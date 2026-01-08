«Команда преобразилась»: Боб Хартли похвалил игру «Сибири» в матче с «Локомотивом»

Боб Хартли прокомментировал матч «Сибирь» — «Локомотив» Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Ярославский ХК «Локомотив» обыграл «Сибирь» в матче на выезде в Новосибирске. Игра завершилась со счетом 3:2. Мартин Гернат оформил дубль, а победную шайбу в овертайме забил Александр Радулов.

«Сложная, но очень хорошая победа для нас. Здорово играл соперник, по сравнению с началом сезона команда полностью преобразилась, вместе с приобретениями. Очень хороши в контратаках, в атаках в сходу. [Мы] знали, что соперник будет опасным, знали, что будет хорошая игра, и им удалось сравнять счет в большинстве. Здорово, что мы нашли путь к победе. Выиграли в овертайме», — прокомментировал прошедший матч Боб Хартли.

По словам тренера, команде тяжело дался первый период. Однако в перерыве они обсудили моменты и хоккеисты настроились на игру на своих скоростях. На послематчевой пресс-конференции Боб также похвалил молодых игроков.

«Отмечу Алексея Мельничука, который выдал суперматч, нам очень повезло, что у нас в команде очень сильная вратарская бригада. Вадим Дудоров набрал свое первое очко в КХЛ, с чем поздравляем его. Поэтому хороший день для нас», — добавил канадский тренер.

Ярославский наставник не оставил без внимания и Мартина Герната.

«Мартин Гернат — суперпрофессионал. От него всегда знаешь, чего ждать на льду, всегда отдаётся по полной — и на тренировках, и в играх. Не думаю, что для него был сюрпризом вызов в сборную Словакии», — сообщил Боб.

Мартина Герната вызвали в сборную Словакии для участия в Олимпиаде, которая пройдет в Италии с 6 по 22 февраля.