НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+28°C

Сейчас в Ярославле
Погода+28°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +28

0 м/c,

 756мм 35%
Подробнее
1 Пробки
USD 71,29
EUR 82,79
«Локомотив» — «Ак Барс». Онлайн
Здоровье под контролем
Сбили БПЛА
Как отметить свадьбу в Ярославле
Когда включат горячую воду
БПЛА попал в предприятие
Почему пустеют ТЦ
Из-за БПЛА выбило окна
Спорт «Зенит» обыграл «Ростов» и стал чемпионом России

«Зенит» обыграл «Ростов» и стал чемпионом России

Команда из Санкт-Петербурга в 12-й раз стала сильнейшей в стране

481
«Зенит» в 12-й раз стал чемпионом страны | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU «Зенит» в 12-й раз стал чемпионом страны | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

«Зенит» в 12-й раз стал чемпионом страны

Источник:

Евгений Вдовин / 161.RU

Футбольный клуб «Зенит» в выездном матче 30-го тура чемпионата России обыграл «Ростов» со счетом 1:0.

«Ростов» не имел никакой турнирной мотивации — при любом исходе матча он занял бы десятое место. «Зениту», чтобы стать чемпионом страны, нужно было не проиграть.

Счет в матче был открыт на 14-й минуте. Судья Сергей Карасев после подсказки VAR назначил пенальти, который реализовал Александр Соболев. В оставшееся время тайма счет не изменился.

На 74-й минуте защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков получил прямую красную карточку — игру желто-синие завершали в меньшинстве.

Во втором тайме команды создали по несколько опасных моментов, но голов на «Ростов Арене» больше не было. «Зенит» победил со счетом 1:0 и в 12-й раз стал чемпионом страны (1 раз чемпион СССР и 11 раз чемпион России).

ПО ТЕМЕ
Ренат ДайнутдиновРенат Дайнутдинов
Ренат Дайнутдинов
Корреспондент 161.RU
Футбол ФК Ростов
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
17 мая, 20:16
Ужас кокой-то....
Гость
17 мая, 22:41
Шинник сыграл в ничью
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Мнение
«Цены снижаются, компании не банкротятся». Бизнесмен съездил в Китай и рассказал, почему экономика там «цветет и пахнет»
Ильдар Хусаинов
Директор федерального агентства недвижимости «Этажи»
Мнение
«Срываемся и едим»: нутрициолог о том, как не получить проблем со здоровьем после мяса на мангале
Евгения Новикова
Мнение
«В лучшем случае будет депортация. В худшем — тюрьма». Что запрещено в Северной Корее: неожиданные трудности для туристов
Алена Никольская
Мнение
«Ушли отеки, уменьшился нос». Как журналист лечила акне системными ретиноидами — честно о побочках и результатах
Назифа Нурмухаметова
Рекомендуем