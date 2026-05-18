Наука Два астероида размером с Челябинский метеорит надвигаются к Земле: первый приблизится к планете уже сегодня

Их открыли несколько дней назад

Поймать в объектив астероид будет очень сложно | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Два крупных астероида  пройдут в непосредственной близости от Земли. Их размеры составляют около 20 метров, что сравнимо с Челябинским метеоритом. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Оба тела обнаружили всего за несколько дней до сближения — 10 и 13 мая соответственно. Более крупный астероид 2026 JH2 пройдет мимо Земли завтра, 19 мая, в 01:00 (мск) на расстоянии около 91 тысячи километров. Второй, 2026 KB, разминется с планетой сегодня в 18:15 (мск) на расстоянии примерно 230 тысяч километров.

«Опасности для Земли оба тела не представляют. Как известно, неопределенность движения (и вытекающие из нее риски падения на Землю) тем выше, чем дальше тело от Земли. В данном случае за несколько часов до прохождения никакая сила в природе, кроме божественной, не способна изменить движение астероидов и направить их на Землю», — говорится в Telegram-канале лаборатории.

Более близкий астероид теоретически можно увидеть с Земли в полупрофессиональные инструменты. Его звездная величина составляет около +12. Однако из-за быстрого движения поймать его в объектив непросто. Для этого требуются подготовка и точное знание, куда и когда смотреть. Первые любительские снимки уже поступают, добавили ученые.

15 февраля 2013 года над Челябинском пролетел метеорит. Небо озарила яркая вспышка, а спустя несколько минут прокатилась мощная взрывная волна. В тысячах зданий выбило окна, в некоторых домах повредило стены. Пострадали более 1600 человек — в основном от порезов осколками стекла. Ущерб от падения метеорита оценили в один миллиард рублей.

Позже установили, что он упал в озеро Чебаркуль. Со дна водоема подняли самый крупный осколок весом около 570 килограммов. Сейчас он хранится в Историческом музее Южного Урала.

Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Метеорит Астероид Космос Астрономия
Гость
18 мая, 16:36
Просьба зашторить занавески и не подходить к окнам. Так же можно одеть маски и сделать прививку и не забудьте заплатить налоги и прийти на выборы
Гость
18 мая, 15:03
Да уж поскорей бы прилетели
