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Забудьте о неудачах! Агроном рассказала, как не ошибиться при выборе семян и получить щедрый урожай

Публикуем советы от ярославского эксперта Светланы Ивановой

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Как правильно выбирать семена, рассказала агроном | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUКак правильно выбирать семена, рассказала агроном | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Как правильно выбирать семена, рассказала агроном

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

При выращивании рассады важны не только условия ухода за ней, но и выбор семян. На что садоводам стоит обращать внимание при их покупке, рассказала в разговоре с 76.RU кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии ФГБОУ ВО «Ярославский ГАУ» Светлана Иванова.

«Семена хорошо покупать в сдвоенных пакетиках из фольги, которые лучше защищены от влаги и света. Срок их реализации — два года, а у зерен в обычных пакетиках из бумаги — один год», — отмечает агроном.

Также стоит оценивать качество пакета: хорошо ли он склеен, имеются ли повреждения, аккуратно ли нанесен текст и изображение.

«Товар в смятой таре лучше не покупать из-за вероятного его повреждения. На купленных пакетиках нужно написать дату приобретения, в дальнейшем нужно дописать дату посева. Тару не стоит выбрасывать, по ней можно выбрать тот же сорт из этой же партии или выставить претензию компании-изготовителю», — рассказала Светлана Иванова.

Важно выбирать не красивый упаковочный материал, а качественную продукцию. Обратить внимание нужно в первую очередь на срок годности, вес в граммах или количество, которое можно обнаружить на упаковке.

Светлана Иванова

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии ФГБОУ ВО «Ярославский ГАУ» Светлана Иванова

Важная рекомендация для садоводов: покупайте семена неприхотливых, проверенных сортов, которые хорошо растут в средней полосе.

«Обратите внимание на срок созревания. Чтобы выбрать хорошие семена, лучше отдать предпочтение более ранним сортам, поскольку для позднеспелых потребуется больше усилий, чтобы их взрастить. Важно учитывать, что сорта низкорослых растений созревают раньше, а на упаковке всегда отмечается средняя высота саженцев», — отметила Светлана Иванова.

Не стоит запасаться семенами на несколько лет вперед, за это время они могут испортиться.

«Покупайте гибриды семян. Их получают путем скрещивания лучших родительских сортов. Первое поколение гибридов маркируется F1, дает хороший урожай и невосприимчиво к вредителям и заболеваниям. Стоимость его немного выше обычных семян. Недостаток гибридов — от них нельзя собирать семена, в будущем нужно покупать новые», — поделилась агроном.

Также существует такие семена, как дражированные. Они проходят специальную обработку, стимулирующую рост.

«Защитная оболочка содержит питательные элементы, которые обеспечивают всходам нормальное развитие, особенно на ранних стадиях. Дражируют только хорошие семена, что практически исключает брак. Для ускорения их произрастания требуется обильный и частый полив. Нужно учитывать, что разные культуры имеют разную всхожесть. Стандартный процент брака — около 20%, что абсолютно нормально».

Недостаточно выбрать и купить семена, важно их правильно хранить без доступа солнечных лучей и вдали от отопительных приборов. Зафиксируйте названия сортов на будущее. Пакетики с семенами нужно сохранять до конца сезона. Если определенные сорта растений дали хороший урожай, стоит записать их наименование или сделать фото упаковки на память, чтобы в следующем году приобрести такие же.

Светлана Иванова

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии ФГБОУ ВО «Ярославский ГАУ» Светлана Иванова

Ранее у нас выходил экспертный текст с агрономом пор то, как правльно в домашних услових выращивать рассаду. Топ советов от эксперта читайте по ссылке.

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Кристина Геворкян
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