прозвучало очень много бравурных заявлений, что туризм в России прет неимоверно. И Минфин совершенно резонно считает, если они вложили в отрасль 500 миллиардов, платите налоги. А мы такие: «Подождите, туда, куда вы вложили 500 миллиардов, это только через несколько лет начнет работать». Минфин говорит: «Мы ничего не знаем, давайте вы будете платить туристический налог». Очень сильно подорожали коммуналка, продукты питания, многие вещи: мебель, ткани, текстиль, свет, IT-оборудование, которое везут из-за рубежа. Вот здесь импортозамещение пока работает очень плохо, — заключил Дмитрий.

Таким образом, ситуация в туристическом бизнесе России очень серьезная, считают отельеры. Потенциальные туристы всё больше предпочитают проводить отпуск дома или на даче, потому что поездки мало кто может себе позволить.

Ранее мы публиковали обзор на отдых в Абхазии.

А вы где проведете майские праздники?

Дома
За границей
На даче
Планирую в Сочи
В Крыму
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Анна ГрицевичАнна Грицевич
Анна Грицевич
Ведущий корреспондент
Цены на отдых в Сочи Рост цен на отдых Рост цен на авиабилеты Отдых в Сочи Майские праздники Майские праздники в Сочи Отпуск Курорт
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Комментарии
24
Гость
6 апреля, 11:56
Могут позволить депутвты, бизнесмены, чиновникиа при ссср любой мог поехать к морю,Ездила с ребенком каждый год.
Гость
5 апреля, 16:11
Да уж, с грустью вспоминаю время до 2014г, когда за сотню тр (плюс минус немного) мы ездили на 10-12 дней в турецкие и египетский пятерки, греческие и испанские трешки и четверки. Отдых был супер. И это не было какой то роскошью, многие мои коллеги и знакомые ездили. Теперь вроде Крым наш. Но отдых аналогичного качества на нашем юге большинству наших граждан стал недоступен. Парадокс...
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