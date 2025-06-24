Канадец подписал контракт с ярославским «Локомотивом»

Байрон Фрэз остался в «Локомотиве» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











24 июня в ярославском хоккейном клубе сообщили, что Байрон Фрэз остаётся в «Локомотиве». Для канадского хоккеиста будущий сезон станет вторым в КХЛ.

«Центрфорвард подписал новое соглашение с ярославским клубом, рассчитанное ещё на один год», — сообщили в пресс-службе ХК «Локомотив».

Байрон Фрэз перешел в «Локомотив» перед стартом сезона 24/25. За 80 матчей хоккеист набрал 41 очко, из которых 21 шайба и 20 голевых передач.

«А Ярославль для него точно запомнится не только золотыми медалями, но и рождением здесь дочки», — добавили в «Локомотиве».