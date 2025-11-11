«Мне будет уже 41»: Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры

Ранее футболист уже говорил публике, что через несколько лет планирует уйти на пенсию Источник: пресс-служба УЕФА

Нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что чемпионат мира 2026 года станет последним в его карьере. Об этом он сказал на туристическом форуме TOURISE в Саудовской Аравии.

«Станет ли предстоящий чемпионат мира последним в моей карьере? Да, это правда, потому что мне будет уже 41 год. Как я уже говорил, я наслаждаюсь моментом», — приводит слова спортсмена издание Mundo Deportivo.

Ранее Роналду заявлял, что планирует скоро уйти на пенсию, и пошутил, что это «произойдет через 10 лет».

«Для меня через 10 лет — означает „скоро“. Люди думают, что, когда я говорю о скором завершении карьеры, это означает через полгода или год. Шучу!» — сказал футболист журналистам.

Криштиану Роналду 40 лет. За время своей спортивной карьеры он трижды выигрывал чемпионат Англии, по два раза — чемпионаты Испании и Италии, пять раз побеждал в Лиге чемпионов. Также пять раз он выигрывал «Золотой мяч» — награду лучшему футболисту мира. В составе сборной Португалии он выиграл чемпионат Европы и дважды Лигу наций. Криштиану Роналду является лучшим бомбардиром в истории футбола: на его счету 938 мячей.

За сборную Португалии футболист выступает с 2003 года. За это время он провел 225 матчей в составе национальной команды, в которых он отметился 143 голами.

В 2022 году футболист подписал контракт с саудовским «Аль-Насром». За клуб он провел 116 матчей, в которых забил 103 гола. В июне 2025 года он подписал новый контракт с «Аль-Насром», который продлится до 26 июня 2027 года. Также за свою карьеру Роналду выступал за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Ювентус».