«Не экономьте место»: когда сажать лук в открытый грунт — секреты богатого урожая

Внесенные удобрения и правильная посадка станут залогом хорошего урожая Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Лук и чеснок — первые культуры, которые появляются на огороде. Для того чтобы набираться сил и расти здоровыми, им требуется прохладная погода. Как только земля оттает, а температура станет стабильно выше +5 градусов — самое время браться за лопаты и посевной материал. Мы подготовили подробную инструкцию вместе с агрономом.

Когда сажают лук весной в открытый грунт

Третья декада апреля и самое начало мая — время для высадки лука. К этому сроку снег уже обычно сходит, тем более весна в этом году ранняя и теплая. Высаживать на грядку нужно будет как выращенный через рассаду лук, так и севок.

— Своя рассада, конечно, предпочтительнее, потому что севок дорогой и качество у него в последнее время оставляет желать лучшего, — подчеркнула агроном Людмила Шубина. — Для лука губительна жара. Ему требуется прохлада, чтобы нарастала корневая система, и уже потом идет в рост перо.

Людмила Шубина — агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Весна в этом году позволит посадить все немного раньше Источник: Юрий Орлов / Городские медиа











Агроном подчеркнула, что при поздней посадке лук часто подвергается атакам вредителей. В тепло активно размножается луковая муха. Высадить лук нужно до конца первой декады мая.

По лунному календарю садовода лучшие дни для высадки лука в апреле : 10, 11, 15, 16, 17, 19, 29-е, в мае: 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 29, 30-е. Не стоит заниматься грядками 26 и 27-го апреля, а также 4, 19, 23, 26, 27-го мая.

Как подготовить грядку под лук

Лук любит рыхлые и удобренные грядки, поэтому землю нужно хорошо перекопать и подготовить. Не стоит делать грядки шире метра, иначе полоть будет слишком трудно. Оптимальный размер — 70–80 сантиметров. При этом не стоит также делать слишком узкие дорожки: расстояния должно хватать, чтобы можно было спокойно сесть на стульчик или колени для прополки.

— Не нужно жалеть удобрений — они очень важны для лука. Вносить нужно как минеральные, так и органические, — подчеркнула агроном. — На каждый квадратный метр требуется 30–50 грамм комплексных удобрений, в зависимости от производителя, и по 1–1,5 ведра перегноя.

Чистый навоз можно было использовать только под зиму — сейчас стоит выбрать именно перегной, чтобы не рисковать здоровьем растений и будущим урожаем. Подготовленную грядку было бы идеально оставить хотя бы на сутки, чтобы земля немного уселась, но это не такая обязательная процедура, как в случае с чесноком.

Перед посадкой нужно хорошо перебрать севок, отбраковать все поврежденные и мягкие луковки. Не стоит также высаживать севок с пятнами.

— Не сажайте луковки впритык, не экономьте место, иначе луковица будет мелкой, плохо нарастет. Между луковками должно быть 10–15 сантиметров в одном ряду, между рядами — еще большее расстояние, около 25 сантиметров, на ширину тяпки, чтобы было проще ухаживать за растениями. При слишком близкой посадке при рыхлении можно повредить лук, — объяснила Людмила Шубина.

Глубина посева может быть разной и зависит от размера луковок. Нужно сделать так, чтобы грунт сверху закрывал севок примерно на 0,5 сантиметра. Но допустима и более поверхностная посадка, когда наружу торчат подсохшие кончики. После посадки землю нужно хорошо уплотнить руками, чтобы обеспечить контакт с луковками.

«Я никогда не поливаю лук и чеснок ранней весной, потому что влаги обычно достаточно. Но если будет слишком сухо, то можно и полить грядку», — добавила специалист.

Когда сажать чеснок весной

Весной те, кто не смог осенью посадить чеснок под зиму, могут наверстать упущенное. Для этого нужно купить яровые сорта чеснока. Грядку под посадку нужно готовить минимум за неделю: перекопать, внести такие же удобрения, как под лук, и разровнять. Одновременно нужно положить чеснок для посадки в холодильник, чтобы он начал проращивать корни.

Глубина посадки зубчиков зависит от их размера, но обычно для ярового чеснока это около 3–4 сантиметров. Расстояние в ряду между зубчиками должно быть около 10–15 сантиметров, между рядами около 25 сантиметров. Землю нужно хорошо уплотнить после посадки.

— Не нужно укрывать яровой чеснок, ему холод только на пользу пойдет. Поливать тоже ранней весной нет необходимости. Через недельку посмотрите: если будет совсем жарко, то можно полить, — отметила Людмила Шубина.

С озимого чеснока укрывной материал можно убирать в самом начале мая, при этом мульчу стоит оставить на грядках — она станет отличным удобрением.

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