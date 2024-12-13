«В Америку я поехала не от хорошей жизни»: история российской пловчихи, которая выиграла почти всё

Ефимовой золото Олимпиады пока не покорилось Источник: социальные сети Юлии Ефимовой











10 декабря в Будапеште стартовал чемпионат мира на короткой воде. Российские спортсмены выступят в столице Венгрии, но в нейтральном статусе.

В заплывах примет участие и воспитанница ростовской школы плавания Юлия Ефимова. 161.RU рассказывает историю карьеры нашей спортсменки.

В детстве уехала из Чечни

Юлия родилась 3 апреля 1992 года в Грозном. Отец Андрей Ефимов — заслуженный тренер России по плаванию, мама Татьяна — инструктор по плаванию. Кажется, что судьба Юлии была предопределена.

В 1994 году Ефимовы из-за начала первой чеченской войны переехали в Волгодонск. Юлия начала заниматься плаванием с раннего детства. По словам ее мамы, Ефимова в три года переплыла реку Хопер в Урюпинске.

В шесть лет Ефимова пошла заниматься плаванием в СДЮШОР № 2, где тренировалась под руководством отца. По одной из версий, Юлию не с кем было оставить дома, и поэтому ее отдали в секцию плавания.

В 2005 году Юлия переехала в Таганрог, где стала тренироваться у Ирины Вятчаниной.

— Было сложно уезжать из дома. Я почти каждый день плакала, ревела, звонила и просила забрать меня домой, — рассказывает о том времени Ефимова.

Источник: социальные сети Юлии Ефимовой











Первые успехи

Первым успешным турниром для Ефимовой стал чемпионат Европы на короткой воде, проходивший в 2007 году в Дебрецене. В Венгрии Юлия выиграла три золотые медали — в заплывах на 50, 100 и 200 метров брассом.

В марте 2008 года Ефимова выиграла три медали (золото и два серебра) на чемпионате Европы в голландском Эйндховене. Через месяц на чемпионате мира на короткой воде в Манчестере Ефимова взяла бронзу на дистанции 200 метров брассом.

Летом того же года Юлия отправилась на свою первую Олимпиаду, хотя за три месяца до нее хотела закончить карьеру. В Пекине Ефимова остановилась в шаге от медалей, заняв четвертое и пятое места в своих заплывах. Такой результат тренеров не устроил.

— Как со мной разговаривали на тот момент тренеры? Сидят два дядьки, мне 16 лет. Они мне говорят: «Юля, ты понимаешь, что ты обосралась на Олимпиаде? Ты понимаешь, ты говно. По слогам тебе повторяем это слово, если не поняла». Как вот так можно ребенку в 16 лет, который занял четвертое место на Олимпиаде, сказать?»

По итогам 2008 года Ефимову признали лучшей пловчихой страны и «Открытием года», также она стала почетным жителем Волгодонска.

В 2009 году Ефимова отправилась на свой дебютный чемпионат мира. В Риме Ефимова с мировым рекордом выиграла заплыв на дистанции 50 метров брассом (30,09 секунды). Юлия стала первой российской чемпионкой мира по плаванию. Также в столице Италии она выиграла серебро.

Первая олимпийская медаль и дисквалификация

Описывать успехи Ефимовой на чемпионатах Европы и мира можно долго. Просто перечислим все ее награды.

Чемпионат мира: шесть золотых медалей, семь серебряных медалей и четыре бронзовые. Чемпионат Европы: семь золотых медалей, четыре серебряные, две бронзовые. Чемпионат мира на короткой воде: бронзовая медаль. Чемпионат Европы на короткой воде: четыре золотые медали. Универсиада: четыре золотые медали.

В начале десятых Ефимова уже вошла в элиту мирового плавания. В 2011 году Ефимова переехала в Калифорнию, где тренировалась у тренера Дэвиду Сало. Одной из причин такого перехода Ефимова называет плохое отношение к себе со стороны тренеров.

— Постоянно на тренировке: «Жирная», «Че у тебя жопа, ляжки», «Ничтожество, почему мы не можем нормально плавать», «Ничего не понимаешь». Я никогда не ругалась в ответ, не кричала. Я просто ныряла в воду или уже научилась настолько не слушать… Всё, ты просто в воде стоишь, на тебя продолжают брань какую-то… Обида, конечно, есть очень сильная по обе стороны, наверное. Для нее (Вятчаниной) был нож в сердце, когда я уехала в Америку. А для меня было очень много того, что со мной происходило в подростковом возрасте. Советую не верить никому. Если тебя так унижают, надо что-то менять, с родителями поговорить. Либо тренеру это сказать: мне не нравится такое обращение с собой. Это тяжело, я не смогла на тот момент высказать это. Надо верить в себя обязательно. Ты не станешь никогда чемпионом, если не веришь в себя, в свои силы.

