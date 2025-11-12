НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
«Эмоции захлестнули»: игроки устроили эпичную драку в матче между «Локомотивом» и «Спартаком». Видео

«Эмоции захлестнули»: игроки устроили эпичную драку в матче между «Локомотивом» и «Спартаком». Видео

Комментарий тренера ярославцев

3 560
Александр Елесин стал участником драки в матче со «Спартаком» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАлександр Елесин стал участником драки в матче со «Спартаком» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Александр Елесин стал участником драки в матче со «Спартаком»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

12 ноября хоккеисты ярославского «Локомотива» одержали верх над «Спартаком» из Москвы. Матч проходил в столице. Игра закончилась со счетом 3:6 в пользу гостей.

У ярославцев отличились Павел Красковский, Мартин Гернат (забил две шайбы), Максим Шалунов, Никита Кирьянов и Егор Сурин. У москвичей шайбы забросили Лукас Локхарт, Данил Пивчулин и Андрей Миронов.

В конце второго периода, когда счет на табло был 3:3, произошла потасовка между капитаном «Локомотива» Александром Елесиным и защитником «Спартака» Кристианом Ярошем. Оба участника драки в итоге были наказаны пятью штрафными минутами.

Кроме того, по ходу игры на скамейку штрафников у ярославцев попали Мартин Гернат и Байрон Фрэз.

Драка на матче между «Локомотивом» и «Спартаком»

Источник:

ХК «Спартак» Москва / Telegram

«Сумасшедшая игра. Рад, что мы нашли путь к победе. Я был недоволен дисциплиной команды. Но здорово, что выстояли в меньшинстве и потом забили важные голы. Доволен ребятами», — высказался на пресс-конференции после матча главный тренер «Локомотива» Боб Хартли.

Он добавил, что удалений не должно было быть.

«Но эмоции захлестнули», — констатировал наставник ярославцев.

Следующая игра с участием «Локомотива» пройдет 15 ноября. Ярославцы примут на домашней арене «Барыс» из Астаны.

