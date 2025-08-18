НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Рожайте вы детей, занимайтесь мужьями»: футбольный комментатор резко прошелся по женщинам-арбитрам

«Рожайте вы детей, занимайтесь мужьями»: футбольный комментатор резко прошелся по женщинам-арбитрам

Так он не согласился с решением о пенальти

С комментатором уже разорвал отношения один из футбольных клубов | Источник: Александр Боярский | Боярский LIVE / Telegram

С комментатором уже разорвал отношения один из футбольных клубов

Источник:

Александр Боярский | Боярский LIVE / Telegram

Спортивный комментатор Александр Боярский резко высказался в адрес судьи на матче юношеской футбольной лиги-3 между «Родиной» и «Зенитом». Ему не понравилось, что арбитр Арина Станова назначила пенальти.

«Давайте женщины будут своими делами заниматься на кухне. Я не могу уже просто. Каждый раз, как женщину ставят главным арбитром, всегда какие-то смешные вещи начинаются. Ну, рожайте вы детей, занимайтесь вы мужьями. В конце концов, есть женский футбол, вам там самое место», — сказал он в эфире.

В ответ ФК «Родина» решила разорвать отношения с Александром Боярским.

«Главная цель футбола — объединять людей. Любая дискриминация противоречит этому принципу. Слова комментатора Александра Боярского о женщинах в футболе — неуместны, оскорбительны и в корне расходятся с видением футбольного клуба „Родина“. Клуб исключает взаимодействие с Боярским в будущем. Также „Родина“ планирует провести ряд мероприятий, связанных с продвижением женского футбола в России», — говорится в Telegram-канале «Академия Родины».

Арбитр матча Степанова тоже сочла недопустимым подобные высказывания. Она напомнила, что девушек допускают к мужскому футболу.

После этого футбольный комментатор выступил с извинениями.

«Конечно, я не считаю, что женщинам не место в мужском футболе. Я знаком со многими из них и никогда не ставил под сомнение их способности работать в этом виде спорта и приносить пользу. Наоборот, девушки — это украшение футбола», — написал комментатор у себя в канале.

