Душ из хобота: как цирковые слонихи чилят на каникулах в горах Сочи. Видео

На отдыхе гиганты с удовольствием общаются с людьми. Посетители парка моют им спинки, а слонихи устраивают посетителям душ из хобота. Животные еще молодые. Претти — 36 лет, ее дочери Марго — 18 лет, а малышке Одри, которая появилась в труппе 2 года назад, всего 12 лет. Если учесть, что слоны живут до 80 лет, то возраст у двух совсем юный, а у Претти молодой. Она уже перестала расти, а младшие активно набирают вес и рост. В день каждая слониха съедает 180 килограмм корма. Особенно любят арбузы и морковь. В парке нет самцов, потому что они очень агрессивны, особенно в период полового созревания, а самочки с удовольствием общаются с гостями. Фактически они находятся на территории без всяких вольеров. Однако для продолжения рода парк всё же планирует приобрести самца.