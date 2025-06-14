«Пацаны плачут!» После шоу «Суперниндзя» о маленьком Хабибе в юбке заговорила вся Россия

Эллада занимается греко-римской и вольной борьбой. На счету у девочки уже полсотни побед Источник: Кристина Полевая / 29.RU, СТС











Элладе Агамалиевой 10 лет, она из Архангельска. Девочка прославилась благодаря сокрушительным победам в единоборствах. Видео, где она легко бросает мальчишек на лопатки, набирают миллионы просмотров. И пока одни считают, что не женское это дело, другие пророчат девочке успех Хабиба Нурмагомедова. Недавно Эллада поборолась за 2 миллиона рублей в шоу «Суперниндзя. Дети» (12+) на СТС. 29.RU пообщался с юной звездой и ее мамой о закулисье, внезапной славе и предстоящих проектах.

О звездном пути силачки рассказали и в этом видеосюжете Источник: Кристина Полевая

«Больше пацанка»

Эллада из многодетной семьи, где воспитывают целую спортивную команду: у нее две сестры и пять братьев.

Всех сыновей Агамалиевы отдали на греко-римскую борьбу. Старшая дочь занимается тхэквондо. И только младшая выбрала женский вид спорта — художественную гимнастику. Но с недавних пор и она увлеклась борьбой Источник: Школа Спорта «Олимп» Архангельск / Vk.com











Девочка сама захотела заняться греко-римской борьбой и буквально умоляла родителей записать ее на тренировки.

— У меня старшая занимается тхэквондо, это тоже боевое искусство, но она прямо девочка-девочка. Эта больше пацанка, — рассказывает мама Сабина Агамалиева. — Платье одевает только раз в год. В школу — лучше брюки и рубашку, чем юбку. Но всё равно губки, глазки красим, ноготочки хотим. Увидит красивое платье, туфли, говорит: «Ой, мне нравится, такое я бы себе купила».

Школьница предпочитает спортивный стиль. Но иногда всё же ее тянет быть женственной Источник: Кристина Полевая / 29.RU











В итоге спортсменка стала четырехкратной чемпионкой всероссийских соревнований по греко-римской борьбе «Кубок Арктики». Она завоевала уже 50 медалей, из которых только одна серебряная. В мечтах — стать олимпийской чемпионкой и тренером.

Тигрица — так прозвали Элладу за ее «хищную» стойку — не оставляет шансов соперникам Источник: Сабина Агамалиева

«На YouTube заработала 12 миллионов»

Эллада стала известной еще в 2024 году, когда ролики с ее участием взорвали YouTube. Самое популярное видео, где она кидает мальчика на прогиб, набрало 38 миллионов просмотров.

Мама силачки признается, что такого успеха никто не ожидал:

— Лада за год поднялась. Мы же буквально просто выложили одно видео, ничего не было подписано, просто какие-то циферки. И когда оно взлетело, мы ахнули. Потом уже переделали на «Тигрицу Агамалиеву», начали скидывать другие видео и всякое про ее жизнь.

Она на YouTube заработала 12 миллионов рублей, но мы их вывести никак не можем, потому что монетизации нет. Сабина Агамалиева многодетная мать

Проблем в общении со сверстниками на фоне популярности не возникло:

— Дружит со всеми, со всеми общий язык находит. Нет такого, что «да я суперзвезда, а вы со мной не ходите».

«Многие против, чтобы девочки тренировались с парнями»

Элладу ставили в спарринг с парнями, потому что не нашлось спортсменок ее веса и возраста, с которыми она могла бы соревноваться. По словам Сабины, так продолжаться больше не может:

— Многие тренеры говорят: «Не надо бороться с нашими пацанами, потому что пацаны бросают тренировки из-за нее». Есть такие дети, которые уже ушли с борьбы после встречи с Элладой на соревнованиях. А девочек у нас, к сожалению, нет. Многие родители против, чтобы девочки тренировались с парнями, у кого-то менталитет не позволяет, еще родители обычно хотят видеть в своих девочках прямо девочек.

Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Пока Эллада лишь единожды встречалась с другими спортсменками в вольном поединке. В этом году на «Кубок Арктики» заявились всего пять участниц, поэтому весовая категория была одна для всех.

— У нас были три раза чисто по мальчикам, и последний, четвертый год мы выиграли по девчонкам. При ее весе в 25 килограммов она боролась с девочками 30 килограммов. Там была жесткая схватка, конечно. Тем более это вольная борьба — в греко-римской борются только выше пояса, — уточняет мама Тигрицы.

Источник: Тигрица Агамалиева / Vk.com











Сабина считает, что необходима отдельная группа по вольной борьбе среди девочек:

— Мы даже ездили в Министерство спорта, чтобы нам как-то помогли, чтобы у нас была женская вольная борьба. У нас есть греко-римская, есть федерация спортивной борьбы, есть тренеры, которые готовы взяться, только нужно эту группу создать, чтобы она официально была.

У Эллады много энергии, которую надо куда-то девать Источник: Кристина Полевая / 29.RU

«У нас уже была история»: про шоу

Эллада Агамалиева стала участницей второго сезона шоу «Суперниндзя. Дети». Из 16 тысяч заявок организаторы отобрали 180. Съемки проходили в Минеральных Водах.

В детской версии спортивного экстрим-шоу участники борются за денежный приз и ради этого проходят полосу препятствий. 86-метровую трассу адаптировали под каждую возрастную категорию участников (9–10 лет, 11–12 лет, 13–14 лет). Призовой фонд — 6 миллионов рублей. Эти деньги поделят между тремя детьми.

