Весной в России пройдет Кубок Победы по конному спорту

Этой весной в Петербурге встретятся сильнейшие всадники из разных регионов и стран Источник: Фонд Росконгресс











Кубок Победы по конному спорту откроет спортивные игры Петербургского международного экономического форума — 2025. В этом году организаторы решили расширить программу: зрители увидят соревнования не только по конкуру, но и по выездке и троеборью.

— В дань уважения подвигу советского народа пройдет Кубок Победы — многоэтапный турнир, который способствует развитию конного спорта и сохраняет память о героях той эпохи для молодого поколения. Это первое событие, открывающее спортивные игры ПМЭФ-2025, и оно несет в себе особый смысл. Конная армия сыграла значительную роль в годы войны, и сегодня, чествуя ее наследие, мы объединяем спортсменов, зрителей и партнеров турнира вокруг идеи победы, чести и благородства, — отметил министр спорта России Михаил Дегтярев.

Кубок Победы будет включать в себя более 50 этапов и объединит спортсменов из разных регионов и стран.

— Одна из главных задач — привлечение внимания к развитию конного спорта в России, его популяризация и поддержка спортсменов. Фонд уже оказывает поддержку более чем 12 видам спорта, в том числе конным соревнованиям. Наша задача вместе с партнерами — не только приумножить человеческий капитал в этой отрасли, но и привлечь внимание государства и бизнес-сообщества к трудностям, с которыми сталкиваются игроки рынка, — подчеркнула заместитель директора Фонда Росконгресс Ирина Жильцова.

Финальные соревнования турнира пройдут начиная с 30 апреля и соберут сильнейших всадников и лучших лошадей. Для победителей и призеров приготовлены крупные денежные призы и памятные трофеи.