6 марта пятница
СЕЙЧАС +1°С
usd 66.19
eur 73.68
СЕЙЧАС +1°С
usd 66.19
eur 73.68

Все новости

Все новости
Спорт

«Локомотив» третий раз подряд проиграл финнам в серии плей-офф

Разбор матча

338
3 Обсудить

Поделиться

Третье поражение финнам&nbsp;

Третье поражение финнам 

«Локомотив» проиграл «Йокериту» третью игру подряд. Матч завершился в пользу гостей со счётом (0:3). Следующая игра может стать решающей для «Локомотива» в этом сезоне.

Состав на игру значительно не изменился. Вместо Александра Полунина четвёртым нападающим в последнем звене стал Михаил Беляев. Ворота защищал Александр Лазушин. Но удача от него отвернулась и на этот раз.

«Йокерит» начал подавлять железнодорожников с первых минут игры. Финны уже на старте матча организовали атаку, и Виктор Лоов поразил ворота Лазушина от синей линии. После первой двадцатиминутки счёт (0:1) сохранял возможность для «Локомотива» исправить своё положение.

Второй период прошёл в упорной борьбе, но это не отразилось на счёте. В третьем периоде судьи удалили Егора Аверина за подножку. И финны воспользовались большинством и забили очередной гол. Его автором стал Саку Маеналайнен. Ещё через несколько минут конечную точку в матче поставил Никлас Йенсен. После этого «Локомотив» потерял надежду на выигрыш. Матч завершился победой «Йокерита» со счётом (0:3).

— Это была лучшая игра в серии, — прокомментировал поражение ярославцев главный тренер Майкл Пелино. — Ребята сегодня хорошо боролись. Мы дали себе шанс победить сегодня, но не реализовали его. Будем готовиться к четвёртой игре.

Следующая игра против финский команды пройдёт 7 марта.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

хоккейлокомотив
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
6 мар 2020 в 00:22

В 3-х играх забили всего 1 шайбу, а пропустили 14. Позорище! Яковлев,уходи, не позорься!

Специалист
5 мар 2020 в 23:32

Пока будут публиковаться отчеты о матчах на популярных ресурсах, такая будет и игра. Это что поток мыслей?
Не будет больше медалей в Ярославле с Яковлевым. Закончилась эпоха, пора уходить

ваш господин
5 мар 2020 в 23:10

именно вот так зрада стала великою перемогой 😁