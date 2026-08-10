Душ из хобота: как цирковые слонихи чилят на каникулах в горах Сочи. Видео

Единственный в России парк слонов — семейный проект заслуженного артиста России Андрея Дементьева-Корнилова. Слонов дрессировали его бабушка и дедушка, родители, теперь и он с сестрой.
Индийские слоны уже несколько лет приезжают в Сочи и проводят летние каникулы в горах. Субтропический климат максимально приближен к их естественной среде обитания. В парке есть водоем, лес и огромная территория, что очень важно для содержания слонов.
На отдыхе гиганты с удовольствием общаются с людьми. Посетители парка моют им спинки, а слонихи устраивают посетителям душ из хобота. Животные еще молодые. Претти — 36 лет, ее дочери Марго — 18 лет, а малышке Одри, которая появилась в труппе 2 года назад, всего 12 лет. Если учесть, что слоны живут до 80 лет, то возраст у двух совсем юный, а у Претти молодой. Она уже перестала расти, а младшие активно набирают вес и рост. В день каждая слониха съедает 180 килограмм корма. Особенно любят арбузы и морковь. В парке нет самцов, потому что они очень агрессивны, особенно в период полового созревания, а самочки с удовольствием общаются с гостями. Фактически они находятся на территории без всяких вольеров. Однако для продолжения рода парк всё же планирует приобрести самца.
Со временем Сочи станет домом престарелых для цирковых слонов, которые свое отработали на арене. Для этого планируют построить зимний слоновник, ведь слоны — теплолюбивые животные.