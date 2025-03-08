Убедитесь, что вы всё делаете верно! Агроном дала советы по выращиванию рассады в домашних условиях

Как правильно высаживать рассаду, рассказала агроном из Ярославля Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











Весна — сезон для посева рассады. Мало вовремя посадить семена, чтобы получить богатый урожай, важно соблюдать множество других правил.

В этом материале публикуем рекомендации по успешному выращиванию рассады в домашних условиях от кандидата сельскохозяйственных наук, доцента кафедры агрономии ФГБОУ ВО «Ярославский ГАУ» Светланы Ивановой.

Как правильно выращивать рассаду

Как отмечает эксперт, для выращивания рассады рекомендуется заранее подготовить почвенную смесь из чернозема, перегноя, песка и торфа в соотношении 3:3:1:1. Также в качестве альтернативы можно купить готовый грунт для рассады.

— Обработайте семена кипятком, затем марганцовкой. При посеве их необходимо углубить в почву на один сантиметр, предварительно увлажнив ее. После посева верхний слой почвы надо опрыскать водой, а емкости с семенами поместить в теплое место и покрыть пленкой. Всходы обычно появляются в течение недели, — объяснила Светлана Иванова.

В этот период важна хорошая освещенность помещения, в котором находится рассада. Поскольку далеко не во всех регионах России в конце зимы ярко светит солнце, необходимо делать досветку специальными фитолампами.

— Всходы появляются на шестые - седьмые сутки при температуре воздуха +26… +28 °С, на 8–12-е сутки — при +20… +25 °С, на 20–22-е сутки — при +14… +16 °С, а при +13 °С семена только начинают прорастать и в фазе петелек могут находиться более 30 суток, — отметила агроном.

Здесь стоит отметить, что если температура в помещении, где выращивается рассада, будет ниже +13 °С, то рост и развитие растений прекращаются. А температура около нуля и вовсе вызывает гибель культур.

— С первых дней всходов необходимо включить искусственную досветку на 10–12 часов. Оптимальная относительная влажность воздуха — 65–70%. При ее снижении растения задерживаются в росте, сбрасывают цветки и молодые завязи, а при избытке заболевают. Кислород необходим с самого начала прорастания семян. Проростки, а затем и корни, при недостатке кислорода приостанавливаются в росте, у них ухудшается всасывание элементов минерального питания.

Еще один важный пункт в правилах по уходу за рассадой — полив. Его нужно производить теплой отстоявшейся водой температурой +25–28 °С. Нельзя допускать пересыхания грунта, но и перелив также может стать причиной остановки роста растений.

Что такое подкормка и как ее делать

Когда у рассады появляются первые листочки, можно начинать давать прикормку для лучшего роста.

— Подкормку можно сделать кальциевой селитрой. Но здесь важно соблюсти все пропорции и не переборщить с составом. На 10 литров воды достаточно столовой ложки удобрения, — рассказала эксперт.

Подкормка — это процесс добавления удобрений в почву или к растениям, чтобы обеспечить их необходимыми питательными веществами.

Что касается пересадки растений, то агроном советует не спешить с этим пунктом.

— Пусть растения освоят кассетную ячейку. Если корешки появляются из дренажного отверстия и хорошо оплетают емкость, то переваливаем. Посадку растений в теплицах стоит начинать только тогда, когда закончится угроза морозов и установится теплая погода — +15 °C и выше.

Пространство для выращивания в домашних условиях чаще всего представляет собой подоконники. Также применяют стеллажи. Рассада должна быть защищена от попадания прямых солнечных лучей во избежание солнечных ожогов. Нельзя загущать рассаду, чтобы избежать ее вытягивания. Светлана Иванова кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии ФГБОУ ВО «Ярославский ГАУ»