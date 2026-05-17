«Зенит» обыграл «Ростов» и стал чемпионом России

«Зенит» в 12-й раз стал чемпионом страны

Футбольный клуб «Зенит» в выездном матче 30-го тура чемпионата России обыграл «Ростов» со счетом 1:0.

«Ростов» не имел никакой турнирной мотивации — при любом исходе матча он занял бы десятое место. «Зениту», чтобы стать чемпионом страны, нужно было не проиграть.

Счет в матче был открыт на 14-й минуте. Судья Сергей Карасев после подсказки VAR назначил пенальти, который реализовал Александр Соболев. В оставшееся время тайма счет не изменился.

На 74-й минуте защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков получил прямую красную карточку — игру желто-синие завершали в меньшинстве.