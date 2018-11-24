Довольные футболисты после матча сделали общее фото

Футболисты «Шинника» сегодня сыграли последний матч этого года в Волгограде против местного футбольного клуба «Ротор». Чёрно-синие на метче не остались без поддержки — на трибунах стадиона был десяток болельщиков из Ярославля. Как ни старались они подбадривать спортсменов, но первый мяч залетел в ворота ярославского клуба. Правда, он стал для «Ротора» единственным. Не прошло и десяти минут, как счёт сравнял Сергей Самодин, а Павел Деобальд оформил гол «в раздевалку» и вывел команду вперёд к концу первого тайма. Во втором игровом отрезке в составе «Шинника» отличился Валерий Цховребов, установивший окончательный итог матча — 3:1 — победа «Шинника».



В соцсетях болельщики поблагодарили команду за красивый и динамичный матч. Следующую игру сезона подопечные Александра Побегалова сыграют уже после зимнего перерыва. 3 марта «Шинник» проведёт матч против команды «Зенит-2».



Недавно ярославские болельщики встревожились. Главный наставник чёрно-синих Александр Побегалов заявил о своём уходе из клуба, но потом подумал и... передумал.