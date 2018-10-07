Волевая победа! Матч «Локомотив» — «Ак Барс» в 15 взрывных фото

Мы распластались ради этой победы!

Вчера в ярославской «Арене-2000» прошел матч «Локомотив» — «Ак Барс». Счет открыла казанская команда на 4-й минуте. Но в начале третьего игрового отрезка «Локомотив» в течение 80 секунд не только отыгрался, но и вышел вперёд. И уже не отдал сопернику игру.

Ярославская команда победила — 2:1 — и волевой победой над обладателем Кубка Гагарина по-настоящему порадовала болельщиков! Давайте теперь просто насладимся самыми яркими моментами игры на снимках Саши Савельевой.

