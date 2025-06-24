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Спорт Канадец подписал контракт с ярославским «Локомотивом»

Канадец подписал контракт с ярославским «Локомотивом»

Байрон Фрэз остается в чемпионском клубе

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1 комментарий
Байрон Фрэз остался в «Локомотиве» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Байрон Фрэз остался в «Локомотиве» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Байрон Фрэз остался в «Локомотиве»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

24 июня в ярославском хоккейном клубе сообщили, что Байрон Фрэз остаётся в «Локомотиве». Для канадского хоккеиста будущий сезон станет вторым в КХЛ.

«Центрфорвард подписал новое соглашение с ярославским клубом, рассчитанное ещё на один год», — сообщили в пресс-службе ХК «Локомотив».

Байрон Фрэз перешел в «Локомотив» перед стартом сезона 24/25. За 80 матчей хоккеист набрал 41 очко, из которых 21 шайба и 20 голевых передач.

«А Ярославль для него точно запомнится не только золотыми медалями, но и рождением здесь дочки», — добавили в «Локомотиве».

Ранее в ярославском хоккейном клубе рассказали, что нападающий Денис Алексеев и защитники Никита Черепанов и Алексей Береглазов остаются в клубе на два года. А Александр Радулов — еще на сезон.

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корреспондент
Хоккей Спорт КХЛ Локомотив
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Комментарии
1
Гость
8 минут
сколько же ему отвалили или уж совсем не востребован,
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