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Спорт «В гробу карманов нет». 10 цитат основателя ФК «Краснодар», после которых вы поймете его футбольную философию

«В гробу карманов нет». 10 цитат основателя ФК «Краснодар», после которых вы поймете его футбольную философию

Что говорил Сергей Галицкий в разные годы о своем любимом деле

1 756
4 комментария
Галицкий мечтал об этой победе 17 лет, именно столько прошло с момента основания клуба | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUГалицкий мечтал об этой победе 17 лет, именно столько прошло с момента основания клуба | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Галицкий мечтал об этой победе 17 лет, именно столько прошло с момента основания клуба

Источник:

Дарья Паращенко / 93.RU

Сергей Галицкий основал футбольный клуб «Краснодар» в 2007 году, а уже спустя четыре года команда дебютировала в элите российского футбола. С первых лет владелец клуба задал самую высокую планку: команде нужен классный стадион, собственная академия, а играть его футболисты должны в атакующий футбол.

За несколько лет мечта Галицкого постепенно становилась реальностью. В Краснодаре появился суперсовременный стадион, который многие называют лучшим не только в России, но и в Европе. На полную мощь заработала академия, воспитанники которой играют в ведущих клубах России и Европы. А команда стала одной из сильнейших в стране и каждый год претендует на самые высокие места. «Быки» дважды становились финалистами Кубка страны, завоевывали серебряные медали, три раза получали бронзу, играли в Лиге чемпионов. Не хватало только одного, но самого главного — победы в чемпионате России. 24 мая 2025 года мечта стала реальностью, и «Краснодар» завоевал долгожданный титул.

93.RU собрал отрывки из интервью Сергея Галицкого за последние годы. Эти цитаты помогут понять, что такое футбол для президента краснодарского клуба и для чего он занимается тем, чем занимается.

Сергей Галицкий улыбается, генеральный директор клуба Владимир Хашиг слишком серьезен | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUСергей Галицкий улыбается, генеральный директор клуба Владимир Хашиг слишком серьезен | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Сергей Галицкий улыбается, генеральный директор клуба Владимир Хашиг слишком серьезен

Источник:

Дарья Паращенко / 93.RU

Я люблю футбол

— У меня есть дорогая игрушка — футбольный клуб. Я отчасти специально ее придумал, потому что должна быть мотивация. Тебе всё время должно не хватать денег.

— Должен же я что-то любить в своей жизни кроме родины и ребенка. Вот я люблю футбол. Чем отличается футбол от театра? В футболе вы получаете то, что не можете получить в других видах деятельности. В театре берешь либретто и знаешь, на какой минуте Отелло начнет душить Дездемону. В кино к середине фильма понимаешь, кто кого убил. А в футболе все 90 минут живешь в неопределенности, потому что нельзя предвидеть результат. Это и есть настоящая жизнь.

— Правильная жизнь — это когда получаешь удовольствие от того, что делаешь. Если я занимаюсь социальными проектами, строительством стадиона или университета — это не потому, что у меня есть какая-то социальная ответственность, а потому, что мне это нравится.

Болельщики верили в успех | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUБолельщики верили в успех | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Болельщики верили в успех

Источник:

Дарья Паращенко / 93.RU

Уверен, что моя мечта исполнится

— Мне нравится зарабатывать деньги. Нет, не так. Во-первых, я — мужчина… Я должен зарабатывать деньги. Не кому-то должен, а природа меня таким создала. Второе: каждому нравится заниматься тем, что у него получается. Мне кажется, что пока в бизнесе у меня получается. И мне это нравится. Третье: у меня есть какие-то цели. Например, иметь лучшую в России детскую футбольную школу.

— Я знаю одно: я точно буду ездить на тренировки, когда мне позволит здоровье, потому что это мой клуб. Я это должен делать, хочу я или не хочу. Потому что болельщики должны знать, что президент внутри клуба и живет хоть как-то им.

— Мне нравится, что у нас 15 тысяч мальчиков надевают майку «Краснодара», ходят большими бандами на футбол, с детства воспринимают футбол как эмоцию. Мы воспитываем поколение ребят, которые знают футбол, чувствуют его. Это же кайф.

— Моя мечта, и я уверен, что она исполнится, чтобы 11 выпускников моей школы играли за «Краснодар». В том, что это будет, я не сомневаюсь. Это абсолютно возможно.

Напряжение перед чемпионским матчем зашкаливало | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUНапряжение перед чемпионским матчем зашкаливало | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Напряжение перед чемпионским матчем зашкаливало

Источник:

Дарья Паращенко / 93.RU

Клуб не должен заканчиваться на одном человеке

— Ни один уважающий себя тренер не смог бы проработать ни одного дня в клубе, если бы я выбирал состав. Я принципиально узнаю состав только перед игрой. Никогда не влиял на тренера. Я уничтожу его, если буду это делать.

— Мне кажется, еще не выросло поколение богатых людей, которые понимают, что им столько денег не надо. Я разговаривал со своей дочерью, что, наверное, количество денег, которое у нее будет, будет достаточно ограниченным. Потому что мне нужно, чтобы после меня финансировался клуб, школа и всё остальное. И она согласилась со мной. Во-первых, следующее поколение должно иметь мотивацию. Во-вторых, в гробу карманов нет. Ты заработал в этом обществе и должен отдавать этому обществу. Ты не сможешь съесть два завтрака, как ни пытайся.

 Клуб не должен зависеть от одного человека. Я работаю над структурой, чтобы бюджет в 50–60–70 миллионов долларов был без меня. Чтобы школа могла финансироваться без меня… болельщики должны знать, что клуб не должен заканчиваться на одном человеке.

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Виктор ДерезаВиктор Дереза
Виктор Дереза
Главный редактор 93.RU
Сергей Галицкий Футбол РПЛ ФК Краснодар Стадион Краснодар Чемпионат России по футболу
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Комментарии
4
Гость
27 мая, 22:08
Сергей Николаевич Чловечище!!! Живи до 100 лет!
Гость
27 мая, 23:26
Здоровья! Здоровья! И еще раз здоровья!!!!!
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