В 2012 году Ефимова отправилась на свою вторую Олимпиаду. Из Лондона Юлия вернулась не с пустыми руками, выиграв бронзу в заплыве на 200 метров брассом.

Карьера Ефимовой успешно развивалась, но в январе 2014 года стало известно, что допинг-проба, взятая у нее в октябре 2013-го, дала положительный результат на гормон дегидроэпиандростерон.

— Есть такая популярная в России энергетическая добавка — L-карнитин. Каждый спортсмен о ней знает. Получилось, что мои российские запасы закончились, и я решила купить его в Америке. Без задней мысли выпила его перед соревнованиями, а потом выяснилось, что там содержалась очень небольшая концентрация того самого препарата. Добавка была минимальная, но сам факт неоспорим. Более того, он был указан на этикетке. Естественно, теперь я с особой тщательностью изучаю всё, что покупаю, но того, что сделано, уже не вернуть, — рассказала Ефимова «Спорт-Экспрессу» в 2014 году.

В итоге Ефимову лишили пяти медалей чемпионата Европы на короткой воде и дисквалифицировали до 28 февраля 2015 года.

Источник: социальные сети Юлии Ефимовой











В Рио с боем

В 2016 году Ефимова вновь попала в допинговый скандал. Ее обвинили в употреблении мельдония. Юлия рисковала не только пропустить Олимпиаду, но и получить пожизненную дисквалификацию.

В мае Всемирное антидопинговое агентство оправдало Ефимову, но путевку на Олимпиаду в Рио она не получила. Международная федерация водных видов спорта не хотела допускать к играм в Рио российских спортсменов, которых ранее дисквалифицировали за допинг.

Допуск к соревнованиям Ефимова получила за день до старта игр. В Рио Ефимова взяла два серебра: в заплывах на 100 и 200 метров брассом.

Не все соперницы были рады тому, что Ефимову допустили к соревнованиям. По ходу выступлений на Олимпиаде спортсменку освистывали болельщики, а ее соперницы — американки Лилли Кинг и Кэти Мейли — отказались поздравить россиянку с серебряной медалью после заплыва и отказались от общей фотографии с ней. Через три года спортсменки помирились.

Источник: социальные сети Юлии Ефимовой











Погоня за золотом

Ефимова выиграла всё, кроме золота Олимпиады. В 2021 году она отправилась в Токио на свои третьи игры. Там она выступила всего в одном личном финале, заняв пятое место на дистанции 100 метров брассом.

Российских спортсменов на Олимпиаду в Париже не допустили. Тем не менее шанс поехать в столицу Франции у Ефимовой был. В июне она получила от Международной федерации плавания нейтральный статус и допуск к международным соревнованиям. Некоторые чиновники назвали спортсменов, получивших такой статус, бомжами и иноагентами.

— Честно, я была в шоке. Это было обидно — особенно от представителей Олимпийского комитета России, от президента Олимпийского комитета — слышать такие вещи, что Олимпиада — это полное фуфло. Что все, кто поедет, — иноагенты. У меня был такой шок! Как такое можно говорить? Ты всю жизнь тренируешься только ради этого. Особенно такие виды, как плавание. В меня всю жизнь вкладывали, что Олимпиада — это предел мечтаний, всё. Это происходит раз в 4 года. И если ты чуть-чуть не попал — всё, заново тренируйся 4 года. И когда говорят, что это фигня и кучу всего сверху, — это и страшно, и непонятно. И что мне сделать теперь? Всю жизнь свою стереть? Выкинуть? Что мне делать теперь? Я 4 раза была на Олимпиаде — это вся моя жизнь. А теперь, получается, я бомж, ха-ха, — рассказала Ефимова в интервью блогеру Вите Кравченко.

Юлия призналась, что в какой-то момент даже боялась, что ее признают иноагентом.

Для отбора в Париж Ефимовой нужно было выполнить квалификационный норматив — для этого в ее распоряжении был всего один старт. На национальном чемпионате Багамских островов Ефимова победила на дистанции 50, 100 и 200 метров, но отбор не прошла.

В интервью Кравченко Ефимова призналась, что недовольна своей карьерой.

