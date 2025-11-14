Хоккеиста ярославского «Локомотива» оштрафовали за запрещенный прием в игре со «Спартаком»

Штрафовали нападающего «Локомотива» Байрона Фрэза Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Нападающего ярославской хоккейной команды «Локомотив» Байрона Фрэза оштрафовали после игры со «Спартаком». Об этом сообщили в пресс-службе КХЛ 14 ноября 2025 года.

Матч прошел в Москве 12 ноября. На 50-й минуте игры нападающий ярославской команды Байрон Фрэз получил 5 минут штрафа за толчок соперника клюшкой. В Континентальной хоккейной лиге решили переквалифицировать наказание и назначить ему штраф.

Согласно п. 1.10.2 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (толчок клюшкой) сумма штрафа для нападающего может варьироваться от 50 до 300 тысяч рублей.

Напомним, что матч «Спартак» — «Локомотив» завершился со счетом 3:6 в пользу железнодорожников. После игры главный тренер ярославцев Боб Хартли отметил, что был недоволен дисциплиной команды, но рад, что, несмотря на это, им удалось выиграть.

По данным турнирной таблицы конференции «Запад» на 14 ноября, «Локомотив» за 26 игр набрал 38 очков и является лидером. Такой же результат у «Торпедо», однако команда из Нижнего Новгорода разместилась на втором месте. Третье место в таблице занимает минское «Динамо» с 35 баллами.

Ранее мы публиковали полное расписание игр «Локомотива» до конца регулярного чемпионата.

