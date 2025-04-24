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Спорт подробности «Нас поколотили хорошо»: главный тренер «Локомотива» — о победе в игре с «Авангардом» в Ярославле

«Нас поколотили хорошо»: главный тренер «Локомотива» — о победе в игре с «Авангардом» в Ярославле

Ги Буше похвалил ярославских хоккеистов

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19 комментариев
«Локомотив» выиграл «Авангард» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU«Локомотив» выиграл «Авангард» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Локомотив» выиграл «Авангард»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Вечером 23 апреля в Ярославле прошел решающий матч (6+) между «Локомотивом» и омским «Авангардом». От исхода игры зависело, кто именно пройдет в 1/2 плей-офф.

Ярославцы вырвали победу во втором овертайме. Решающую шайбу забросил нападающий Александр Полунин. Итоговый счет был 3:2.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше похвалил игру «Локомотива» во время пресс-конференции после матча.

«Стоит отметить, что „Локомотив“ — это настоящая хоккейная машина. Они здорово натренированы, у них классный подбор игроков, они строятся на протяжении четырех лет. И тот факт, что наши ребята достойно противостояли этой команде, действительно, заслуживает уважения. Я горжусь нашими парнями», — сказал Ги Буше.

Главный тренер «Локомотива» поблагодарил «Авангард» за игру, а болельщиков за поддержку. Он признал, что матч был сложным.

«Нас поколотили хорошо, но парни молодцы, потому что нашли в себе не просто силы, а веру в себя», — сказал Игорь Никитин.

А вы смотрели игру?

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Комментарии
19
Гость
24 апреля, 08:01
Омск на следующий год даст всем прикурить, команда реально сильная и прогрессирует.
Гость
24 апреля, 07:04
Болела за Локо. Но вратарь Авангарда -Серебряков- великолепен!
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