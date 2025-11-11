НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как 0

4 м/c,

южн.

 751мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 81,29
EUR 94,19
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
На машину рухнул столб с проводами
«Умные решения»
Где хоронить домашних животных
Распродажа иномарок по дешевке
Угон автобуса: видео
Расширение платных парковок
Схема пешеходного центра
Спорт «Мне будет уже 41»: Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры

«Мне будет уже 41»: Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры

Спортсмен ответил, какой чемпионат мира станет для него последним

2 151
Ранее футболист уже говорил публике, что через несколько лет планирует уйти на пенсию | Источник: пресс-служба УЕФАРанее футболист уже говорил публике, что через несколько лет планирует уйти на пенсию | Источник: пресс-служба УЕФА

Ранее футболист уже говорил публике, что через несколько лет планирует уйти на пенсию

Источник:

пресс-служба УЕФА

Нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что чемпионат мира 2026 года станет последним в его карьере. Об этом он сказал на туристическом форуме TOURISE в Саудовской Аравии.

«Станет ли предстоящий чемпионат мира последним в моей карьере? Да, это правда, потому что мне будет уже 41 год. Как я уже говорил, я наслаждаюсь моментом», — приводит слова спортсмена издание Mundo Deportivo.

Ранее Роналду заявлял, что планирует скоро уйти на пенсию, и пошутил, что это «произойдет через 10 лет».

«Для меня через 10 лет — означает „скоро“. Люди думают, что, когда я говорю о скором завершении карьеры, это означает через полгода или год. Шучу!» — сказал футболист журналистам.

Криштиану Роналду 40 лет. За время своей спортивной карьеры он трижды выигрывал чемпионат Англии, по два раза — чемпионаты Испании и Италии, пять раз побеждал в Лиге чемпионов. Также пять раз он выигрывал «Золотой мяч» — награду лучшему футболисту мира. В составе сборной Португалии он выиграл чемпионат Европы и дважды Лигу наций. Криштиану Роналду является лучшим бомбардиром в истории футбола: на его счету 938 мячей.

За сборную Португалии футболист выступает с 2003 года. За это время он провел 225 матчей в составе национальной команды, в которых он отметился 143 голами.

В 2022 году футболист подписал контракт с саудовским «Аль-Насром». За клуб он провел 116 матчей, в которых забил 103 гола. В июне 2025 года он подписал новый контракт с «Аль-Насром», который продлится до 26 июня 2027 года. Также за свою карьеру Роналду выступал за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Ювентус».

Участие в чемпионате мира нападающий впервые принял в 2006 году, когда турнир проходил в Германии. Чемпионат мира 2026 года должен стать пятым в карьере Роналду. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Криштиану Роналду Чемпионат мира Футбол Спорт
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
11 ноября, 19:21
пусть валит, нам то что
Гость
11 ноября, 22:10
У нас в Любиме мужчины гоняют мяч лет до 60-ти. Потому как они настоящие спортсмены - любители. А не бизнес - проекты, как Роналду.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Ситуация хуже катастрофы»: крик боли и отчаяния агрария о судьбе сельского хозяйства в России
Сергей Соловьев
Сельское хозяйство
Мнение
Псевдоинтеллектуалы или непонятые гении? Рецензия на альбом группы «Бонд с кнопкой»
Артем Супонькин
корреспондент
Мнение
Это еще кто кому должен. Общественники хотят, чтобы домохозяйкам платили за их труд, — к предложению немало вопросов
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Он живет словно в своем собственном мире». Мама рассказала о воспитании сына с аутизмом
Камилла Мусеибова
Мнение
«Тенет» не тонет. Автожурналист — о внезапном успехе нового российского автобренда
Артем Краснов
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление