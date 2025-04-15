Сервис со вкусом ротавируса и отчаяния. Стоит ли ехать в отпуск в Абхазию в 2025 году?

В Гагре туристов ждет песчаный пляж Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Уже с мая власти Абхазии обещают запустить регулярные рейсы в Сухум — такого не было 30 лет. На фоне санкций, разлива мазута и роста цен на заграничный пляжный отдых эта территория выглядит приемлемой альтернативой. Но кое-что может по-настоящему испортить отпуск в Абхазии.

Наши коллеги из «Фонтанки» изучили отзывы российских туристов и рассказывают, к чему надо быть готовым, прежде чем бронировать перелет в Сухум.

Как добраться до Абхазии

О запуске с мая рейсов в Абхазию, где аэропорт не работал больше 30 лет, в начале апреля заявляли первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и министр транспорта Роман Старовойт.

Реконструкция аэропорта в Сухуме (Бабушара) ведется согласно заключенному на ПМЭФ в 2023 году межправительственному соглашению. Финансировать и проводить работы должна российская компания, а правительство РФ — определить перевозчика, который сможет поставить на линию не менее четырех самолетов. Правда, согласно договору, открыться аэропорт должен был еще 1 июня 2024 года.

Конкурс на реконструкцию выиграло ООО «Инфраструктурное развитие», конечным бенефициаром которого российские СМИ называли Рашида Нургалиева, сына экс-главы МВД РФ. Согласно контракту, объем инвестиций должен составить не менее 8 млрд рублей, но верхний потолок не указан. Планируется восстановить взлетную полосу длиной 3100 метров и терминал с пропускной способностью 1300 человек в час. В отчетности компании за 2024 год значатся объекты незавершенного строительства стоимостью 3,1 млрд рублей, кредиторская задолженность — около 11 млрд рублей.

Как рассказывают местные, работы действительно вовсю идут, окрестности возрожденного аэропорта выглядят как настоящая комсомольская стройка. Успеют ли к маю — непонятно, но и заброшенной гавань в Бабушарах больше не выглядит.

Якин бросил свою кикимору… Ну и уговорил меня лететь с ним в Гагры!

Абхазия считается более доступным вариантом для туристов, чем даже Краснодарский край. Которому крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» и последующий разлив нефтепродуктов, мягко говоря, подпортили туристический сезон. И несмотря на то что за последние три сезона ценник на отдых в Абхазии вырос на 20–40% и теперь мало отличается от юга России, наши туристы уже вовсю бронируют отдых на курортах Пицунды и в Гагре. Так, по данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», Абхазия стала абсолютным лидером среди заграничных пляжных направлений на лето 2025 года, более чем вдвое опередив Турцию.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) еще зимой отметила, что бронирование Абхазии на лето 2025 года превысило показатели 2024 года на 25–30%.

А в Абхазии точно безопасно?

Тревожные сигналы были. Так, в феврале 2024 года МИД России предупредил россиян, что отдых в Абхазии может быть небезопасным. Это случилось после того, как Верховный суд Абхазии значительно сократил срок и выпустил на свободу местного жителя, которого в феврале 2021 года приговорили к девяти годам лишения свободы за изнасилование, избиение и ограбление российской туристки. Девушке пришлось перенести три операции. Россия предложила Абхазии подписать соглашение о сотрудничестве с Росгвардией, чтобы обезопасить своих туристов, но Абхазия отказалась.

Сегодня об этой ситуации, кажется, подзабыли. Но, судя по отзывам россиян на соответствующих сайтах, Абхазия так и осталась не самой безопасной страной для туристов. Путешественники отмечают, что правоохранительные органы в случае конфликтов с местными жителями могут вставать на сторону своих земляков. Также Абхазию называют не самым подходящим местом для путешествия женщин — и даже женских компаний — без сопровождения мужчин.

По вечерам в стране случаются веерные отключения электричества, и отели и улицы погружаются во тьму, в которой может случиться всякое. А еще, судя по отзывам, местные жители не гнушаются самыми разными способами отъема средств у российских туристов. Если вы приехали в отпуск на личном автомобиле, российские номера могут восприниматься как приглашение впаять вам какой-нибудь штраф (например, за непропущенного пешехода, которого на самом деле не было). Странного вида люди могут потребовать у автомобилиста оплату за парковку (которая в лучшем случае окажется бесплатной, в худшем — через пару минут после оплаты уже другие люди вам объяснят, что в данном месте парковаться нельзя совсем и вы должны немедленно уехать). Одна из туристок рассказала, что именно в Абхазии ее впервые обокрали на отдыхе: просто залезли в форточку гостевого дома и порылись в сумке.

32 года аэропорт Сухума стоял заброшенным Источник: Апсныпресс

Ротавирус, он же энтеровирус, он же «черноморка»: танцуют все

Бывалые путешественники советуют держать в Абхазии рот на замке: в споры о политике не вступать (любой может закончиться дракой, особенно если прозвучит слово «Грузия»), воду из-под крана не пить и кипяченой (только бутилированную из магазина), «домашнее вино» из пластиковых бутылок даже не нюхать, в «туристических» объектах общепита не есть. Да, и морскую воду тоже лучше не глотать, особенно после дождя или шторма.

А всё потому, что антисанитария — постоянный спутник абхазских курортов. Подцепить здесь кишечную инфекцию может и ребенок, и взрослый. Со всеми прелестями: рвотой, поносом, высокой температурой. Поэтому в чемодан обязательно надо класть аптечку с набором лекарств от отравления. Они, конечно, продаются в местных аптеках, и цены, по отзывам, примерно такие же, как в России. Но в ближайших аптеках их может просто не оказаться в наличии.

