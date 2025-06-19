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Спорт «Быстрый дедушка»: ярославский «Локомотив» сохранил лучшего игрока чемпионского плей-офф

«Быстрый дедушка»: ярославский «Локомотив» сохранил лучшего игрока чемпионского плей-офф

Нападающий остался с клубом еще на сезон

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4 комментария
В ярославском «Локомотиве» подписали контракт с Александром Радуловым | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ ярославском «Локомотиве» подписали контракт с Александром Радуловым | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В ярославском «Локомотиве» подписали контракт с Александром Радуловым

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

19 июня в ярославском «Локомотиве» сообщили о подписании контракта с нападающим Александром Радуловым до конца сезона 25/26.

«Быстрый дедушка, энерджайзер, мастер, дядя Саша — всё это про Александра Радулова, и он остается в „Локомотиве“», — написали в телеграм-канале ярославского «Локомотива».

Хоккеист пришел в «Локомотив» перед началом сезона 24/25. Напомним, он начинал свою карьеру в Ярославле. За годы в хоккее нападающий сыграл в клубах «Салават Юлаев» из Уфы, московском ЦСКА и казанском «Ак Барсе». Кроме того, у него есть опыт игры за американские клубы.

«Самый ценный игрок чемпионского плей-офф подписал с ярославским клубом новое соглашение, рассчитанное еще на один год. В прошлом сезоне Александр Радулов набрал ровно 50 (25+25) очков, из которых 16 (7+9) заработал в играх за Кубок Гагарина — лучший показатель в команде», — добавили в ХК «Локомотив».

Ранее в хоккейном клубе сообщили о подписании контрактов с защитниками чемпионского состава. Остается неизвестна игровая судьба Дениса Алексеева, Рихарда Паника, Байрона Фрэза, Мартина Герната и Богдана Киселевича. В «Локомотиве» информацию об игроках еще не публиковали.

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Комментарии
4
282503441
3 часа
Ура!!! Дядя Саша остаётся!!!
Гость
2 часа
Очень рады 👍👍👍👏👏👏❤❤❤
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