Ярославский ХК «Локомотив» изменил правила возврата билетов: разъясняем новый порядок

при обращении не позднее, чем за десять календарных дней до даты проведения матча сумма возврата составляет 100% стоимости билета;

при обращении менее, чем за десять календарных дней, но не позднее, чем за пять календарных дней до даты матча сумма возврата составляет 50% стоимости билета;

при обращении менее, чем за пять календарных дней, но не позднее, чем за три календарных дня до даты матча сумма возврата составляет 30% стоимости билета