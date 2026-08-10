«Не исчезнут, а вымрут». Как и почему села России теряют надежду на будущее

Родной пейзаж многие меняют на дымный город Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

В России есть места, которые сложно найти на картах, если не знать, куда смотреть. Но в памяти у тех, кто здесь родился, для них отведена особая ячейка. Курорт Дарасун — это вода, которая когда-то продавалась в бутылках с оленем на этикетке. Вода из Жимбиры никогда не продавалась, торгуют тут грибами и ягодами. Мятежный в первые годы советской власти Тыргетуй сегодня ассоциируется с колонией.

Возможно, скоро этих сел не станет вовсе. Не исчезнут — именно вымрут. Все, кто может, уезжают поближе к цивилизации, а слова о сокращении населения давно перестали быть страшилками. К примеру, только в Забайкалье в советское время жило более 1,3 миллиона человек. За 35 лет цифра упала до 980 тысяч, причем население его столицы Читы почти не изменилось, а вот районы потеряли около 40% — с миллиона до 600 тысяч. Сейчас уже на уровне Общественной палаты говорят, что самый реалистичный вариант — сокращение населения до 650 тысяч к 2050 году.

Наши коллеги из CHITA.RU отправились в забайкальскую глубинку с другой задачей. Но, как часто бывает в таких поездках, главное находится не в списке дел, а на обочине. Журналисты останавливались у магазинов, подходили к лавочкам, садились рядом со стариками, смотрели на пустые улицы и слушали. Слушали, как говорят люди, когда их почти никто не слышит.

Суммарный коэффициент рождаемости сельского населения России по итогам 2025 года составил 1,464, став самым низким с 1990 года. Этот показатель отражает среднее количество детей, которое родила бы одна женщина на протяжении всей своей жизни. Коэффициент 2,1 означает простое замещение поколений: двое детей «заменяют» двоих родителей, а 0,1 закладывается на смертность до репродуктивного возраста. Значение выше 2,1 говорит о росте населения, а все, что ниже, — о его сокращении. По мнению экспертов, на сегодняшний день в большинстве регионов России деревня перестала быть основным источником пополнения населения.

Вода живая или мертвая

Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Поселок Тыргетуй, расположенный в сотне километров от Читы, встречает пыльной дорогой, с которой открывается вид на относительно новый парк. Сделан он по забайкальской моде: облицованная плиткой площадка, типовые лавочки и урны, яркая игровая площадка. И ни кустика, ни деревца. Вдоль дороги мелькают пункты выдачи Wildberries, но центром притяжения остается огромный магазин советской постройки.

Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

У входа стоит группа местных жителей. Будто ждет нас, будто знала, что кто-то приедет и спросит: «Как живете?»

Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Одна из женщин бойко отвечает, начиная с главной проблемы: в воде нашли мышьяк, и курорт потерял популярность.

— Да неужели мышьяка раньше не было? — говорит она, прищурившись. — Будто внезапно он тут появился. Если бы он там был, то мы бы давно уже все лежали. Да и сейчас вроде воду пьют — всё нормально. Ездили в основном за водой, — продолжает она. — Поэтому меньше стало отдыхающих, особенно военных. Раньше приезжали целыми семьями. А теперь нет.

Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Рядом стоит другая женщина, помоложе. Она молчала, пока первая говорила, но теперь не выдерживает.

— К школе есть вопросы. Дети экзамены боятся сдавать, — она кивает в сторону, где стоит девочка-подросток в худи. — Вон она стоит, надо будет поступать после девятого, а значит, в город ехать. Как одну отпускать? Ребенок же совсем. И не ехать нельзя: в одиннадцатом классе экзаменов боится.

Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Мужик у прилавка вставляет свое: «В школе рассказали про соленые воды Байкала». Непонятно, то ли он прикалывается, то ли реально дети принесли такие знания с урока.

Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Женщины переглядываются и враз говорят о работе. Из-за того, что в поселке вакансий почти нет, люди едут в райцентр, а лучше — сразу в Читу.

Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

«Сиди-ка ты, старый, дома»

Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Трасса Дарасун — госграница с Монголией одновременно служит центральной улицей села. Из-за этого поселок кажется небольшим, но часть его прячется за первой линией. Там садик, школа, ФАП и еще несколько улиц.

Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Сидит на лавочке у старенького деревянного дома пожилая пара. Крыша чуть покосилась, палисадник зарос. Дедушка тоже зарос щетиной и встречает нас с любопытством. На вопрос отвечает историей дома, говорит, что строение помнит еще царские времена — якобы когда-то тут была форточка, чтобы оставлять каторжанам хлеб.

Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

— Старое село, — продолжает старик. — И дома в нем старые. Новые не строят уже: люди из села уезжают. Работы нет. Я бы еще поработал. Мне семьдесят скоро, но поработал бы. Колхоз давно развалился — техники нет. Мужики подрабатывают кто где может. Вот весной один сосед пашет огороды под картошку. Но тоже в основном старикам, молодежь сама справляется. За огород берет 3 тысячи, — рассказывает дед.

Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Ему не нравится, что расходы в селе большие: надо платить за воду в летнем водопроводе, за дрова, которые заготавливают почти в 50 километрах от села.

— Я прошусь за дровами, а мне говорят: «Сиди-ка ты, старый, дома, мы сами съездим, привезем и выгрузим», — говорит дед.

