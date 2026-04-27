Капитан «Авангарда» — о победном матче с «Локомотивом»: «Давно я не сидел вшестером на лавке»

На скамейке штрафников оказался даже капитан команды Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

26 апреля «Авангард» провел второй матч в полуфинале Кубка Гагарина с ярославским «Локомотивом». Игра запомнилась не только победой «ястребов», но и эпичными потасовками.

Победный матч прокомментировал капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов. Он поздравил болельщиков с победой и рассказал, что давно не сидел в таком составе на скамейке штрафников.

«Интересный получился матч. Давно я не сидел вшестером на лавке, так что было интересно. Я думаю, что зрителям тоже было интересно смотреть», — рассказал капитан в своем Tg-канале.

При этом он напомнил, что счет 2:0 в серии не дает команде прохода в следующий раунд, и призвал не расслабляться, поскольку дальше будет только тяжелее. Шарипзянов поблагодарил болельщиков за поддержку, подчеркнув, что их было слышно на чужой арене и порой они даже перекрикивали болельщиков «Локомотива».

«Всем спасибо за поддержку. Увидимся на G-Drive арене», — заключил капитан.

Подробнее о том, как прошел матч — читайте в материале.

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