Спорт Хоккейный сезон 25/26 «Локомотив» разгромил команду Никитина на матче в Москве. Кто забросил шайбы

«Локомотив» разгромил команду Никитина на матче в Москве. Кто забросил шайбы

Это была первая встреча с ЦСКА

224
«Локомотив» вышел на лед против команды Никитина в Москве

«Локомотив» вышел на лед против команды Никитина в Москве

Источник:

Артем Ушков, Yaroslavl Art / Telegram

ХК «Локомотив» разгромил ХК ЦСКА со счетом 5:1. Матч прошел вечером 18 сентября в спорткомплексе в Москве. Для болельщиков это была одна из самых ожидаемых встреч.

Это первая игра «Локомотива» с командой Игоря Никитина. Напомним, еще этой весной Никитин вместе с железнодорожниками победил в финале плей-офф КХЛ, взяв главный хоккейный трофей — Кубок Гагарина. Спустя несколько дней после финального матча он расторг контракт с командой и перешел в ЦСКА.

На работу с ярославской командой приехал канадец Боб Хартли. Кстати, Боб Хартли «обыграл» Никитина в финале плей-офф в сезоне-2020/2021. Тогда Хартли тренировал «Авангард», а Никитин — ЦСКА.

Кто забросил в матче ЦСКА — «Локомотив»

От ярославской команды шайбы забросили Георгий Иванов, Рушан Рафиков, Егор Сурин, капитан Александр Елесин и Артур Каюмов. У ЦСКА единственную шайбу забросил Денис Гурьянов.

По данным пресс-службы ярославского клуба, в матче с ЦСКА Рушан Рафиков набрал 202-е очко за команду и стал лучшим бомбардиром-защитником «Локомотива» в КХЛ. Рушан побил рекорд Стаффана Кронвалла (201).

Ранее мы также публиковали прогноз на матч от болельщика из Ярославля. Следующая игра (6+) пройдет 22 сентября на домашней арене, «Локомотив» сыграет против «Сочи».

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
ХК Локомотив ХК ЦСКА Хоккей Матч
