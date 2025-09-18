НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Будет рубилово»: болельщик «Локомотива» дал прогноз на матч с ЦСКА

Артем Ушков рассказал, чего ждать фанатам

Хоккейный фанат дал прогноз на матч ЦСКА — «Локомотив»

Хоккейный фанат дал прогноз на матч ЦСКА — «Локомотив»

Источник:

Артем Ушков, Yaroslavl Art / Telegram

Вечером 18 сентября в Москве пройдет один из самых ожидаемых хоккейных матчей месяца. В 18:30 на льду встретятся ЦСКА под руководством Игоря Никитина и «Локомотив», который тренирует канадец Боб Хартли.

Напомним, в прошлом сезоне Никитин вместе с «Локомотивом» взял Кубок Гагарина. Он покинул команду спустя несколько дней после финала и вместе с большей частью тренерского штаба перешел в ЦСКА.

Мы попросили известного в Ярославле болельщика, автора Telegram-канала Yaroslavl Art Артема Ушкова дать свой прогноз на матч. Далее — его позиция от первого лица.

— Я еду смотреть матч в Москву. Там уже 300 человек на месте. По прогнозам, точно будет рубилово, классный матч, принципиальный. Я думаю, что «Локомотив» больше готов к игре и заберет сегодня победу. Но команда Игоря Никитина, сами знаете, всегда боевая.

Матч будет сложный. Мы даже скорее едем за эмоциями, а не за результатом. Важно учитывать: еще только начало чемпионата. Сейчас главное — получить удовольствие от игры.

Верим в победу наших парней! Всем им желаю получить кайф от сегодняшнего матча. Хотя команда Игоря Никитина обычно кайфа от матча не дает. Главное, пусть будет меньше удалений и меньше сломанных клюшек. И всё будет хорошо!

Я думаю, что матч завершится со счетом 1:3 в пользу «Локомотива».

Артем Ушков
блогерЛичный сайт

Игорь Никитин пришел на место главного тренера ярославского «Локомотива» в 2021 году, в октябре 2024 года он продлил контракт еще на два года — до конца сезона-2026/2027. По данным КХЛ, Никитин провел с железнодорожниками 597 матчей, из которых выиграл 188. В 2025 году он привел команду к победе в финале Кубка Гагарина. Кстати, Боб Хартли «обыграл» Никитина в финале плей-офф в сезоне-2020/2021. Тогда Хартли тренировал «Авангард», а Никитин — ЦСКА.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
