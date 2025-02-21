Ярославский ХК «Локомотив» изменил правила возврата билетов: разъясняем новый порядок

Ярославский ХК «Локомотив» изменил правила возврата билетов на матчи. 21 февраля в клубе пояснили, что порядок вводится для борьбы с перекупщиками.
— Обращаем особое внимание, что в рамках борьбы с незаконной продажей билетов неуполномоченными лицами и мошенниками с 1 марта 2025 года внесены изменения в правила возврата билетов, — уточняется на сайте «Локомотива».
Новый порядок возврата билетов следующий:
при обращении не позднее, чем за десять календарных дней до даты проведения матча сумма возврата составляет 100% стоимости билета;
при обращении менее, чем за десять календарных дней, но не позднее, чем за пять календарных дней до даты матча сумма возврата составляет 50% стоимости билета;
при обращении менее, чем за пять календарных дней, но не позднее, чем за три календарных дня до даты матча сумма возврата составляет 30% стоимости билета
выплата за возвращаемый билет на матч, до начала которого осталось менее трех календарных дней, а также при обращении в день матча и после его окончания, осуществляется с удержанием фактически понесенных расходов организатора в размере 100% стоимости билета.
В хоккейном клубе проинформировали, что билеты на домашние матчи «Локомотива» в марте уже поступили в продажу. В первый месяц весны ярославцы проведут на своем поле три игры:
10 марта: «Локомотив» — «Северсталь» (6+);
14 марта: «Локомотив» — «Нефтехимик» (6+);
17 марта: «Локомотив» — «Адмирал» (6+).
По данным сайта «Локомотива», билеты стоят от 250 до 2850 рублей в зависимости от категории матча и трибуны.