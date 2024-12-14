«Шла на обед с двумя беляшами»: как продавец похудела на 42 килограмма и выиграла 300 тысяч

На левом фото Светлана весит более 120 килограммов Источник: Светлана Генкель / личный архив











«Я любила себя и в 127 килограммов, но чувствовала тяжесть», — рассказывает Светлана Генкель из села Михайловского. Когда рядом с домом открылся тренажерный зал, продавец поняла, что пора меняться. В итоге за 5 месяцев сбросила 42 килограмма. О том, насколько сложным был путь похудения и как Светлана решилась на участие в проекте «Сибирская трансформация», — в материале NGS22.RU.

«Сибирская трансформация» — программа, направленная на изменение образа жизни и закрепление полезных привычек участников. В течение 11–12 недель добровольцы работают с тренерами, диетологами и психологами, получая комплексную поддержку для достижения целей, а после — презентуют результаты на сцене.

«Пусть меня любят такой, какая я есть»

Светлана работает продавцом в сельском магазине и признаётся, что до спортивного триумфа было сложно питаться правильно — ела во время рабочего дня всё то, что привозили в магазин: свежие пирожки, два беляша на обед, конфеты.

— Я даже не замечала, как поправляюсь. А двоюродная сестра, с которой мы вместе работаем, всё говорила: «Света, куда ж ты эти пироги берешь?», а я ей: «Леночка, они же такие вкусные!» — и шла на обед с двумя беляшами. Сейчас-то понимаю, что они жирные, а тогда…

Тогда наша героиня смотрела в зеркало и убеждала себя в том, что еда не должна иметь над ней власть, уговаривала себя остановиться:

— Я стояла перед зеркалом и думала: «Кроме тебя самой тебе никто не поможет», хотя тогда вполне могла наесться торта и никогда не брала с собой еду на работу. Мой вес уже тогда перевалил за сотку. Конечно, думала: пусть меня любят такой, какая есть, но когда увидела, что у нас в селе появился спортзал, решила не медлить.

«Кроме тебя самой, тебе никто не поможет» Источник: Светлана Генкель / личный архив











Миниатюрной Светлана не была почти никогда. С детства крупные формы. В старших классах сидела на изнуряющих диетах, худела, а после снова набирала вес, потому что не могла привыкнуть к правильному питанию. И всегда любила поесть. Давала себе обещания, как и многие, перестать это делать, но постоянно срывалась. Взять себя в руки смогла лишь в 37 лет под руководством хорошего тренера.

Худели вместе с дочкой

Летом, когда ее вес был больше 120 килограммов, Светлана увидела вывеску «Сибирская трансформация» на Доме культуры. Но тогда и представить не могла, что через полгода станет обладательницей главного приза и ее жизнь так изменится.

— Помню, пришла в зал, к тренеру, и говорю: «Сергей, я буду выполнять всё, что скажете, хочу быть другой», он: «Ну всё, начинаем!» А я еще смутилась, думаю: а когда, завтра? Он мне: «Да вот прямо сейчас начинай». И в этот же день вечером я пришла на тренировку. Он со мной как психолог поработал: объяснил, от чего будет зависеть результат, поддержал, рассказал про питание и уточнил, что красивое тело — стиль жизни, а не редкие тренировки.

Первое время Светлане приходилось преодолевать себя, чтобы пойти в зал. Главной поддержкой в этом деле была 11-летняя дочка Арина, которая хотела, чтобы мама не страдала от ожирения.

Источник: Городские порталы

— Лежала и не могла себя заставить пойти на тренировку, а дочка спрашивает: «Идешь?» Я ей говорю: «Дочь, ну, может, мне не идти сегодня?» А она говорит: «Давай, я тебя провожу, хочу прогуляться». Так и мотивировала меня. А первые два месяца и вовсе ходила со мной, при этом даже похудела на четыре килограмма и тоже порадовалась успехам.

За два месяца Светлане удалось сбросить 20 килограммов. Сначала приходилось отчитываться тренеру фотографиями о каждом приеме пищи, а спустя несколько месяцев подсчет калорий, правильное питание и тренировки вошли в привычку.

— Тяжело было первые две недели. На третью забыла про сладкое и мучное. Появилось много энергии. Стала чувствовать себя более легко, хотя продолжала быть тяжелой. Тогда подумала: как круто в этом состоянии жить!

Сегодня вместо торта Светлана выбирает куриную грудку, к рациону подходит осознанно: ежедневно завтракает в одно и тоже время, берет с собой на работу еду, чтобы не искушаться жирными пирогами.

Сбросила 42 килограмма

Увидев запал Светланы, тренер сразу же предложил ей поучаствовать в проекте, чтобы закрепить результаты, получить дополнительную мотивацию и новые эмоции. Продавец отказывалась, поскольку худеть решила для себя и для здоровья, но тренер ее уговорил.

— Я ему прямо говорила: «Сереж, нет, я стесняюсь, я еще толстая, давай не пойду». Но он продолжал настаивать, говорил, что моя жизнь изменится после этого конкурса. Знакомства, эмоции — всё пойдет на пользу. Вот и решилась участвовать, хотела продолжить худеть.

Сам проект длился всего три месяца, за это время тренер скорректировал Светлане питание, а она прошла различные семинары по эндокринологии и даже поработала с психологом и подготовилась к первому выходу на сцену. Каблуки, автозагар и, конечно, много воспоминаний.

— Я впервые вышла на сцену первого декабря. Сначала, конечно, приехала в Барнаул, чтобы научиться позировать на сцене. Рассказывали, как правильно встать, чтобы показать все прелести фигуры.

Такой была до похудения Источник: Светлана Генкель / личный архив А такой пришла на конкурс Источник: Светлана Генкель / личный архив

За время подготовки к проекту Светлане удалось сбросить еще 20 килограммов, на сцену она выходила уже в весе 85 кг, а участвовала в номинации «плюс сайз» и завоевала главный приз конкурса — 300 000 рублей.

— Подготавливали нас к выходу на сцену визажисты и те, кто накладывает весь этот автозагар. Было ощущение, что меня везут фильм снимать. Позирую перед зеркалом и думаю: ну чем я не звезда?

По словам Светланы, от волнения на сцене подкашивались ноги, а когда в финале объявили ее имя — она не поняла, что произошло.

— Стоять там и быть победителем — шквал эмоций, мурашки по всему телу, понимаете? Ради этого стоит и поработать, и пережить всё это.

В планах у Светланы похудеть еще на 33 килограмма. Любимую работу она бросать не планирует, а спорт и правильное питание, говорит продавец, теперь с нею на всю жизнь.

На призовые деньги Светлана купила себе машину.