Не нравится ему, определенные события затянулись, и поэтому не ждет прибавки к пенсии, получая сейчас 16 тысяч.

Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

В селе можно было бы жить, если бы была работа. Один из вариантов — колония, но туда требуются молодые и несудимые. Соседка мужчины устроилась туда кинологом, ездила на обучение аж в Красноярск. Рассуждения собеседника бесхитростны: сосед работает кочегаром в школе — считай, повезло, но летом надо подработку искать. Вдалеке идет мужчина с бензопилой, значит, калым нашел — тоже повезло.

Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Незаконной вырубки леса, которой раньше славился весь район, уже нет. В селе закрыли даже пилораму. Дед говорит, что хозяин влез в долги и у него остался только участок.

Сметанка с трассы

Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

От Тыргетуя до Новодоронинского — рукой подать, и село также жмется к трассе.

— Так мы же живем с дороги, торгуем, — поясняет встретившаяся женщина.

Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Мешки около ее дома мы принимаем за картошку, которую продают. Но оказывается, это мусор ждет машину «Олерона». Она немного провожает нас по селу, до дома, где действительно можно купить картошку. По дороге мы разговариваем. Жалоб у нее почти нет, но проблемы те же.

Село пустеет. Мужики ушли на СВО — кто сам, кто по мобилизации. Вдовы бойцов в основном остаются в селе: надо доучить детей. Но школы в Новодоронинском нет — учеников возят автобусом в соседний поселок.

Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Жить в селе можно, если заниматься подсобным хозяйством. Картошка, молоко, сметана, овощи — всё уходит с трассы.

Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Девять с половиной километров за продуктами

Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Жимбира тоже известна торговлей. Но здесь продажа сезонная — в основном грибы и ягоды. Мы останавливаемся у магазина. Немолодая, но хранящая спокойную красоту женщина говорит, что для местных это способ заработка и люди с началом лета ходят на сопку, присматриваясь к будущему урожаю. Работы в селе тоже немного, именно поэтому на главной улице зияют пустыми окнами брошенные дома.

Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

— Школа работает, но учат до девятого класса. Сейчас начали говорить, что оставят только началку, а ребятишек постарше будут в Дарасун возить. Там школа новая, хорошая. Клуба у нас нет, зато ФАП новый — года три назад открыли, — говорит собеседница.

Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Мы еще болтаем о разном. Про ключ, который вытекает из выдолбленного бревна. Про церковь, которая якобы стояла на месте источника. Потом разговор неизбежно сворачивает на СВО. Многие молодые мужчины в селе уже не жили, но помнят о них как о героях-земляках.

Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Тут к магазину подъезжает мотоцикл — видавший виды, советский. Пожилая чета приехала за продуктами. Бабушка подходит к крыльцу и быстро включается в наш разговор. Скороговоркой она рассказывает про прошлое и настоящее села.

— Очень плохо поживаем, — начинает она. — Население маленькое. Всё поразвалилось да позакрылось. Деревня хорошая была, были колхоз, школа, клуб, медпункт и даже библиотека. Сейчас вообще ничего не осталось.

Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Пришлось сделать крюк до Солонцово: гравийка тут упирается в новый мост. Выше него речка раскопана старателями, оба берега превращены в полигон.

Перекопанная Тура

Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Во дворе одного из домов стоит дедушка, который соглашается поговорить. Голос у него очень хриплый, будто заржавленный.

Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

— Раньше был у нас колхоз, потом совхоз, а потом всё распалось, — сводит он к одному предложению историю родного села. — Все работали, вокруг стояли чабанские стоянки, где растили коров и овец.

Когда работы не стало, население начало разбегаться. Сейчас в селе насчитывается 110 жителей, по официальным данным, и 50–60 — по неофициальным. Школа, конечно, стала невостребованной, оставшихся ребятишек возят на уроки в соседнюю деревню.

Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

О добыче золота на реке Туре мужчина говорит с сожалением. Дескать, раньше было всё в черемуховом цвету, а сейчас весенний ветер поднимает пыль. Было пастбище, но отработанные карьеры теперь зарастают кустарником.

Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Несмотря на близость производства, предприятие не берет к себе на работу местных жителей.

— Деревню жалко, речку жалко, — говорит дедушка на прощание.

Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

***

Глава района Олег Павлов соглашается, что население выезжает, и вспоминает фразу председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, что обезлюживание территорий — стратегическая угроза для России.

— Есть прогноз, по которому к 2035 году могут исчезнуть 20% населенных пунктов. Я с этим согласен и могу назвать пять претендентов на исчезновение в нашем районе. Это Усть-Нацигун, где живут несколько человек, Подлесное, Зубковщина, Кумахта, Каланга. А также Солонцово, где живут полсотни взрослых и один школьник.

Да, в селах нет условий, нет работы, и людям там не хочется оставаться. Но если посмотреть на это с другой стороны… Я немного пофантазирую и представлю идеальные условия, будто у меня в бюджете 2 миллиарда рублей. Я могу сделать в условной Зубковщине комфортную среду, отремонтировать дорогу. Но вряд ли после этого кто-то поедет туда жить. Поэтому всегда стоит выбор: сделать детскую площадку за 2 миллиона для села, где ею будут пользоваться два ребенка, или для Карымской, где детей на эту площадку будет приходить уже 200. Сейчас есть курс — развивать опорные населенные пункты, за которые цепляется население.