Александр Побегалов проработал тренером 26 лет

Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов заявил, что передумал прощаться с командой в качестве наставника. Он продолжит работу в футбольном клубе на той же должности.



— Александр Побегалов остаётся работать главным тренером, — рассказали в «Шиннике». — Его пригласили на встречу в правительство региона. После разговора с представителями власти он сказал, что не будет увольняться.



Ещё вчера специалист был намерен уволиться с должности главного тренера. Накануне он поставил об этом в известность своё руководство и попросил перевести его на другую должность.



Александр Побегалов начал свою тренерскую карьеру в ярославском «Шиннике», где прошел путь от детского тренера до тренера основной команды. С 2000 по 2004 год он тренировал черно-синих, выведя их в Премьер-лигу. Затем он был главным тренером клубов «Урал», «Луч-Энергия» и «Волга». Второй раз в «Шинник» он ненадолго возвращался в 2010 году, и нынешний период работы в клубе у него начался в декабре 2012 года. При Побегалове команда занимала в ФНЛ 12-е, 11-е и дважды 6-е места. В прошлом сезоне в сложных условиях «Шинник» до предпоследнего тура боролся за место в стыковых матчах. В общей сложности Побегалов проработал тренером 26 лет.

Ближайшую игру «Шинник» проведет 30 сентября в Тюмени с местной одноименной командой.