— У меня нет олимпийского золота, и, естественно, меня это прям угнетает. У меня реально есть всё, даже два серебра и бронза Олимпиады, но золота нет. Я бы поменяла все свои награды на золото. В чем его магия? Потому что это Олимпиада, редкое международное событие. Нет больше награды. Возьмем теннисистов: что вытворил Джокович только ради… У него было всё. Возьмем наших хоккеистов, все хотят там быть, бороться за награды. Олимпийский чемпион — это на всю жизнь. А призер — ну призер…

Не нравится внимание к своей внешности

В интервью Кравченко Ефимова призналась, что ей обидно, когда о ее спортивных достижениях выходит небольшая статья, а, например, о фото в купальнике — «полотно». Особенно не нравятся ей громкие заголовки.

— Я стою на пляже в толстовке и штанах, у меня Джаспер под ногами копает яму из песка. И написано, что Ефимова показала свою мохнатку, раздвинула ноги на пляже. *** (блин), ну как можно додуматься до этого? И потом открываешь, а там просто видео, где Джаспер (собака) копает яму на пляже.

Ефимова призналась, что проблем с мужским вниманием у нее не было никогда, но замуж она выходить не спешит.

— Мне легче быть одной, чем с неправильным человеком, чем не со своим. Когда ты очень много путешествуешь, находишься в спорте, у тебя и времени нет на личную жизнь. Поэтому чаще всего спортсмен со спортсменом — что рядом, что удобно. Сейчас мне кажется, что мне нужен человек, который будет сильнее меня. У меня очень тяжелый характер, при этом вроде и не очень. Все мои друзья постоянно удивляются: почему ты так долго одна?

По словам Юлии, она не обращает внимание на давление общества, которое считает, что в 32 девушка должна родить.

— Большинство говорит: у тебя слишком высокие запросы, стандарты, ты должна понизить свою планку — и с первым попавшимся рожать детей. Вот у меня сейчас собака, я ее еле-еле вывожу. Ты должен всё свое время тратить (на детей). Большинство из нас росло ненужными какими-то, потом ты вырастаешь, у тебя есть проблемы, комплексы — это всё потому, что родителям тупо некогда было, денег не было, они работали. У меня был, слава богу, спорт — и всё это пошло в правильное русло, а у других детей — нет.

Ефимова призналась, что хочет выйти замуж один раз — разводиться она не хочет. По ее словам, она пока просто не встретила того человека, с которым готова была бы прожить всю жизнь.

Источник: социальные сети Юлии Ефимовой











Часто приезжает домой

Юлия Ефимова часто приезжает в Ростовскую область. Юлия не стесняется рассказывать о проблемах родного города. В 2021 году она была удивлена большим количеством грязи и бездомных собак вокруг. Осенью 2024-го на нее напала бродячая собака, из-за чего подготовка пловчихи к сезону оказалась скомканной.



В интервью Вите Кравченко Ефимова призналась, что иногда боится ходить ночью по Таганрогу и Волгодонску, в том числе из-за увеличения количества преступников на улицах.

Также Ефимова удивилась, что на въезде в Волгодонск в названии города появилась латинская V.

— Не знаю. Честно сказать, была в небольшом шоке от того, что английская буква появилась. Это что-то значит? — спросила Ефимова у Кравченко в интервью.

Источник: социальные сети Юлии Ефимовой











Хотела развивать плавание

Ефимова никогда не стеснялась критиковать Федерацию плавания России и говорить то, что думает. В качестве одной из проблем Юлия называет то, что соревнования в России проходят не слишком зрелищно. Из-за этого на турниры по плаванию ходит мало людей.

Самим спортсменам платят маленькие призовые.

— Раньше за победу платили три тысячи. Сейчас нам дают сертификат на покупку купальников. Ну либо сумочку дарят с инвентарем, очки, рюкзачок. Всё за чемпионат России ты это получаешь. Вот твои призовые.

Ефимова призналась, что хотела развивать плавание в России, но в какой-то момент сдалась, так как не получила никакой поддержки. В качестве примера Ефимова часто приводит в пример организацию соревнований в США. При этом в социальных сетях Ефимову часто критикуют за то, что она тренировалась в Калифорнии.

— Это обидно, потому что люди не совсем понимают, что в Америку я поехала не от хорошей жизни. Как это было тяжело. Я в 13 лет сначала переезжаю в Таганрог, а потом в 18 лет приезжаю в Америку одна, без знания английского, без родителей. Наверное, если бы я не была патриоткой, я бы уже давно поменяла гражданство и выступала за другую страну.