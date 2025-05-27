«В гробу карманов нет». 10 цитат основателя ФК «Краснодар», после которых вы поймете его футбольную философию

Галицкий мечтал об этой победе 17 лет, именно столько прошло с момента основания клуба Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Сергей Галицкий основал футбольный клуб «Краснодар» в 2007 году, а уже спустя четыре года команда дебютировала в элите российского футбола. С первых лет владелец клуба задал самую высокую планку: команде нужен классный стадион, собственная академия, а играть его футболисты должны в атакующий футбол.

За несколько лет мечта Галицкого постепенно становилась реальностью. В Краснодаре появился суперсовременный стадион, который многие называют лучшим не только в России, но и в Европе. На полную мощь заработала академия, воспитанники которой играют в ведущих клубах России и Европы. А команда стала одной из сильнейших в стране и каждый год претендует на самые высокие места. «Быки» дважды становились финалистами Кубка страны, завоевывали серебряные медали, три раза получали бронзу, играли в Лиге чемпионов. Не хватало только одного, но самого главного — победы в чемпионате России. 24 мая 2025 года мечта стала реальностью, и «Краснодар» завоевал долгожданный титул.

93.RU собрал отрывки из интервью Сергея Галицкого за последние годы. Эти цитаты помогут понять, что такое футбол для президента краснодарского клуба и для чего он занимается тем, чем занимается.

Сергей Галицкий улыбается, генеральный директор клуба Владимир Хашиг слишком серьезен Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Я люблю футбол

— У меня есть дорогая игрушка — футбольный клуб. Я отчасти специально ее придумал, потому что должна быть мотивация. Тебе всё время должно не хватать денег.

— Должен же я что-то любить в своей жизни кроме родины и ребенка. Вот я люблю футбол. Чем отличается футбол от театра? В футболе вы получаете то, что не можете получить в других видах деятельности. В театре берешь либретто и знаешь, на какой минуте Отелло начнет душить Дездемону. В кино к середине фильма понимаешь, кто кого убил. А в футболе все 90 минут живешь в неопределенности, потому что нельзя предвидеть результат. Это и есть настоящая жизнь.

— Правильная жизнь — это когда получаешь удовольствие от того, что делаешь. Если я занимаюсь социальными проектами, строительством стадиона или университета — это не потому, что у меня есть какая-то социальная ответственность, а потому, что мне это нравится.

Болельщики верили в успех Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Уверен, что моя мечта исполнится

— Мне нравится зарабатывать деньги. Нет, не так. Во-первых, я — мужчина… Я должен зарабатывать деньги. Не кому-то должен, а природа меня таким создала. Второе: каждому нравится заниматься тем, что у него получается. Мне кажется, что пока в бизнесе у меня получается. И мне это нравится. Третье: у меня есть какие-то цели. Например, иметь лучшую в России детскую футбольную школу.

— Я знаю одно: я точно буду ездить на тренировки, когда мне позволит здоровье, потому что это мой клуб. Я это должен делать, хочу я или не хочу. Потому что болельщики должны знать, что президент внутри клуба и живет хоть как-то им.

— Мне нравится, что у нас 15 тысяч мальчиков надевают майку «Краснодара», ходят большими бандами на футбол, с детства воспринимают футбол как эмоцию. Мы воспитываем поколение ребят, которые знают футбол, чувствуют его. Это же кайф.

— Моя мечта, и я уверен, что она исполнится, чтобы 11 выпускников моей школы играли за «Краснодар». В том, что это будет, я не сомневаюсь. Это абсолютно возможно.

Напряжение перед чемпионским матчем зашкаливало Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Клуб не должен заканчиваться на одном человеке

— Ни один уважающий себя тренер не смог бы проработать ни одного дня в клубе, если бы я выбирал состав. Я принципиально узнаю состав только перед игрой. Никогда не влиял на тренера. Я уничтожу его, если буду это делать.

— Мне кажется, еще не выросло поколение богатых людей, которые понимают, что им столько денег не надо. Я разговаривал со своей дочерью, что, наверное, количество денег, которое у нее будет, будет достаточно ограниченным. Потому что мне нужно, чтобы после меня финансировался клуб, школа и всё остальное. И она согласилась со мной. Во-первых, следующее поколение должно иметь мотивацию. Во-вторых, в гробу карманов нет. Ты заработал в этом обществе и должен отдавать этому обществу. Ты не сможешь съесть два завтрака, как ни пытайся.