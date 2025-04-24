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Спорт «Просто отдали всё»: тренер «Авангарда» сделал заявление после поражения в серии с «Локомотивом»

«Просто отдали всё»: тренер «Авангарда» сделал заявление после поражения в серии с «Локомотивом»

Команды сыграли семь матчей

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«Авангард» вылетел из плей-офф | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU«Авангард» вылетел из плей-офф | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

«Авангард» вылетел из плей-офф

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

23 апреля в Ярославле состоялся седьмой матч (6+) четвертьфинальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу ярославцев. Омские «ястребы» вылетели из плей-офф.

Поражение на послематчевой пресс-конференции прокомментировал главный тренер «Авангарда» Ги Буше. Он отметил, что хоккеисты сделали всё, что могли, но соперник всё равно оказался сильнее.

«До начала серии мы сказали всем, что ждем седьмого матча. Реальность такова, что мы не могли ждать большего от игроков, выложились по полной. Когда я пришел, команда была очень далека от той, что есть сейчас. Первое, что нам нужно было сделать, — попасть в плей-офф. Игроки проделали огромную работу, чтобы попасть сюда», — сказал тренер.

По словам Ги Буше, много сил у омичей отняла серия против действующего чемпиона — «Металлурга». Напомним, в первом раунде плей-офф (6+) «Авангард» обыграл спортсменов из Магнитогорска.

«Серия против Магнитогорска много у нас отняла. Если бы вы знали, сколько было травм, сколько ребят играли с растяжениями. У кого-то были переломы, тем не менее все выходили бороться. Если бы мы выиграли, я не знаю, насколько бы нас хватило дальше», — рассказал Ги Буше.

Главный тренер добавил, что серия с «Локомотивом» получилась интересной, и поблагодарил спортсменов за самоотдачу.

«Наши ребята действительно сегодня боролись, они проявляли желание, и именно такое отношение мы и культивируем: должна быть дисциплина, должное отношение к делу и правильная мотивация. Это дало нам шанс играть на равных с командой, которая на бумаге значительно лучше, чем мы. Они полностью выложились, просто отдали всё, что у них было. Это то, от чего мы будем отталкиваться, работая о будущем», — сказал он.

Ранее мы публиковали комментарий наставника «Локомотива» Игоря Никитина о победе в четвертьфинале. Теперь железнодорожники сыграют с командой «Салават Юлаев» 27 апреля (6+).

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Екатерина Шрайнер
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заместитель главного редактора
ХК Авангард Хоккей Плей-офф Локомотив Ги Буше Игорь Никитин
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