Волевая победа! Матч «Локомотив» — «Ак Барс» в 15 взрывных фото
7 октября 2018 11:23
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Вчера в ярославской «Арене-2000» прошел матч «Локомотив» — «Ак Барс». Счет открыла казанская команда на 4-й минуте. Но в начале третьего игрового отрезка «Локомотив» в течение 80 секунд не только отыгрался, но и вышел вперёд. И уже не отдал сопернику игру.
Ярославская команда победила — 2:1 — и волевой победой над обладателем Кубка Гагарина по-настоящему порадовала болельщиков! Давайте теперь просто насладимся самыми яркими моментами игры на снимках Саши Савельевой.
Фото: Александра Савельева
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