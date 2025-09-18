Тренер «Локомотива» прокомментировал проигрыш команды Никитина: «Горжусь нашими игроками»

Боб Хартли прокомментировал матч с Никитиным Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

ХК ЦСКА проиграл ХК «Локомотив», у которого переманил тренера Игоря Никитина. Матч в Москве завершился со счетом 1:5 в пользу ярославцев. Теперь железнодорожники играют под руководством канадца Боба Хартли. Новый тренер на послематчевой пресс-конференции прокомментировал матч и настрой команды.

«Это было как продолжение игры с „Ладой“, хорошие скорости. Хорошо играли пять на пять, хорошие голы забивали. Меньшинство сыграло здорово и большинство тоже. Мы продолжаем добавлять, и такая целостная игра и победа от команды», — начал анализ игры Боб.

В эту игру тренерский штаб принял решение не выпускать на лед Никулина и Лихачева. Это, по словам Боба, была ротация. С возвращением в игру Каюмова и Кирьянова тренеры оценивают каждого игрока.

Канадский специалист позитивно отметил поведение команды на льду.

«Я горжусь нашими игроками, как они боролись, как они играли. Естественно, нужно работать еще больше, много что нужно улучшать, но на сегодняшний день горд тем, как игроки к этому относятся. Понятно, что были разговоры о том, что произошло летом [вероятно, речь идет об уходе Никитина с поста главного тренера]. Сейчас это уже другая история, это одна игра», — сказал Хартли.

Об удалениях, которых в этом сезоне стало значительно больше у команды, Хартли ответил коротко:

Мы играем в очень агрессивный хоккей, а действия судей не обсуждаем. Боб Хартли главный тренер «Локомотива»

Журналисты также поинтересовались у Боба, какого ему вновь встретиться с Игорем Никитиным. Напомним, что в финале плей-офф в сезоне 2020/2021 команда «Авангард» под руководством Хартли обыграла ЦСКА с Никитиным, взяв Кубок Гагарина.

«Я никогда не тренирую и не готовлюсь к играм, как будто я тренирую против другого тренера. Всегда подход, что моя команда играет против другой команды. И после того, как вбрасывают шайбу, тренер не так много контроля имеет над игрой. Игроки — это те, кто борется, кто создает, кто забивает, блокирует. И в этом красота хоккея, что игроки создают вот эту игру и шоу», — заявил Хартли.

Следующий матч (6+) «Локомотив» проведет дома, 22 сентября команда сыграет против «Сочи».

Обновление на 22:55 18 сентября.

Во время послематчевой пресс-конференции Боб Хартли также рассказал, как проходит адаптация команды после смены тренера.