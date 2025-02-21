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Спорт Ярославский ХК «Локомотив» изменил правила возврата билетов: разъясняем новый порядок

Ярославский ХК «Локомотив» изменил правила возврата билетов: разъясняем новый порядок

В клубе обосновали нововведения

313
2 комментария
ХК «Локомотив» изменил правила возврата билетов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUХК «Локомотив» изменил правила возврата билетов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

ХК «Локомотив» изменил правила возврата билетов

Источник:

Ярославский ХК «Локомотив» изменил правила возврата билетов на матчи. 21 февраля в клубе пояснили, что порядок вводится для борьбы с перекупщиками.

— Обращаем особое внимание, что в рамках борьбы с незаконной продажей билетов неуполномоченными лицами и мошенниками с 1 марта 2025 года внесены изменения в правила возврата билетов, — уточняется на сайте «Локомотива».

Новый порядок возврата билетов следующий:

  • при обращении не позднее, чем за десять календарных дней до даты проведения матча сумма возврата составляет 100% стоимости билета;

  • при обращении менее, чем за десять календарных дней, но не позднее, чем за пять календарных дней до даты матча сумма возврата составляет 50% стоимости билета;

  • при обращении менее, чем за пять календарных дней, но не позднее, чем за три календарных дня до даты матча сумма возврата составляет 30% стоимости билета

  • выплата за возвращаемый билет на матч, до начала которого осталось менее трех календарных дней, а также при обращении в день матча и после его окончания, осуществляется с удержанием фактически понесенных расходов организатора в размере 100% стоимости билета.

В хоккейном клубе проинформировали, что билеты на домашние матчи «Локомотива» в марте уже поступили в продажу. В первый месяц весны ярославцы проведут на своем поле три игры:

  • 10 марта: «Локомотив» — «Северсталь» (6+);

  • 14 марта: «Локомотив» — «Нефтехимик» (6+);

  • 17 марта: «Локомотив» — «Адмирал» (6+).

По данным сайта «Локомотива», билеты стоят от 250 до 2850 рублей в зависимости от категории матча и трибуны.

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Спорт Хоккей Локомотив Билеты Перекупщики
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Комментарии
2
Гость
39 минут
надо как на самолете или паровозе ввести НЕВОЗВРАТНЫЕ БИЛЕТЫ
Гость
10 минут
А че, на это кто-то покупает дороже номинала? )) Прикол. Судя по последним событиям по удержанию с болельщика штрафа клубом через суд, клуб начал считать деньги и "перекупы" это просто хорошо проработанная причина. От этого, кстати, пострадают и простые болельщики, а перекупы свои потенциальные потери заложат в стоимость перепродажи. Тадаааааам. Тссс.
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