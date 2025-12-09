«Манчестер Сити» может уволить главного тренера «Реала»: анонс шестого тура Лиги чемпионов

Центральный матч тура пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» Источник: пресс-служба ФК «Реал» Мадрид

Шестой тур Лиги чемпионов подарит два топовых матча «Реал» — «Манчестер Сити» и «Интер» — «Ливерпуль». У обеих встреч есть скандальная подоплека. Ливерпульцы из-за скандала не взяли в Милан самого высокооплачиваемого игрока Мохаммеда Салаха, а главный тренер «Реала» Хаби Алонсо рискует лишиться своего поста уже в четверг.

161.RU публикует расписание игр и рассказываем о предматчевых раскладах.

Формат турнира

В общем этапе Лиги чемпионов выступают 36 команд. Теперь нет никаких групп, только общая таблица. В таком формате Лига чемпионов проводится во второй раз.

Каждая команда проведет по восемь матчей: по четыре дома и в гостях. Все соперники будут разными.

Первые восемь команд турнирной таблицы отправятся напрямую в 1/8 финала. Клубы с 9-го по 24-е место примут участие в стыковом раунде (1/16 финала). Для коллективов с 25-го по 36-е место еврокубковый сезон будет закончен.

Источник: пресс-служба УЕФА

Расписание пятого тура

Источник: пресс-служба УЕФА

9 декабря

«Кайрат» — Олимпиакос» (18:30).

«Бавария» — «Спортинг» (20:45).

Источник: пресс-служба УЕФА

В прошлом туре «Бавария» потерпела первое поражение в Лиге чемпионов, оступившись в матче с «Арсеналом». В этом туре мюнхенцы постараются вернуться на победную тропу. Соперником немецкой команды будет лиссабонский «Спортинг». Португальцы по итогам пяти туров занимают восьмое место в турнирной таблице и стараются играть в атаку. Матч обещает быть интересным.

«Монако» — «Галатасарай» (23:00).

«Аталанта» — «Челси» (23:00).

«Барселона» — «Айнтрахт» (23:00).

«Интер» — «Ливерпуль» (23:00).

Источник: пресс-служба УЕФА

В Милане финалист последнего розыгрыша Лиги чемпионов «Интер» примет английский «Ливерпуль», потративший летом рекордные 400 миллионов евро на усиление состава. Несмотря на это, англичане сейчас переживают не лучшие времена.

Команда часто теряет очки в чемпионате Англии, а самый высокооплачиваемый игрок Мохаммед Салах устроил скандал — египтянин три последних матча начал на скамейке запасных. Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот Салаха на матч в Милане не взял.

«ПСВ» — «Атлетико» (23:00).

«Юнион» — «Марсель» (23:00).

«Тоттенхэм» — «Спарта» (23:00).

10 декабря

«Карабах» — «Аякс» (20:45).

«Вильярреал» — «Копенгаген» (20:45).

«Атлетик» — «ПСЖ» (23:00).

Источник: пресс-служба УЕФА

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов 6 декабря провел первый матч в сезоне — парижане разгромили «Ренн» со счетом 5:0. Его конкурент Люка Шевалье первую часть сезона провел не очень уверенно. Не исключено, что главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике выпустит Сафонова и в Лиге чемпионов.

«Байер» — «Ньюкасл» (23:00).

«Реал» — Манчестер Сити» (23:00).

Результаты последних матчей «Манчестер Сити» и «Реала» Источник: пресс-служба УЕФА

Настоящая классика последних розыгрышей Лиги чемпионов. В Мадриде друг против друга встретятся одни из лучших нападающих современности — француз Килиан Мбаппе («Реал») и Кевин Холланд («Манчестер Сити»). Можно сказать, что это будет репетиция группового этапа чемпионата мира — Норвегия и Франция оказались в одном квартете.

«Манчестер Сити» и «Реал» в этом сезоне не выглядят монструозно. Обе команды демонстрируют нестабильную игру и могут оступиться в любом матче. В последних семи матчах мадридцы одержали лишь две победы. Испанская пресса пишет, что в случае поражения от «Манчестер Сити» главный тренер Хаби Алонсо лишится своего поста. Также сообщается, что «Реал» уже находится в поиске нового главного тренера, в числе фаворитов две кандидатуры — Зинедин Зидан и Юрген Клопп.

«Боруссия» Дортмунд — «Буде-Глимт» (23:00).

«Брюгге» — «Арсенал» (23:00).

«Ювентус» — «Пафос» (23:00).

«Бенфика» — «Наполи» (23:00).

Гонка бомбардиров

Источник: пресс-служба УЕФА

Лучшим бомбардиром турнира после пяти туров является французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе. На его счету девять мячей — четыре из них он забил в прошлом матче против «Олимпиакоса».

На втором месте рейтинга находится нигерийский форвард Виктор Осимхен — шесть голов. Третье место делят Харри Кейн («Бавария») и Эрлинг Холланд («Манчестер Сити») — по пять мячей.

