«Локомотив» третий раз подряд проиграл финнам в серии плей-офф

«Локомотив» проиграл «Йокериту» третью игру подряд. Матч завершился в пользу гостей со счётом (0:3). Следующая игра может стать решающей для «Локомотива» в этом сезоне.

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Состав на игру значительно не изменился. Вместо Александра Полунина четвёртым нападающим в последнем звене стал Михаил Беляев. Ворота защищал Александр Лазушин. Но удача от него отвернулась и на этот раз.

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«Йокерит» начал подавлять железнодорожников с первых минут игры. Финны уже на старте матча организовали атаку, и Виктор Лоов поразил ворота Лазушина от синей линии. После первой двадцатиминутки счёт (0:1) сохранял возможность для «Локомотива» исправить своё положение.

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Второй период прошёл в упорной борьбе, но это не отразилось на счёте. В третьем периоде судьи удалили Егора Аверина за подножку. И финны воспользовались большинством и забили очередной гол. Его автором стал Саку Маеналайнен. Ещё через несколько минут конечную точку в матче поставил Никлас Йенсен. После этого «Локомотив» потерял надежду на выигрыш. Матч завершился победой «Йокерита» со счётом (0:3).