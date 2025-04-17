«Заставил нас сыграть не лучшую игру»: главный тренер «Локомотива» — о победе над «Авангардом»

«Локомотив» обыграл «Авангард» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Вечером 17 апреля в Омске прошел четвертый матч (6+) в серии между «Локомотивом» и «Авангардом». Ярославцы выиграли со счетом 2:1, нападающий Александр Радулов забросил победную шайбу в овертайме.

«Молодчики, что парни выиграли. Но если объективно, я думаю, что сегодня соперник заставил нас сыграть не лучшую свою игру. Но это плей-офф, нужно уметь терпеть в таких моментах. Поэтому готовимся к следующей», — высказался главный тренер «Локомотива» Дмитрий Никитин.

Журналисты спросили о том, что именно Игорь Никитин назвал не лучшей игрой.

«Наверное, нейтральные шайбы, скажем так. Мы их не то, что проигрывали. Мы их не выигрывали. Это создавало для нас проблемы в том плане, что приходилось долго отбирать», — пояснил главный тренер «Локомотива».

Также Игорь Никитин рассказал, что пока обновлений в составе команды не планируется.

«Сейчас точно об этом пока не думал. Сегодня освежали, и Бута запускали. В 13 нападающих играли. Он порядка 10 минут сыграл. Поэтому уже пошел процесс»,

Также во время игры на лед вышел молодой нападающий Даниил Бут. Игорь Никитин в ответ на вопрос журналистов об ожиданиях от игрока похвалил хоккеиста.

«Для Дани было тяжело войти сразу в такую игру. Молодчик, справился. Пару моментов хороших создал», — рассказал Игорь Никитин.