Претензии к качеству общепита, кстати, повсеместные. Путешественники сообщают, что цены завышены, сервис отсутствует вовсе или включает в себя в качестве бонуса бытовое хамство, а в счет по умолчанию добавляют 10% «за обслуживание» — как в лучших домах Европы. В противовес «ненавязчивому сервису» здесь практикуют сервис навязчивый: на любую экскурсию вас повезут через шеренгу «фермерских магазинов» и «дегустаций», где будут настойчиво продавать «домашнее вино», «мед», соленый сыр или чачу.

А в местах, где несчастного туриста точно не отравят и не оберут, кухня будет столовско-больничного толка, «с привкусом старости и отчаяния». Впрочем, это в разы лучше задорного и нажористого ротавируса.

Так сойдет!

Едва ли не в каждом туристическом отзыве об Абхазии путешественники отмечают разруху, кучи мусора, перебои с электричеством и водоснабжением. То есть вы можете вернуться с пляжа и пару часов мариноваться в ожидании, пока заработает кондиционер, а в кране снова появится вода. Зато, сидя в номере, вы не увидите полуразрушенных (со времен конфликта 1992–1993 годов) зданий, на которые уже насмотрелись по пути на пляж и с пляжа.

Отдельная история — местная живность. Самая заметная — это коровы и лошади, которые внезапно выскакивают на проезжую часть прогуляться, полежать или снести пару-тройку зеркал заднего вида. Но если вы не автомобилист, вас больше всего будут тревожить не они, а стаи беспризорных собак. У некоторых будут на ушах бирки — значит, животное стерилизовано, привито и неагрессивно. А вот с теми, что без бирок, — как повезет.

Для туриста, избалованного турецким «всё включено» или, не дай бог, европейским сервисом, абхазские реалии могут стать неистощимым источником стресса. А вот местные жители к подобным нюансам относятся расслабленно. Вероятно, потому что знают: российские туристы и так приедут, забронируют и купят. А если разницы нет, зачем суетиться?

А плюсы вообще есть?

Главный плюс Абхазии — чистое море и красивая природа, горы, водопады, кипарисы, старинные храмы. Экологи, кстати, считают, что мазут из Керченского пролива до здешних пляжей вряд ли доберется: основная часть осела в районе Анапы и Крыма, кое-что доплыло аж до Евпатории (а это 400 км от Анапы). В пользу пицундских, гагрских и сухумских пляжей работает морское течение, которое направлено с востока на запад, то есть от Абхазии в сторону Крыма и Краснодарского края. Правда, какой-нибудь внеплановый шторм может всё испортить, поэтому, планируя отпуск, лучше следить за новостями.

Еще один плюс — логистика стала проще. Электропоезд «Ласточка», как и прежде, будет ходить от станции «Аэропорт Сочи» (то есть Адлер) до Гагры всего за 2,5 часа. А с мая аэропорт Сухума (Бабушара) обещает принимать пассажирские рейсы.

Правда, забронировать авиабилет пока вряд ли получится. Первые пробные рейсы из Москвы в Сухум еще в феврале выполняла небольшая частная региональная авиакомпания «ЮВТ Аэро» (Казань). Сейчас никакой более подробной информации об открывающемся рейсе нет. Региональный представитель «ЮВТ» в Петербурге предложил обратиться в головной офис, но многоканальный телефон справочной службы авиакомпании так и не принял звонок корреспондента. Только сообщал на протяжении 15 минут, что его «позиция в очереди — один». Кроме этой компании, другие претенденты на полеты в Сухум не назывались, хотя шла речь как минимум о трех перевозчиках.

Еще одним плюсом отпуска в Абхазии можно назвать то, что расплачиваться в этой стране можно рублями. Местная валюта существует, но пока абхазский апсар продается в банках скорее в качестве сувенира для нумизматов. Бывалые путешественники советуют везти с собой побольше налички, и желательно мелкими купюрами (карта «Мир» здесь работает, но терминалы для оплаты есть не везде, а у местных продавцов то и дело «нет сдачи» и при виде хрустящих пятитысячных появляется нездоровый блеск глаз).

На что посмотреть в Абхазии, кроме моря

В окрестностях Гагры советуют обязательно съездить на озеро Рица, а заодно посмотреть дачу Сталина. Купаться в озере нельзя, но туристы отмечают необыкновенную красоту этого места в окружении гор. Правда, в последние годы на берегу появилось очень много «едален» сомнительного вида. В отзывах российские туристы рекомендуют с ними не связываться, а брать перекус по возможности с собой.

Самым красивым городом Абхазии многие называют Новый Афон. Здесь же — целая россыпь достопримечательностей: Анакопийская крепость, Новоафонская пещера (сюда обязательно надо брать теплые вещи, в пещере даже летом довольно холодно), одноименный монастырь, Царская аллея и Приморский парк, водопад и тропа Симона Кананита и тысячелетний храм.

В столице Абхазии Сухуме советуют посетить Ботанический сад, Обезьянник, съездить на термальные источники в Кындыг, посмотреть средневековые руины замка Баграта и развалины крепости Диоскурия из легенды о золотом руне.

В целом же актуальный и сегодня отзыв о достопримечательностях Абхазии оставил еще в 1888 году Антон Чехов: «Природа удивительная до бешенства и отчаяния. Всё ново, сказочно, глупо и поэтично. Эвкалипты, чайные кусты, кипарисы, кедры, пальмы, ослы, лебеди, буйволы, сизые журавли, а главное — горы, горы и горы без конца и краю». Правда, в Новом Афоне писатель тогда провел всего сутки, а в Сухуме — всего лишь полдня.