Мама рассказывает, что продюсеры сами вышли на них с дочкой:

— С нами связались в Telegram, спросили, не хочет ли Эллада принять участие в таком шоу. Мы согласились.

Сабина не только мама знаменитой дочки, но и ее продюсер Источник: Кристина Полевая / 29.RU

Сначала Элладе нужно было показать себя на пробных испытаниях в Санкт-Петербурге. По словам мамы, с ними она справилась легко, и ее пригласили записать профайл.

— Она показала, как проходит трассу. Всё прошла с легкостью, даже было лучшее время среди детей 13–14 лет, — уточняет Сабина. — И нам сразу дали понять, что кого на интервью зовут, тот проходит в шоу, а кого не пригласили, значит, к сожалению, всё. Были дети, которые прошли всю трассу, но не попали на шоу, потому что у них нет истории.

А нам ничего придумывать не пришлось, потому что у нас уже была история, что девочка борется с мальчиками, уничтожает пацанов, пацаны плачут. Сабина Агамалиева многодетная мать

Съемки для шоу «Суперниндзя. Дети» прошли в январе, а выпуск с участием Тигрицы показали в конце мая. Девочка провела в Мин. Водах несколько дней. Билеты и гостиницу оплатили организаторы.

— Продюсеры вообще не говорили, как себя вести, что нужно говорить, этого не было, — отмечает мама.

Ведущие представили Элладу как участницу, которая «приехала не за славой, ведь уже знаменита».

— Ее называют Хабибом в юбке, — прозвучало на телеэкранах страны.

«Собрать» Элладу на шоу помогла спортивная школа «Олимп», где она занимается. Там ей дали всю необходимую экипировку Источник: СТС











Источник: СТС











Девочка призналась в интервью СТС, что мальчишки ее боятся:

— У нас в группе 100 человек, из них я одна девочка. Мальчишки после соревнований плачут, потому что я у них выигрываю. Им позорно. На пьедестале стою красивая. Мальчики стоят на втором месте, а девочка — на первом. Я горжусь тем, что побеждаю мальчишек.

Перед камерами девочка могла быть собой Источник: СТС

«Я одна девочка из Архангельска поехала»

Эллада уверенно начала проходить первое испытание, но в последний момент сорвалась.

— Рванула прям очень быстро. Я была уверена, что она кольца два точно поставит. Думала, будет плакать. Но она не расстроилась, — делится воспоминаниями мама. — Главное — не победа. У нас в городе нет детей, которые побывали бы на таком шоу. Туда реально трудно попасть.

Источник: СТС











Так же думает и сама спортсменка:

— Я была там только первый раз. Неважно, что ты проиграл, важно участие, — говорит она.

Кто не падает, тот не встает. И я же не тот, кто плачет. Я нормальный боец. Эллада Агамалиева спортсменка

К слову, специальную подготовку Эллада не проходила.

— Прямо такая же дорожка с прохождением, как в Минеральных Водах, с кольцами, грибочками и всем прочим, есть во многих городах. В Твери, Москве, Питере. У нас только «Ниндзя-парк», но он опять же больше для скалолазов, — говорит Сабина.

Но даже опытным ниндзя-спортсменам бывает сложно сконцентрироваться непосредственно на съемках. Сказываются волнение и отвлекающие факторы.

— Были атлеты, гимнасты, ребята, которые усердно готовились к этому шоу. И многие падали. И я поняла такую вещь: нужно быть прямо расслабленным, не заморачиваться, не думать, — отмечает Сабина. — Ну и еще отвлекают эти квадрокоптеры. Они летают вокруг, снимают, эти огни. И там же люди сидят: все кричат, болеют.

Источник: СТС











Эллада не прошла дальше, но привлекла к себе много внимания.

— Мы приехали, нас уже знало большинство детей. С ней все фотографировались, даже участники этого сезона, — говорит мама.

Группа поддержки ждала и дома:

— Когда я пошла в школу, все на меня запрыгивали, — отмечает девочка. — «Вау, ты участвовала в „Суперниндзя“! Мы тебя смотрели. Неважно, что ты проиграла! Ты всё равно там была».

И, пожалуй, главной опорой для малышки стал ее друг и одноклассник Кирилл. Он тоже приехал на съемки.

— Любит, защищает меня, покупает конфеты вкусные, — так девочка охарактеризовала отношения с Кириллом.

Источник: СТС











Мальчик пошел ради Эллады на борьбу, а она стала лучше учиться.

— Он говорил: «У тебя всё получится, не надо плакать. Это только первый раз, ты выиграешь, я в тебе уверен», — добавляет наша юная собеседница.

Источник: СТС











О планах

Уже известно, что Эллада вернется в «Суперниндзя. Дети» в следующем сезоне. Девочка серьезно настроена на победу и уже знает, на что потратит выигрыш.

— Мы как-то со школой ездили в дом малютки. Ей очень жалко было детей. Она прямо на шоу говорила: «Половину денег я отдам дому малютки, а на остальные папа построит мне дом со своим залом», — улыбается мама.

Источник: СТС











Силачку пригласили и на другие телешоу, а также утвердили на роль в фильме Федора Бондарчука, который должен выйти в 2027 году. Эллада сыграет известную спортсменку в детстве. Детали проекта пока не раскрывается.

Через год Эллада собирается поехать на первенство России по вольной женской борьбе.

— Это первая Россия, и я думаю, что она ее заберет, мы даже уверены, — считает Сабина.

Источник: Кристина Полевая / 29.RU









