«Быстрый дедушка»: ярославский «Локомотив» сохранил лучшего игрока чемпионского плей-офф

В ярославском «Локомотиве» подписали контракт с Александром Радуловым Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











19 июня в ярославском «Локомотиве» сообщили о подписании контракта с нападающим Александром Радуловым до конца сезона 25/26.

«Быстрый дедушка, энерджайзер, мастер, дядя Саша — всё это про Александра Радулова, и он остается в „Локомотиве“», — написали в телеграм-канале ярославского «Локомотива».

Хоккеист пришел в «Локомотив» перед началом сезона 24/25. Напомним, он начинал свою карьеру в Ярославле. За годы в хоккее нападающий сыграл в клубах «Салават Юлаев» из Уфы, московском ЦСКА и казанском «Ак Барсе». Кроме того, у него есть опыт игры за американские клубы.

«Самый ценный игрок чемпионского плей-офф подписал с ярославским клубом новое соглашение, рассчитанное еще на один год. В прошлом сезоне Александр Радулов набрал ровно 50 (25+25) очков, из которых 16 (7+9) заработал в играх за Кубок Гагарина — лучший показатель в команде», — добавили в ХК «Локомотив».